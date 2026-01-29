НОВОСТИПолитика

"Я отращу ногти". Трамп, вдохновившись стилем Ники Минаж, решил поработать над маникюром

Событие запомнилось и совместной фотографией президента и певицы

29 января 2026, 12:43, ИА Амител

Дональд Трамп с Ники Минаж / Фото: соцсети
Дональд Трамп с Ники Минаж / Фото: соцсети

Президент США Дональд Трамп неожиданно решил поэкспериментировать с маникюром — и все благодаря стилю Ники Минаж.

Во время публичного мероприятия, посвященного социальной инициативе, Трамп с улыбкой признался, что ему нравятся длинные ногти рэп-исполнительницы.

«Я собираюсь отрастить свои ногти, потому что мне нравятся эти ногти. Она такая хорошая. Она была с нами все время», — цитирует политика New York Post.

Событие запомнилось и совместной фотографией Трампа и Минаж: на снимке они держатся за руки, а контраст между эффектным маникюром певицы и привычным образом американского лидера сразу привлек внимание пользователей соцсетей.

Ранее в Белом доме разместили совместную фотографию президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа. Снимок появился над фотографией американского лидера с его внучкой.

Дональд Трамп и его сторонники / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Трамп показал средний палец рабочему завода Ford

Президент так отреагировал на провокационную фразу
Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

12:58:08 29-01-2026

Она такая хорошая --- Меланья ему втащит за это

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:04:53 29-01-2026

Гость (12:58:08 29-01-2026) Она такая хорошая --- Меланья ему втащит за это... На огороде тоже закопает как первую жену

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:31:03 29-01-2026

Да ну, она же не мужик макронв

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:42:09 29-01-2026

Видели, как у стариков выглядят ногти?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

21:02:07 29-01-2026

Гость (14:42:09 29-01-2026) Видели, как у стариков выглядят ногти? ... Да он то себе хоть титановые припаяет)) вкруг))

  1 Нравится
Ответить
