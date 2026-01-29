"Я отращу ногти". Трамп, вдохновившись стилем Ники Минаж, решил поработать над маникюром
Событие запомнилось и совместной фотографией президента и певицы
29 января 2026, 12:43, ИА Амител
Президент США Дональд Трамп неожиданно решил поэкспериментировать с маникюром — и все благодаря стилю Ники Минаж.
Во время публичного мероприятия, посвященного социальной инициативе, Трамп с улыбкой признался, что ему нравятся длинные ногти рэп-исполнительницы.
«Я собираюсь отрастить свои ногти, потому что мне нравятся эти ногти. Она такая хорошая. Она была с нами все время», — цитирует политика New York Post.
Событие запомнилось и совместной фотографией Трампа и Минаж: на снимке они держатся за руки, а контраст между эффектным маникюром певицы и привычным образом американского лидера сразу привлек внимание пользователей соцсетей.
Ранее в Белом доме разместили совместную фотографию президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа. Снимок появился над фотографией американского лидера с его внучкой.
12:58:08 29-01-2026
Она такая хорошая --- Меланья ему втащит за это
17:04:53 29-01-2026
Гость (12:58:08 29-01-2026) Она такая хорошая --- Меланья ему втащит за это... На огороде тоже закопает как первую жену
13:31:03 29-01-2026
Да ну, она же не мужик макронв
14:42:09 29-01-2026
Видели, как у стариков выглядят ногти?
21:02:07 29-01-2026
Гость (14:42:09 29-01-2026) Видели, как у стариков выглядят ногти? ... Да он то себе хоть титановые припаяет)) вкруг))