"Я отращу ногти". Трамп, вдохновившись стилем Ники Минаж, решил поработать над маникюром

29 января 2026, 12:43, ИА Амител

Дональд Трамп с Ники Минаж / Фото: соцсети

Президент США Дональд Трамп неожиданно решил поэкспериментировать с маникюром — и все благодаря стилю Ники Минаж.

Во время публичного мероприятия, посвященного социальной инициативе, Трамп с улыбкой признался, что ему нравятся длинные ногти рэп-исполнительницы.

«Я собираюсь отрастить свои ногти, потому что мне нравятся эти ногти. Она такая хорошая. Она была с нами все время», — цитирует политика New York Post.

Событие запомнилось и совместной фотографией Трампа и Минаж: на снимке они держатся за руки, а контраст между эффектным маникюром певицы и привычным образом американского лидера сразу привлек внимание пользователей соцсетей.

