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"Я просил его оставить личные амбиции". Кадыров прокомментировал гибель Пригожина

Глава Чечни выразил соболезнования родным и близким Евгения Викторовича

25 августа 2023, 16:17, ИА Амител

Фото: t.me/RKadyrov_95
Фото: t.me/RKadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал крушение самолета основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и выразил соболезнования его родным и близким.

"Евгений Викторович был важной персоной государственного масштаба. Но в последнее время он либо не видел, либо не хотел видеть полную картину происходящего в стране", - отметил Кадыров.

Он просил Пригожина "оставить личные амбиции в угоду делам первостепенной государственной важности" и решить все проблемы позже, но у основателя ЧВК был "железный характер и желание добиться своего прямо здесь и сейчас".

"Он внес большой вклад в проведение СВО. Эту заслугу у него не отнять. Его гибель - большая утрата для государства. Приношу искренние соболезнования родным и близким Евгения Викторовича", - подчеркнул глава Чечни.

Напомним, бизнес-джет Embraer Legacy 600 рухнул в Тверской области 23 августа. Погибли 10 человек - семь пассажиров и три члена экипажа. Евгений Пригожин и командир ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин были в списке пассажиров.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что Пригожин был человеком сложной судьбы.

Фото: скриншот из видео / YouTube-канал TED

"Я ожидал". Илон Маск прокомментировал крушение самолета Пригожина

Бизнес-джет Embraer Legacy 600 рухнул в Тверской области 23 августа
НОВОСТИПроисшествия
крушение самолета
Читайте также в сюжете: Гибель Евгения Пригожина

Комментарии 3

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Гость

16:27:17 25-08-2023

Сам то как ?

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Гость

17:22:45 25-08-2023

А у кавказцев кровь не горячая?

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Гость

11:04:16 26-08-2023

это на что намек?

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