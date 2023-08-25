"Я просил его оставить личные амбиции". Кадыров прокомментировал гибель Пригожина

Глава Чечни выразил соболезнования родным и близким Евгения Викторовича

25 августа 2023, 16:17, ИА Амител

Фото: t.me/RKadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал крушение самолета основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и выразил соболезнования его родным и близким.

"Евгений Викторович был важной персоной государственного масштаба. Но в последнее время он либо не видел, либо не хотел видеть полную картину происходящего в стране", - отметил Кадыров.

Он просил Пригожина "оставить личные амбиции в угоду делам первостепенной государственной важности" и решить все проблемы позже, но у основателя ЧВК был "железный характер и желание добиться своего прямо здесь и сейчас".

"Он внес большой вклад в проведение СВО. Эту заслугу у него не отнять. Его гибель - большая утрата для государства. Приношу искренние соболезнования родным и близким Евгения Викторовича", - подчеркнул глава Чечни.

Напомним, бизнес-джет Embraer Legacy 600 рухнул в Тверской области 23 августа. Погибли 10 человек - семь пассажиров и три члена экипажа. Евгений Пригожин и командир ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин были в списке пассажиров.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что Пригожин был человеком сложной судьбы.