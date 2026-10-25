Сексолог назвала детали, которые привлекают внимание женщин на расстоянии
Эксперт упомянула "сочетание силы и доброты" у представителей сильного пола
25 октября 2026, 17:33, ИА Амител
Психолог и сексолог Александра Миллер раскрыла, какие детали в образе мужчины привлекают женское внимание еще до начала разговора. Как рассказала aif.ru специалист, ключевую роль играет язык тела, особенно во время движения.
"Большое значение имеет уверенная походка и движения без суеты. Не топанье каблуками, а спокойная, расслабленная манера идти, при которой человек занимает свое пространство, а не извиняется за него. Это считывается мгновенно и безошибочно — как "я здесь, и мне нормально". Женщин в мужчинах подкупает не грубость, а сочетание силы и доброты", — отметила эксперт.
Не менее значимым фактором является эмоциональный фон, который создает человек. "Очень важно ощущение, что рядом с этим человеком можно быть собой и не бояться", — добавила сексолог.
Ранее гинеколог-сексолог Ольга Пачковская рассказала amic.ru, почему зумеры не спешат в постель и все больше внимания уделяют чувствам и собственным желаниям.
Еще в 2024 году исследование аналитического центра НАФИ показало, что 22% россиян в возрасте от 18 до 23 лет не ведут половую жизнь. В октябре 2026-го причины такого поведения зумеров стали темой отдельной пресс-конференции в Москве. Но при этом спрос на интимные товары растет: по данным First Data, в первом квартале 2026 года число таких онлайн-заказов увеличилось на 34%.
17:40:42 25-10-2026
1.Сила есть - ума не надо!
2. Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным
21:38:13 25-10-2026
продолжим (17:40:42 25-10-2026) 1.Сила есть - ума не надо!2. Лучше быть богатым и здоров... Сила без техники-ноль))
17:43:21 25-10-2026
Наша сила - в плавках! )
19:19:21 25-10-2026
Девиз сталеваров (17:43:21 25-10-2026) Наша сила - в плавках! )...
И всё-таки в толщине кошелька!
19:29:32 25-10-2026
Гость (19:19:21 25-10-2026) И всё-таки в толщине кошелька!... А при чём здесь кошелёк, коли сталевары о плавках речь ведутЬ ? )
22:57:25 25-10-2026
Гость (19:19:21 25-10-2026) И всё-таки в толщине кошелька!... У Вас толстый? Тогда мы идём к вам.
21:12:45 25-10-2026
Девиз сталеваров (17:43:21 25-10-2026) Наша сила - в плавках! )... от сталевара!
20:32:45 25-10-2026
Топанье каблуками мужиком? подковы что ли? доброту в походке как узрели?в общем фигня какая то
21:14:28 25-10-2026
Сначала они выбирают самца по языку тела, потом жалуются на телесные повреждения, и не видят тут никакой причинно-следственной связи.
21:19:04 25-10-2026
Внимание женщины на расстоянии привлекает хороший автомобиль, а потом уже остальное...
06:56:27 26-10-2026
У идиотов ничего нет кроме интонации...
08:03:56 26-10-2026
Что за очередная чушь, какие чувства? Просто большинство зумеров не знают что делать в постели, вот и всё.
09:36:06 26-10-2026
Мужественность и харизматичность мужчине придаёт его автомобиль стоимостью до 20 миллионов рублей.
Два нищеброда с водой в стаканах на фото в окружении бутылок вызывают лишь уныние.
12:18:00 26-10-2026
Гость (09:36:06 26-10-2026) Мужественность и харизматичность мужчине придаёт его автомоб... а если он эти 20 лямов добыл уголовщиной? Тоже он герой твоих грёз?