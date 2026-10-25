Эксперт упомянула "сочетание силы и доброты" у представителей сильного пола

25 октября 2026, 17:33, ИА Амител

Свидание, пара /Сгенерировано Midjourney / amic.ru

Психолог и сексолог Александра Миллер раскрыла, какие детали в образе мужчины привлекают женское внимание еще до начала разговора. Как рассказала aif.ru специалист, ключевую роль играет язык тела, особенно во время движения.

"Большое значение имеет уверенная походка и движения без суеты. Не топанье каблуками, а спокойная, расслабленная манера идти, при которой человек занимает свое пространство, а не извиняется за него. Это считывается мгновенно и безошибочно — как "я здесь, и мне нормально". Женщин в мужчинах подкупает не грубость, а сочетание силы и доброты", — отметила эксперт.

Не менее значимым фактором является эмоциональный фон, который создает человек. "Очень важно ощущение, что рядом с этим человеком можно быть собой и не бояться", — добавила сексолог.

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