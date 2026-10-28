Ольга Пачковская объяснила, почему женщины боятся отказывать мужчинам в близости и чем это может обернуться

28 октября 2026, 06:15, Анна Кольченко

Гинеколог-сексолог Ольга Пачковская / Фото из архива героя публикации

"Я устала", "сегодня не хочу", "у меня болит голова". Для некоторых женщин даже такие простые слова становятся проблемой, когда речь заходит о сексе с мужем. Они соглашаются на близость, чтобы не обидеть партнера, избежать ссоры или не подтолкнуть его к измене.

Но интимная близость через силу может обернуться серьезными последствиями для здоровья и отношений. Почему женщины продолжают исполнять так называемый супружеский долг и как научиться говорить "нет", amic.ru рассказала барнаульский врач гинеколог-сексолог Ольга Пачковская.

"Иначе он будет изменять"

По словам Ольги Пачковской, одна из частых проблем ее пациенток — привычка ставить желания партнера выше собственных. Женщина может устать, плохо себя чувствовать или просто не хотеть близости, но все равно соглашается, потому что считает секс своей обязанностью.

"Вот такое, знаете, как раньше было слово "давать". Я должна дать супружеский долг, дать партнеру, иначе он будет изменять", — приводит распространенную установку врач.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT По наблюдениям сексолога, особенно часто так рассуждают тревожные женщины. Они боятся обидеть мужчину, испортить отношения или вызвать подозрения в неверности. Сказывается и воспитание.

"Вспомните, какое раньше было воспитание у наших мам. Терпи. Больно? Ну потерпишь немножечко, ничего страшного. Оргазм не получаешь? Ну такая вот ты", — объясняет Ольга Пачковская.

Из-за таких установок некоторым женщинам даже во взрослом возрасте трудно говорить партнеру о том, что им не нравится.

Чем опасен секс через силу?

Иногда привычка терпеть приводит к серьезным проблемам. Сексолог вспоминает пациентку, которая продолжала заниматься интимом с мужем, несмотря на отсутствие желания. Со временем близость стала для нее болезненной.

"Она считала, что мужу надо. И вот она занималась раз через "не хочу", второй раз через "не хочу", потом через боль, потом опять через боль. И это все закоренилось. Ей так стало больно, мышцы так сжались", — рассказывает врач.

По словам сексолога, из-за сильного мышечного спазма половой акт стал невозможен. В подобных случаях необходимо обратиться к специалисту, а попытки заниматься сексом через боль могут усугубить проблему.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT При этом Ольга Пачковская отмечает, что партнеры далеко не всегда испытывают одинаковую потребность в близости.

"Чаще ко мне приходят женщины, у которых мужчина хочет секса чаще, а они — реже. Но бывает и наоборот. У меня даже были две такие пары, где женщина хотела чаще мужчины", — рассказывает специалист.

Врач объясняет такие различия в том числе половой конституцией. Причем она закладывается генетически, тогда как либидо может меняться под влиянием стресса, усталости, состояния здоровья и других факторов.

Но само по себе отсутствие регулярного секса, подчеркивает специалист, не означает проблемы в отношениях.

"У кого-то по полгода нет интимной близости, но они классно общаются, ездят, отдыхают, им обоим не надо. А когда есть дисбаланс в паре, конфликт, тогда нужно решать этот вопрос — разговаривать друг с другом, идти к психологу, сексологу", — объясняет врач.

"Ты просто меня не хочешь"

Отказать мужчине бывает непросто еще и потому, что не все партнеры готовы спокойно принять женское "нет". По наблюдениям Ольги Пачковской, некоторые воспринимают отсутствие желания как личное оскорбление.

"Кто-то говорит: «Ну ты специально, ты просто меня не хочешь?» Или: «Там у тебя вообще любовник есть. Ты поэтому все придумываешь про эту боль»", — рассказывает специалист.

Бывает и другая проблема — несовпадение сексуальных предпочтений. Ольга Пачковская вспоминает пару, в которой мужчина просил женщину надевать откровенное белье и присылать интимные фотографии. Но ей самой такие просьбы были неприятны.

"Она говорит: «Да я не хочу наряжаться, я устала, я не могу, мне не нравится, я не чувствую себя сексуально». И наоборот, зажимается еще больше", — приводит пример врач.

По словам сексолога, любые интимные эксперименты должны нравиться обоим партнерам. Если один из них испытывает дискомфорт, заставлять его не стоит.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT В подобных случаях сексолог предлагает парам приходить на консультацию вместе. По ее словам, иногда мужчине проще услышать объяснение специалиста, чем собственной партнерши.

"Сначала я разговариваю с мужчиной, выслушиваю его, потом мы беседуем втроем. Иногда это работает: когда специалист объясняет, мужчина начинает понимать. А когда сама женщина говорит, ее, к сожалению, не всегда слышат", — рассказывает спикер.

Можно ли просто сказать "нет"?

По словам Ольги Пачковской, даже в долгих отношениях человек не обязан всегда быть готовым к близости. Усталость, плохое самочувствие или просто отсутствие желания — достаточная причина, чтобы отказаться от секса.

"Женщина должна уметь говорить «нет» в моменте, когда она реально не хочет", — подчеркивает сексолог.

При этом отказ от близости не обязательно означает, что чувства прошли или в отношениях появился кто-то третий. И уж точно не повод заставлять партнера оправдываться.

Поэтому, считает Ольга Пачковская, важнее не то, как часто супруги занимаются сексом, а умеют ли они договариваться, когда их желания не совпадают. И если один говорит "нет", другому стоит прежде всего услышать этот ответ, а не искать в нем скрытый смысл.