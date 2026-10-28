"Научитесь говорить нет". Барнаульский сексолог рассказала о последствиях секса через силу
Ольга Пачковская объяснила, почему женщины боятся отказывать мужчинам в близости и чем это может обернуться
28 октября 2026, 06:15, Анна Кольченко
"Я устала", "сегодня не хочу", "у меня болит голова". Для некоторых женщин даже такие простые слова становятся проблемой, когда речь заходит о сексе с мужем. Они соглашаются на близость, чтобы не обидеть партнера, избежать ссоры или не подтолкнуть его к измене.
Но интимная близость через силу может обернуться серьезными последствиями для здоровья и отношений. Почему женщины продолжают исполнять так называемый супружеский долг и как научиться говорить "нет", amic.ru рассказала барнаульский врач гинеколог-сексолог Ольга Пачковская.
"Иначе он будет изменять"
По словам Ольги Пачковской, одна из частых проблем ее пациенток — привычка ставить желания партнера выше собственных. Женщина может устать, плохо себя чувствовать или просто не хотеть близости, но все равно соглашается, потому что считает секс своей обязанностью.
"Вот такое, знаете, как раньше было слово "давать". Я должна дать супружеский долг, дать партнеру, иначе он будет изменять", — приводит распространенную установку врач.
По наблюдениям сексолога, особенно часто так рассуждают тревожные женщины. Они боятся обидеть мужчину, испортить отношения или вызвать подозрения в неверности. Сказывается и воспитание.
"Вспомните, какое раньше было воспитание у наших мам. Терпи. Больно? Ну потерпишь немножечко, ничего страшного. Оргазм не получаешь? Ну такая вот ты", — объясняет Ольга Пачковская.
Из-за таких установок некоторым женщинам даже во взрослом возрасте трудно говорить партнеру о том, что им не нравится.
Чем опасен секс через силу?
Иногда привычка терпеть приводит к серьезным проблемам. Сексолог вспоминает пациентку, которая продолжала заниматься интимом с мужем, несмотря на отсутствие желания. Со временем близость стала для нее болезненной.
"Она считала, что мужу надо. И вот она занималась раз через "не хочу", второй раз через "не хочу", потом через боль, потом опять через боль. И это все закоренилось. Ей так стало больно, мышцы так сжались", — рассказывает врач.
По словам сексолога, из-за сильного мышечного спазма половой акт стал невозможен. В подобных случаях необходимо обратиться к специалисту, а попытки заниматься сексом через боль могут усугубить проблему.
При этом Ольга Пачковская отмечает, что партнеры далеко не всегда испытывают одинаковую потребность в близости.
"Чаще ко мне приходят женщины, у которых мужчина хочет секса чаще, а они — реже. Но бывает и наоборот. У меня даже были две такие пары, где женщина хотела чаще мужчины", — рассказывает специалист.
Врач объясняет такие различия в том числе половой конституцией. Причем она закладывается генетически, тогда как либидо может меняться под влиянием стресса, усталости, состояния здоровья и других факторов.
Но само по себе отсутствие регулярного секса, подчеркивает специалист, не означает проблемы в отношениях.
"У кого-то по полгода нет интимной близости, но они классно общаются, ездят, отдыхают, им обоим не надо. А когда есть дисбаланс в паре, конфликт, тогда нужно решать этот вопрос — разговаривать друг с другом, идти к психологу, сексологу", — объясняет врач.
"Ты просто меня не хочешь"
Отказать мужчине бывает непросто еще и потому, что не все партнеры готовы спокойно принять женское "нет". По наблюдениям Ольги Пачковской, некоторые воспринимают отсутствие желания как личное оскорбление.
"Кто-то говорит: «Ну ты специально, ты просто меня не хочешь?» Или: «Там у тебя вообще любовник есть. Ты поэтому все придумываешь про эту боль»", — рассказывает специалист.
Бывает и другая проблема — несовпадение сексуальных предпочтений. Ольга Пачковская вспоминает пару, в которой мужчина просил женщину надевать откровенное белье и присылать интимные фотографии. Но ей самой такие просьбы были неприятны.
"Она говорит: «Да я не хочу наряжаться, я устала, я не могу, мне не нравится, я не чувствую себя сексуально». И наоборот, зажимается еще больше", — приводит пример врач.
По словам сексолога, любые интимные эксперименты должны нравиться обоим партнерам. Если один из них испытывает дискомфорт, заставлять его не стоит.
В подобных случаях сексолог предлагает парам приходить на консультацию вместе. По ее словам, иногда мужчине проще услышать объяснение специалиста, чем собственной партнерши.
"Сначала я разговариваю с мужчиной, выслушиваю его, потом мы беседуем втроем. Иногда это работает: когда специалист объясняет, мужчина начинает понимать. А когда сама женщина говорит, ее, к сожалению, не всегда слышат", — рассказывает спикер.
Можно ли просто сказать "нет"?
По словам Ольги Пачковской, даже в долгих отношениях человек не обязан всегда быть готовым к близости. Усталость, плохое самочувствие или просто отсутствие желания — достаточная причина, чтобы отказаться от секса.
"Женщина должна уметь говорить «нет» в моменте, когда она реально не хочет", — подчеркивает сексолог.
При этом отказ от близости не обязательно означает, что чувства прошли или в отношениях появился кто-то третий. И уж точно не повод заставлять партнера оправдываться.
Поэтому, считает Ольга Пачковская, важнее не то, как часто супруги занимаются сексом, а умеют ли они договариваться, когда их желания не совпадают. И если один говорит "нет", другому стоит прежде всего услышать этот ответ, а не искать в нем скрытый смысл.
06:30:08 28-10-2026
Никогда не стесняюсь говорить женщинам нет. Часто встречаются ситуации когда женщины начинают флиртовать, сразу говорю - мадам, секса не будет, не интересуете,
09:47:50 28-10-2026
Вежливый Человек (06:30:08 28-10-2026) Никогда не стесняюсь говорить женщинам нет. Часто встречаютс... Когда в детстве я не мог почистить лук, бабушка говорила: "Если тонкая не снимается, снимай толстую". Этот совет мне до сих пор помогает в жизни.
06:58:59 28-10-2026
Хоть кто нибудь бы прислушался, что хочет мужчина. У нас на первом месте комфорт женщины
14:21:58 28-10-2026
Гость (06:58:59 28-10-2026) Хоть кто нибудь бы прислушался, что хочет мужчина. У нас на ... Мужчину редко против воли привлекают к сексу.
14:56:51 28-10-2026
Гость (06:58:59 28-10-2026) Хоть кто нибудь бы прислушался, что хочет мужчина. У нас на ... мамочка всегда рядом
07:31:25 28-10-2026
Прикольная Олечка. Кого только она не видела - "Хочу - не хочу", "Дам - не дам".
07:54:18 28-10-2026
Большой такой гвоздь в крышку брака. Вот автор не о том вещает. В список иноагентов наверное попасть стремится. Мы боремся за рождаемость, а тут .....
09:36:02 28-10-2026
Гость (07:54:18 28-10-2026) Большой такой гвоздь в крышку брака. Вот автор не о том веща... "Я устала" эквивалентно "Я плевать хотела на демографическую политику нашей великой Родины, я не хочу рожать стране токаря, сталевара и продавщицу в овощной".
13:30:17 28-10-2026
Гость (07:54:18 28-10-2026) Большой такой гвоздь в крышку брака. Вот автор не о том веща... по-вашему брак держится на насилии над женщиной...однако
07:54:40 28-10-2026
[..."Я устала", "сегодня не хочу", "у меня болит голова". ...]- это называется манипуляция. Для женщины это скользкий путь, пусть это останется на совести этого горе-сексолога.
08:39:56 28-10-2026
Естественно будет изменять, тут и к бабке не ходи, найдет себе ту у которой голова не болит и вообще зачем жить с больной женой
09:39:25 28-10-2026
Андрей (08:39:56 28-10-2026) Естественно будет изменять, тут и к бабке не ходи, найдет се... Измена - понятие надуманное. Попробуйте объяснить восточному человеку что гарем - это измена. Он от смеха захле6нется, рассказывая друзьям по телефону эту шутку, и друзья тоже от смеха подавятся.
Мужик ест дома, но периодически может поесть в другом месте.
Мужик смотрит телевизор дома, но вполне может посмотреть футбол в баре илди кино в кинотеатре.
Что такого сакрального в его бабе, если другую бабу нельзя? Это как поесть в кафе - вкусно, недорого, и без головной боли.
10:25:43 28-10-2026
Гость (09:39:25 28-10-2026) Измена - понятие надуманное. Попробуйте объяснить восточному... Братья его жены быстро ему объяснят про измену. Там единоборства ещё очень развиты...
10:48:24 28-10-2026
Гость (10:25:43 28-10-2026) Братья его жены быстро ему объяснят про измену. Там единобор... Если ты заметил, при единоборствах двое мужчин обнимаются и трогают друг друга везде.
14:23:34 28-10-2026
Гость (09:39:25 28-10-2026) Измена - понятие надуманное. Попробуйте объяснить восточному... Жена у тебя тоже периодически спит с другими мужчинами?
11:24:35 28-10-2026
Андрей (08:39:56 28-10-2026) Естественно будет изменять, тут и к бабке не ходи, найдет се... затем что в "болезни и здравии"
расскажешь потом, какой горячей любовнице ты старый и больной нужен будешь
08:54:34 28-10-2026
Вот работа, сиди, делай умное лицо, выражай сочувствие, поддакивай и т.д. Сексологи, психологи - одного поля ягоды.
09:28:18 28-10-2026
"У кого-то по полгода нет интимной близости, но они классно общаются, ездят, отдыхают, им обоим не надо" - если мужик не изменяет, а евошная баба не даёт, у мужика возникает масса проблем по урологии, включая онкологию. И внезапно - раз и сгорел мужик от рака. Так что бегите, мужики, от таких по-пол-года-недавашек, они вас просто медленно убивают, при этом классно общаясь и отдыхая.
14:24:43 28-10-2026
Гость (09:28:18 28-10-2026) "У кого-то по полгода нет интимной близости, но они классно ... Фигню городите.
14:31:11 28-10-2026
Гость (09:28:18 28-10-2026) "У кого-то по полгода нет интимной близости, но они классно ... Какое же враньё, придуманное, что бы женщина занималась этим, даже если не хочет. Какой мрак, что в это верят....
09:31:17 28-10-2026
"Ей так стало больно, мышцы так сжались", — рассказывает врач." - бедненькая, какой ужас, мышцы у неё свело. А как же она тогда ест, если рот открыть не может? И руки скрючило так что ложку взять подержать не может? И со стулом проблемы сильные получается, раз всё сжалось и не разжимается? Беда беда конечно, лечить нужно обязательно.
09:33:49 28-10-2026
Мужики я с вас не могу, вот честно. Просто прописывайте в брачном договоре все интересующие вас формы интимной близости и их частоту в неделю, и голова болеть ни у кого не будет. Ответственность за несоблюдение договора так же прописывайте. И проблема из медицинской сферы просто перетекает в юридическую, а там и по суду можно заставить договор исполнять.
10:07:59 28-10-2026
Гость (09:33:49 28-10-2026) Мужики я с вас не могу, вот честно. Просто прописывайте в бр...
что ты несешь...
в брачном договоре прописываются только имущественные моменты
10:45:17 28-10-2026
Гость (10:07:59 28-10-2026) что ты несешь......имущественные...выплата калыма - именно про это
11:26:12 28-10-2026
Гость (10:45:17 28-10-2026) выплата калыма - именно про это... каким боком это относится к законодательству РФ?
11:38:36 28-10-2026
Гость (11:26:12 28-10-2026) каким боком это относится к законодательству РФ?... Как ты заметил, Законодательство довольно гибкое, его можно менять под реалии, возьмём к примеру "двух сроков подряд". Так же и с брачными договорами. Кто нарушит договор - того наказывают.
13:06:48 28-10-2026
Гость (11:38:36 28-10-2026) Как ты заметил, Законодательство довольно гибкое, его можно ...
законодательство гибкое для президента,но не д МДшника с его сексуальными девиациями
11:56:58 28-10-2026
Гость (09:33:49 28-10-2026) Мужики я с вас не могу, вот честно. Просто прописывайте в бр... так она тебя тихо отравит потом да и все. Помрешь от инфаркта. Это сделать раз плюнуть...
09:40:14 28-10-2026
Тут прямо перепись недомужиков, от которых нужно держаться на расстоянии выстрела ХД
10:08:07 28-10-2026
Гость (09:40:14 28-10-2026) Тут прямо перепись недомужиков, от которых нужно держаться н... На самом деле за последние годы женщины стали гораздо лучше, эволюционировав из опасных клофелинщиц в милых наивных тарелочниц.
11:00:24 28-10-2026
Гость (10:08:07 28-10-2026) На самом деле за последние годы женщины стали гораздо лучше,... чего не скажешь о мужчинах.
17:28:01 28-10-2026
Гость (10:08:07 28-10-2026) На самом деле за последние годы женщины стали гораздо лучше,... ну в черных вдов еще
10:08:48 28-10-2026
Гость (09:40:14 28-10-2026) Тут прямо перепись недомужиков, от которых нужно держаться н... слет МДшников "минутка"
11:16:26 28-10-2026
Гость (09:40:14 28-10-2026) Тут прямо перепись недомужиков, от которых нужно держаться н... И комментарии от недоженщин, которых надо обходить подальше
13:19:50 28-10-2026
Гость (11:16:26 28-10-2026) И комментарии от недоженщин, которых надо обходить подальше...
однопололюбы-экстремисты ждут вас
10:15:28 28-10-2026
Если каждый раз давать,- то сломается кровать
10:18:16 28-10-2026
В шоке с аморалов в комментариях. Раз вам нужно всегда и по первому зову, то не женитесь и не портьте женщинам жизнь. Слава богу, что об этой теме начали говорить, а то столько обиженных потом сидят и оправдывают свое скотство. Может, не у всех, конечно, но хотя бы единицы разумных мужчин, у которых мозг работает лучше, чем половой орган, поймут и сделают правильные выводы
10:28:05 28-10-2026
Гость (10:18:16 28-10-2026) В шоке с аморалов в комментариях. Раз вам нужно всегда и по ... У меня знакомый (нормальный, с деньгами, не урод) купил и оформил трёшку аккурат за две недели до свадьбы. Так что вы думаете? Разбежались, инициатор Она, Она свадьбу отменила, обвинив мужика в нечестности.
13:38:56 28-10-2026
Гость (10:28:05 28-10-2026) У меня знакомый (нормальный, с деньгами, не урод) купил и оф... она все правильно сделала. ей нужен защитник ,а не кидок.
найдет еще того,с кем семью построит на доверии
11:04:46 28-10-2026
Гость (10:18:16 28-10-2026) В шоке с аморалов в комментариях. Раз вам нужно всегда и по ... А какие тут выводы? Да, есть мужчины, которые приемлют и оправдывают насилие. Не будем показывать пальцем. Полно их, учитесь распознавать. Проблема в том, что женщинам такие даже гораздо больше нравятся поначалу, пока насилие не будет направлено на них.
11:46:56 28-10-2026
Гость (11:04:46 28-10-2026) А какие тут выводы? Да, есть мужчины, которые приемлют и опр... Женщины в упор не замечают спокойных надёжных нормальных мужчин, а западают на разных отвязных и опасных типов. А потом ноют "он мне втащил, не работает и жмот". Так ведь мужчину выбирать надо головой и сердцем, а не гениталиями прости господи.
"Нет" и "Голова болит" это как раз и предназначено надёжным семьянинам, которые всё в дом несут и пылинки сдувают.
Альфа-самец не обращает внимание на слова "Нет" и "Не дам", этот напор мадамочек и заводит.
17:35:40 28-10-2026
Гость (11:46:56 28-10-2026) Женщины в упор не замечают спокойных надёжных нормальных муж... К сожалению не стоит с них пылинки сдувать, логика такая (нормальная по идее то) не работает что я весь для нее и она ответит тем же
10:47:01 28-10-2026
Любители открытых браков с удивлением читают о половом эгоизме и вот этих вот "не дам"...
10:59:03 28-10-2026
Что первая статья что вторая такой интерес вызвала! коменты так и прут молодец амик, а то все Усольцевы да зарплата в Барнауле по 100т.р
11:43:37 28-10-2026
Гость (10:59:03 28-10-2026)..... а то все Усольцевы да зарплата..... Альпинистку Наговицыну в этом году опять не спасли. Ну ничего, на следующий год спасут. Палатка там на месте ещё?
11:35:10 28-10-2026
Что такого сакрального в его бабе, если другую бабу нельзя? Это как поесть в кафе - вкусно, недорого, и без головной боли.
Если женщина говорит, что устала, помоги и разгрузи её от домашней работы. Не хочешь , вали в кафе и жри там недорого, раз на дорого не хватает, а то жена отпаши дома вторую смену и будь ласкова, и ни в чем не отказывай. Жалеть надо вторую половину. И конечно, обоим. Ни один муж не работает столько сколько женщина.
11:42:04 28-10-2026
гость (11:35:10 28-10-2026) Что такого сакрального в его бабе, если другую бабу нельзя? ... Как то жена впервые укатила к подруге в другой город на полторы недели. Я впервые окунулся в быт, постирал вещи в стиралке, пожарил готовые тефтели из магазина, с удивлением увидел что много времени всё это не занимает, это вообще не трудно, и деньги прилично экономятся. Сделал выводы.
13:35:34 28-10-2026
Гость (11:42:04 28-10-2026) Как то жена впервые укатила к подруге в другой город на полт... молодец. а давай ты начнешь это "ничего сложного" стирать и готовить на всю семью-себя,жену,детей,каждый день лет пять подряд
а так то ничего сложного самого себя однажды обслужить
14:34:10 28-10-2026
Гость (11:42:04 28-10-2026) Как то жена впервые укатила к подруге в другой город на полт... По лайтовому варианту ты ничего не понял. Это как женщина прокатится на машинке и скажет "не знаю, что ты там торчишь в своем гараже, что там делать? Прокатился на машинке и свободен".
14:27:56 28-10-2026
гость (11:35:10 28-10-2026) Что такого сакрального в его бабе, если другую бабу нельзя? ... Да нет никакой у теток особо сложной домашней работы, не свистите, это бабские сказки. Когда такие вот ваши перлы жене показываю - она смеяться начинает, это говорит просто очередной способ бабской манипуляции, не более и призывает никого и никогда не вестись на это.
14:47:07 28-10-2026
Гость (14:27:56 28-10-2026) Да нет никакой у теток особо сложной домашней работы, не сви...
нет у тебя никакой жены, не свисти. либо вы однополые
14:55:18 28-10-2026
Гость (14:27:56 28-10-2026) Да нет никакой у теток особо сложной домашней работы, не сви... если ниче сложного-делайте сами
15:59:24 28-10-2026
Гость (14:55:18 28-10-2026) если ниче сложного-делайте сами... Да прикинь пока я был не женат - я сам все и делал и вообще никаких проблем не было. Так что не нойте, вы просто обленились капитально, ждете что вам все само будет в клювик падать.
18:46:28 28-10-2026
Гость (15:59:24 28-10-2026) Да прикинь пока я был не женат - я сам все и делал и вообще ... Ты делал для себя, делалщик. Ты для семьи попробуй делать.
11:42:48 28-10-2026
ОТсутствие секса обозначает глубокий кризис, который ведет к разводу неминуемо
11:55:40 28-10-2026
Всё просто, не можешь выполнить договор подряда - найми субподрядчицу ))
Просто, чтобы это было не тайно, а контролируемо. С выделением части семейного бюджета. Как встанет вопрос, что раз сегодня пропуск, то надо выделить 10 000 руб. с семейного бюджета, там, глядишь, и захочется )
Ладно, это юмор. Один человек верно написал. Попробовать подразгрузить от бытовой рутины. Хотя бы не на постоянной основе. Помыть посуду всю самому после ужина, попылесосить и прочее. Если результат не изменится - то копать глубже. А по-хорошему. Надо иногда увозить свою избранницу в "другой мир" от всего. От быта, от детей. И проводить иногда время только вдвоём. И тут почти всегда, увидите что-то лучшее в отношениях. Если такие действия никак не помогут, тут уже да, наверное есть проблема с женщиной. Но это не точно ) Тогда спросите прямо о её желаниях. Может она и что-то хочет сказать, но видит возможности не располагают и не хочет говорить вслух. Но всё же сделайте наперекор судьбе, хоть немного (ванна, пена, аромомасла, лепестки роз) или много (база отдыха, уютный красивый номер) в ущерб бюджету. Иногда надо, живём один раз. И в свет будущих добрых тёплых отношений. Пишет мужчина, 18 лет в одних отношениях, трое детей.
12:19:02 28-10-2026
Гость (11:55:40 28-10-2026) Надо иногда увозить свою избранницу в "другой мир" от всего. Можно конечно увезти бабу из деревни, но нельзя вывезти деревню из бабы.
Ты слишком юн и наивен. Запомни - ты просто её ресурс, ты тратишь свою жизнь на её прихоти.
Не ты её на отдых везёшь - это она тебя на отдых продавила.
Мужчина считает счастьем то, что женщина называет умелой манипуляцией.
13:12:14 28-10-2026
Гость (12:19:02 28-10-2026) Можно конечно увезти бабу из деревни, но нельзя вывезти дере... вас раздуло от собственного эго. лопните поскорее
17:42:17 28-10-2026
Гость (12:19:02 28-10-2026) Можно конечно увезти бабу из деревни, но нельзя вывезти дере... Там на отдыхе не забывай смотреть за ней, а то настроение такое игривое, вырвалась из серости будней, и муженек быстренько идет подальше
12:20:11 28-10-2026
Гость (11:55:40 28-10-2026) Пишет мужчина, 18 лет в одних отношениях, трое детей. Тебе землю в Бельмесёво дали? А со светом, газом, водой и дорогами прокинули как и всех остальных многодетных?
14:37:27 28-10-2026
Гость (12:20:11 28-10-2026) Тебе землю в Бельмесёво дали? А со светом, газом, водой и до... Я не заморачивался по этому поводу )) Есть дом с землёй приобретённый до рождения третьего, в котором не проживаем. Поэтому не положено
14:34:20 28-10-2026
Гость (11:55:40 28-10-2026) Всё просто, не можешь выполнить договор подряда - найми субп... Твой пост явного подкаблучника, не более.
Я - Мужчина, в браке 26 лет, недавно внучка родилась. У нас отличные отношения в семье, и у жены за все это время голова никогда не болела, наоборот говорит, если болит или устала, то секс - лучшее лекарство.
14:47:50 28-10-2026
Гость (14:34:20 28-10-2026) Твой пост явного подкаблучника, не более. Я - Мужчина, в... Я вас умоляю.. в чём конкретно? Главное - не переусердствовать. И чтобы самому это всё было интересно. Если нет, можно и дальше поскучнее жить, а там как свезёт
14:53:02 28-10-2026
Гость (14:34:20 28-10-2026) Твой пост явного подкаблучника, не более. Я - Мужчина, в... Твой пример явно доказывает, что если нормальному мужику попалась нормальная баба - можно жить долго и счастливо без психологов и голова болеть не будет.
А если баба попалась ненормальная - хоть затаскай её по психологам, толку не будет.
15:11:48 28-10-2026
Гость (14:53:02 28-10-2026) Твой пример явно доказывает, что если нормальному мужику поп...
нормальный ненормальную не выберет.
либо он сам такой же
17:38:33 28-10-2026
Гость (11:55:40 28-10-2026) Всё просто, не можешь выполнить договор подряда - найми субп... Хоть у вас и трое детей и домик в деревне, у вас явно проблемы в семье
13:15:56 28-10-2026
Совет дамочкам, рабочий 100% Если хотите встречаться или жить с Мужчиной просто начинайте тратить на него деньги. Проявляйте инициативу, приглашайте в кафе и рестораны, оплачивайте ему зарубежные поездки, делайте дорогие подарки. И уверяю Мужчина всегда будет вам рад. В противном случае вы жадная или у вас нет денег на отношения, то зачем вы вообще нужны Мужчине? Он и без вас проживет в сто раз лучше.Мужчина создан для прекрасного.)))))))
13:42:25 28-10-2026
Гость (13:15:56 28-10-2026) Совет дамочкам, рабочий 100% Если хотите встречаться или ... Брак - это несправедливый обмен внимания многих женщин на невнимание одной единственной.
Кстати, слово "суженая" означает что там у неё узко, а не как в статье.
14:13:29 28-10-2026
Гость (13:42:25 28-10-2026) Брак - это несправедливый обмен внимания многих женщин на не...
суженый,вам лечиться надо
«Суженая» — от судьба жена; это традиционно-поэтическое слово (женский род от «суженый»). Оно означает ту, которая предназначена судьбой в жёны кому-либо; невесту.
17:46:42 28-10-2026
Гость (13:15:56 28-10-2026) Совет дамочкам, рабочий 100% Если хотите встречаться или ... Это все должен (родился обязан) делать мужыг иначе он не настоящий))
13:58:29 28-10-2026
М гонят на Ж, Ж гонят на М. Все правы, но только частично. Мне кажется главное разноваривать и слышать, а дальге всё встанет понятно, стоит ли жить друг с другом.. Стиральная машина есть, посудомоечная тоже, робот пылесос есть, робот мойщик полов тоже.. да не всю работу могут сделать, но и не каждый день её надо делать.. А так если Ж против, значит М не возбуждает или раздражает... тоже и в обратную сторону действует..
14:06:01 28-10-2026
совместный визит к кексологу почти всегда означает начало конца брака
15:49:18 28-10-2026
Гость (14:06:01 28-10-2026) совместный визит к кексологу почти всегда означает начало ко...
верно если вместо секса у тебя кекс
16:31:31 28-10-2026
Гость (14:06:01 28-10-2026) совместный визит к кексологу почти всегда означает начало ко... Кексолог своё видение вопроса озвучит в третьей статье. Амик такого специалиста на данный момент подбирает для статьи.
17:50:13 28-10-2026
О мужЧины! Это вас так жизнь помотала? Один нормальный написал- так сразу клеймо навесили подкаблучника)) И смешно и противно читать ваши комменты. Вы вообще кого ищите? Домработницу, работницу секс индустрии или любимую женщину и друга? Если первое- прекрасно ваш выбор нанимай и пользуйся услугами.Только не ищите жену на эту роль! Вас женщины избаловали до предела- те которым лишь плохой, но мой...
Да, нормальной самодостаточной женщине вы вообще не сдались- вы же прекрасно понимаете. Потому, что каждый человек не хочет, чтобы его использовали. Ни мужчина, ни женщина.Да есть и среди женщин такие охотницы, но отписались здесь преимущественно " сильный" пол))
Отношения- это про другое.И еще вспомнилось...Один врач- онколог написал.
" Знаете, что меня поражает.Когда заболевает мужчина- спутница в подавляющем большинстве- остается с ним.Выхаживает и всячески поддерживает.
А вот в палатах болеющих женщин- сестры, матери, подруги...Мужчин практически нет. Они не выдерживают, они уходят" Остаются единицы..." Делайте выводы сами.
Всем всего самого желанного))
18:38:13 28-10-2026
Гость (17:50:13 28-10-2026) О мужЧины! Это вас так жизнь помотала? Один нормальный напис... Женщины считают нормальным мужчиной того, кто выполняет их желания бесприкословно. Соответственно все остальные - козлы!
21:16:27 28-10-2026
Виной всему климат плохое питание и тяжелая жизнь...
01:01:30 29-10-2026
Матушки! 🤪 Открыл новость только ради комментов 😁 Через 15 комментов понял, что зря...
12:16:51 29-10-2026
Полное вранье. Сам связан с такой ситуацией
20:58:42 29-10-2026
Зачем спрашивать станок чего он хочет?