Ядовитые гадюки пугают жителей Хабаровского края

Рептилии из-за аномальной жары пытаются найти укромные прохладные места

27 августа 2025, 15:45, ИА Амител

Змея / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В город Советская Гавань Хабаровского края массово проникают ядовитые змеи, включая опасных гадюк и щитомордников, что вызывает серьезное беспокойство среди местных жителей, пишет Transsibinfo. Рептилий встречают не только на окраинах города, но и в центральных дворах многоквартирных домов.

Возможно, змеи ищут укрытие от аномальной жары или спасаются от возможных наводнений в регионе. Специалисты-охотоведы объясняют такое поведение экстремальными погодными условиями, которые вынуждают животных искать более прохладные места в городской инфраструктуре.

Укусы ядовитых змей, особенно гадюк, чей яд содержит сильные токсины геморрагического и нейротоксического действия, представляют реальную угрозу для здоровья и жизни людей.

Власти рекомендуют жителям избегать контакта с пресмыкающимися, не пытаться их ловить или трогать, а при встрече – обойти. В случае укуса любой змеи, даже если он кажется "сухим", без впрыскивания яда, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью, поскольку реакция организма зависит от индивидуальных особенностей человека, места укуса и количества попавшего токсина.

Местные службы проводят работы по отлову опасных рептилий.