Ядовитые гадюки пугают жителей Хабаровского края
Рептилии из-за аномальной жары пытаются найти укромные прохладные места
27 августа 2025, 15:45, ИА Амител
В город Советская Гавань Хабаровского края массово проникают ядовитые змеи, включая опасных гадюк и щитомордников, что вызывает серьезное беспокойство среди местных жителей, пишет Transsibinfo. Рептилий встречают не только на окраинах города, но и в центральных дворах многоквартирных домов.
Возможно, змеи ищут укрытие от аномальной жары или спасаются от возможных наводнений в регионе. Специалисты-охотоведы объясняют такое поведение экстремальными погодными условиями, которые вынуждают животных искать более прохладные места в городской инфраструктуре.
Укусы ядовитых змей, особенно гадюк, чей яд содержит сильные токсины геморрагического и нейротоксического действия, представляют реальную угрозу для здоровья и жизни людей.
Власти рекомендуют жителям избегать контакта с пресмыкающимися, не пытаться их ловить или трогать, а при встрече – обойти. В случае укуса любой змеи, даже если он кажется "сухим", без впрыскивания яда, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью, поскольку реакция организма зависит от индивидуальных особенностей человека, места укуса и количества попавшего токсина.
Местные службы проводят работы по отлову опасных рептилий.
16:07:14 27-08-2025
А как обстановка в парке Изумрудном с гадюками? Вакаев выловил всех?
19:56:12 27-08-2025
Аж барнаульцы снова испугались!
22:23:45 27-08-2025
Гость (19:56:12 27-08-2025) Аж барнаульцы снова испугались! ... Эт неправильные барнаульцы, у меня на работе пара кобр есть, гадюки ерунда))
09:40:07 28-08-2025
Им надо мангустов массово завозить. Рики Тики Тави