В российских регионах отмечают нашествие ядовитых пауков-ос

Их укус сравним с укусом обычной осы

19 августа 2025, 12:45, ИА Амител

Ядовитое насекомое / Фото: telegram-канал Shot

Дачники из различных регионов России сообщают о массовом появлении на участках ядовитых пауков-ос (аргиопа Брюнниха), которые раньше встречались крайне редко, сообщает Shot. По данным энтомологов, из-за климатических изменений эти насекомые активно расширяют ареал обитания, осваивая не только южные, но и северные территории страны, включая городские парки.

География распространения

Нашествие пауков-ос зафиксировано в Подмосковье, Республике Татарстан, Владимирской, Тульской, Калужской областях, Республике Башкортостан, Челябинской области и других регионах.

Особенности и опасность

Отличаются яркой желто-черной полосатой окраской, напоминающей осу;

укус по болезненности сравним с укусом обычной осы;

основные симптомы: припухлость, покраснение, местное воспаление;

может вызывать тяжелые аллергические реакции вплоть до анафилактического шока.

Специалисты рекомендуют соблюдать осторожность при работе на дачных участках и избегать контакта с этими пауками. При укусе следует немедленно обратиться за медицинской помощью, особенно людям со склонностью к аллергическим реакциям.

