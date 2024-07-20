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"Явно мошенничество". Депутат захотел запретить "тапать хомяка"

По мнению Анатолия Аксакова, игра манипулирует психологией людей

20 июля 2024, 08:35, ИА Амител

Hamster Kombat / Фото: Vahid Salemi AP / TASS
Hamster Kombat / Фото: Vahid Salemi AP / TASS

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков предложили запретить игру Hamster Kombat, пишет "Парламентская газета".

"Надо пресекать, конечно. Такие вещи надо пресекать. На мой взгляд, это явно мошенничество", – сказал он.

Парламентарий заявил, что игра манипулирует психологией людей, особенно тех, которые стремятся разбогатеть с минимальными усилиями.

Он также выразил обеспокоенность популярностью дополнительных заданий, например, просмотром видео на YouTube за монеты.

Ситуацию вокруг игры депутат назвал "чуть ли не психозом".

В Hamster Kombat люди тапают по хомяку и зарабатывают виртуальные монеты. В будущем авторы проекта обещают конвертировать эти монетки в реальную криптовалюту, что и вызвало сильнейший ажиотаж: игра вышла в мае, на ее телеграм-канал уже подписано более 53 млн человек, а канал на YouTube называют самым быстрорастущим.

депутаты инициативы приложения Игры

Комментарии 15

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Гость

09:07:28 20-07-2024

Как по-мне это отличный индикатор интеллекта. Спросил у человека тапает он хомяка или нет. Если да, то можно делать выводы

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Гость

09:08:31 20-07-2024

Я уж думал опять Милонов!?...

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Гость

12:39:52 20-07-2024

Гость (09:08:31 20-07-2024) Я уж думал опять Милонов!?...... не говорите, депутаты все решили хайпануть на теме запрета чего-нибудь в интернете, каждый день "гениальные мысли" вслух...

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Избиратель

09:10:36 20-07-2024

Вот, если кто и хочет разбогатеть с минимальными усилиями, так это депутаты...

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Гость

10:11:55 20-07-2024

Избиратель (09:10:36 20-07-2024) Вот, если кто и хочет разбогатеть с минимальными усилиями, т... Они не хотят-они обогащаются сказочно...

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Гость

09:13:51 20-07-2024

Когда коту нечего делать...

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Гость

09:42:52 20-07-2024

Покемонов уже "запрещали".

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Элен без ребят

09:57:55 20-07-2024

53 млн идиотов майнят крипту для авторов хомяка)
когда- нибудь этот лохотрон опишут в учебниках, как самый массовый лохотрон в мире.
хотя, была же приватизация и ваучеры...

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Гость

10:14:14 20-07-2024

Элен без ребят (09:57:55 20-07-2024) 53 млн идиотов майнят крипту для авторов хомяка)когда- н... К майнинга это вообще отношения не имеет. Им просто так сказали

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Гость

15:52:21 20-07-2024

Элен без ребят (09:57:55 20-07-2024) 53 млн идиотов майнят крипту для авторов хомяка)когда- н... Опять чушь написала. Ничем не лучше депутатов

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Гость

10:13:23 20-07-2024

Всё комментаторы правы!

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Гость

12:32:38 20-07-2024

Ненавязчивая реклама игры?

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Гость

12:47:07 20-07-2024

Депутат решил прорекрамировать эту игру, поиграл видимо сам и ему не понравился результат, если бы не он я об ней и не узнала.

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Гость

15:04:37 20-07-2024

Столько подписчиков на ютуб канал загнать гораздо дороже чем игру написать) теперь с рекламы кормятся!

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Гость

15:17:51 20-07-2024

а разве это не задача любого коммерческого проекта? Приносить доход своим создателям? В любую игру люди играют - денежки создателям, а уж если там микротранзакции - так это вообще золотое дно. И последние так же используют ухищрения из психологии? Депутат не хочет их запретить или это другое? Или дело именно в "хомяке"? Тогда может быть заказ, не?

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