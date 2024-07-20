"Явно мошенничество". Депутат захотел запретить "тапать хомяка"

По мнению Анатолия Аксакова, игра манипулирует психологией людей

20 июля 2024, 08:35, ИА Амител

Hamster Kombat / Фото: Vahid Salemi AP / TASS

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков предложили запретить игру Hamster Kombat, пишет "Парламентская газета".

"Надо пресекать, конечно. Такие вещи надо пресекать. На мой взгляд, это явно мошенничество", – сказал он.

Парламентарий заявил, что игра манипулирует психологией людей, особенно тех, которые стремятся разбогатеть с минимальными усилиями.

Он также выразил обеспокоенность популярностью дополнительных заданий, например, просмотром видео на YouTube за монеты.

Ситуацию вокруг игры депутат назвал "чуть ли не психозом".

В Hamster Kombat люди тапают по хомяку и зарабатывают виртуальные монеты. В будущем авторы проекта обещают конвертировать эти монетки в реальную криптовалюту, что и вызвало сильнейший ажиотаж: игра вышла в мае, на ее телеграм-канал уже подписано более 53 млн человек, а канал на YouTube называют самым быстрорастущим.