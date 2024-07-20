"Явно мошенничество". Депутат захотел запретить "тапать хомяка"
По мнению Анатолия Аксакова, игра манипулирует психологией людей
20 июля 2024, 08:35, ИА Амител
Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков предложили запретить игру Hamster Kombat, пишет "Парламентская газета".
"Надо пресекать, конечно. Такие вещи надо пресекать. На мой взгляд, это явно мошенничество", – сказал он.
Парламентарий заявил, что игра манипулирует психологией людей, особенно тех, которые стремятся разбогатеть с минимальными усилиями.
Он также выразил обеспокоенность популярностью дополнительных заданий, например, просмотром видео на YouTube за монеты.
Ситуацию вокруг игры депутат назвал "чуть ли не психозом".
В Hamster Kombat люди тапают по хомяку и зарабатывают виртуальные монеты. В будущем авторы проекта обещают конвертировать эти монетки в реальную криптовалюту, что и вызвало сильнейший ажиотаж: игра вышла в мае, на ее телеграм-канал уже подписано более 53 млн человек, а канал на YouTube называют самым быстрорастущим.
09:07:28 20-07-2024
Как по-мне это отличный индикатор интеллекта. Спросил у человека тапает он хомяка или нет. Если да, то можно делать выводы
09:08:31 20-07-2024
Я уж думал опять Милонов!?...
12:39:52 20-07-2024
Гость (09:08:31 20-07-2024) Я уж думал опять Милонов!?...... не говорите, депутаты все решили хайпануть на теме запрета чего-нибудь в интернете, каждый день "гениальные мысли" вслух...
09:10:36 20-07-2024
Вот, если кто и хочет разбогатеть с минимальными усилиями, так это депутаты...
10:11:55 20-07-2024
Избиратель (09:10:36 20-07-2024) Вот, если кто и хочет разбогатеть с минимальными усилиями, т... Они не хотят-они обогащаются сказочно...
09:13:51 20-07-2024
Когда коту нечего делать...
09:42:52 20-07-2024
Покемонов уже "запрещали".
09:57:55 20-07-2024
53 млн идиотов майнят крипту для авторов хомяка)
когда- нибудь этот лохотрон опишут в учебниках, как самый массовый лохотрон в мире.
хотя, была же приватизация и ваучеры...
10:14:14 20-07-2024
Элен без ребят (09:57:55 20-07-2024) 53 млн идиотов майнят крипту для авторов хомяка)когда- н... К майнинга это вообще отношения не имеет. Им просто так сказали
15:52:21 20-07-2024
Элен без ребят (09:57:55 20-07-2024) 53 млн идиотов майнят крипту для авторов хомяка)когда- н... Опять чушь написала. Ничем не лучше депутатов
10:13:23 20-07-2024
Всё комментаторы правы!
12:32:38 20-07-2024
Ненавязчивая реклама игры?
12:47:07 20-07-2024
Депутат решил прорекрамировать эту игру, поиграл видимо сам и ему не понравился результат, если бы не он я об ней и не узнала.
15:04:37 20-07-2024
Столько подписчиков на ютуб канал загнать гораздо дороже чем игру написать) теперь с рекламы кормятся!
15:17:51 20-07-2024
а разве это не задача любого коммерческого проекта? Приносить доход своим создателям? В любую игру люди играют - денежки создателям, а уж если там микротранзакции - так это вообще золотое дно. И последние так же используют ухищрения из психологии? Депутат не хочет их запретить или это другое? Или дело именно в "хомяке"? Тогда может быть заказ, не?