Функция будет полезна тем, кто проводит все свое время в соцсетях

13 апреля 2025, 11:35, ИА Амител

Телефон в руке / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Видеохостинг YouTube планирует ввести функцию таймера для ограничения просмотра Shorts. Как сообщает Android Authority, она уже появилась в последней бета-версии приложения: пользователи могут сами установить лимит по времени, после истечения которого загрузка новых роликов приостановится.

Авторы статьи отмечают, что функция будет полезна тем, кто проводит все свое время в соцсетях и бездумно смотрит сотни коротких видео, пока "мозг не отключится". При этом таймер работает лишь на автоматическое воспроизведение – отдельные видео можно будет посмотреть и после срабатывания таймера.

Отметим, что подобная функция была добавлена несколько лет назад и к обычным, полноформатным видео. Она называется Take a break и напоминает человеку, что нужно сделать перерыв.