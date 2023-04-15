Юрист рассказал, почему суши-бар "Ёбидоёби" в Барнауле сменил вывеску

Это произошло раньше решения Арбитражного суда Красноярского края, а не после

15 апреля 2023, 19:04, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Барнауле суши-бар "Ёбидоёби" на улице Георгиева сменил вывеску до вынесения решения Арбитражного суда Красноярского края, а не после этого, как сообщалось ранее. Об этом нашему агентству рассказал юрист Алексей Абрамов.

Напомним, суд потребовал от сети поменять название из-за ассоциаций с бранной лексикой.

"Эту конструкцию сменили до вынесения решения Арбитражного суда Красноярского края. И сменили из-за поданного администрацией района иска о демонтаже конструкции", – пояснил Абрамов.

Ранее в этом году в Барнауле также признали ненадлежащей рекламу "Ёбидоёби".