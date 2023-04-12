В Барнауле суши-бар "Ёбидоёби" сменил название после решения суда
Ранее сеть заставили переименоваться из-за ассоциаций с ненормативной лексикой
12 апреля 2023, 09:40, ИА Амител
Фото: amic.ru
В Барнауле суши-бар "Ёбидоёби" сменил вывеску.
Несколькими днями ранее Арбитражный суд Красноярского края потребовал от сети поменять название из-за ассоциаций с бранной лексикой.
Как заметил корреспондент amic.ru, на улице Георгиева у заведения уже поменяли вывеску – на месте слова "Ёбидоёби" появилась надпись "Суши и роллы". В то же время логотип в виде буквы "Ё" остался прежним.
На сайте 2ГИС при этом сеть теперь лаконично называется "Ё".
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