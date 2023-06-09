"Южная столица". Почему Виктор Томенко уверен, что у Рубцовска большое будущее
Губернатор Алтайского края открыл в городе мемориальную доску и встретился с предпринимательницей, которая не бросает малую родину
09 июня 2023, 08:44, ИА Амител
Виктор Томенко 7 июня посетил Рубцовск. Губернатор Алтайского края открыл там мемориальную доску в честь Героя России, погибшего на СВО. Также глава региона встретился с местной предпринимательницей, которая из принципа не уезжает из города и всячески помогает ему.
Томенко уверен, что патриотизм и любовь к малой родине – главный фундамент для развития населенных пунктов. Рубцовск он назвал "Южной столицей" и считает, что у города большое будущее.
Уехал из Рубцовска – прожил зря
Предпринимательница, с которой встретился губернатор, – Галина Плотникова. В Рубцовске у нее своя сеть строительных магазинов. Впрочем, начинал бизнес еще отец горожанки – почетный житель Виктор Новиков. Мужчина был меценатом и всячески помогал своей родине. Например, благодаря ему в Рубцовске появился сквер.
И дочь он всегда учил тому, что свой город бросать нельзя. "Если уедешь из Рубцовска – считай, прожила жизнь зря", – вспомнила Плотникова наставления отца.
Вот и Галина последовала его примеру. Она не только ведет бизнес, но и помогает городу: дает школам скидки на стройматериалы.
"Я искренне люблю Рубцовск и хочу, чтобы он процветал. Здесь очень комфортно. У нас такой город и такие жители, которые готовы работать", – рассказала губернатору Плотникова.
Томенко от души поблагодарил предпринимательству за ее позицию. По его мнению, именно на таких людях и держатся населенные пункты региона.
"Я всегда восхищался патриотами Алтайского края. Предприниматель Галина Плотникова – яркий пример того, как можно и нужно любить свой город, свой регион. И таких людей я встречаю в каждом городе Алтайского края, куда бы я ни приезжал. Бизнесмены, фермеры, рабочие – все они выбрали жить здесь, потому что любят наш край", – сказал глава региона.
Южная столица
Томенко и Плотникова обсудили актуальные проблемы города. Предпринимателю хотелось бы, чтобы в город шло больше денег.
"Когда мы в команде – мы движемся вперед. Очень хочется, чтобы в город шли инвестиции", – поделилась она с губернатором.Глава региона согласился с этим, но подчеркнул, что для этого нужно вернуть Рубцовску "былую славу".
"Ее реально вернуть с теми инфраструктурными и социальными возможностями, что есть у города. Не сразу и не быстро, а постепенно, шаг за шагом вкладывать в это дело. Тогда город начнет притягивать инвестиции", – ответил Томенко.
Он отметил, что и федеральные, и краевые власти активно поддерживают бизнес. Так, за пять лет предпринимателей в крае стало больше на 30%. А общий объем матподдержки превысил 53 млрд рублей.
Губернатор пообещал, что в ближайшее время вновь приедет в Рубцовск и обсудит самые насущные вопросы. В первую очередь, это качество дорог, на которое жалуются местные. Также он подчеркнул, что в город нужно провести газ, чтобы привлечь еще больше инвесторов.
Не забывать героев
Кроме того, Томенко принял участие в открытии мемориальной доски в школе, где учился Олег Шипицин. Рубцовчанин участвовал в СВО и героически погиб, посмертно став Героем России. Память о воинах нужно сохранять, чтобы сплотить общество, подчеркнул глава региона.
"Работа отлично выполнена, с душой. Во время работы над муралом столько жителей города обратили на него внимание, благодарили его. Это важно для нашего общего сплочения", – подчеркнул губернатор.По его словам, он поддерживает контакт с матерью Шипицина на случай, если ей понадобится помощь.
Также Виктору Томенко показали мурал – большой портрет Олега Шипицина, который барнаульские художники Николай Замятин и Виталий Гутыра изобразили на стене жилого дома.
Томенко отметил, что таких героев, как Шипицин, нужно приводить в пример детям.
"Мы должны и будем всегда помнить о его подвиге", – добавил глава региона.Поэтому он поручил краевому Минобру, чтобы в рамках "Разговоров о важном" школьникам рассказывали о Героях России из Алтайского края. В регионе это звание получили 30 человек.
08:53:15 09-06-2023
не сдержалась и реванула прям в голос. Нью-Васюки, только Рубцовск)))
10:01:05 09-06-2023
У Барнаула-то неясное будущее (как и у края),а уж у Рубцовска тем более! Что они употребляют? Ветром степей навеяло?
10:03:29 09-06-2023
Это просто фишка какая-то у губеров - на голубом глазу нести чепуху. Просто белый шум и всё....
11:05:20 09-06-2023
Может он планирует туда перебраться на ПМЖ?
11:36:08 09-06-2023
Гость (11:05:20 09-06-2023) Может он планирует туда перебраться на ПМЖ?... Какой вы кровожадный! Хотя-бы на несколько лет...
11:25:40 09-06-2023
Будет, полагаю, уверен, на контроле- междометия. Ни к чему не обязывают а слов сказано много.
12:46:08 09-06-2023
умнейший человек,просто пророк в своем Отечестве, так же думаю, Рубцовск еще покажет себя, это будет новый Вавилон, пуп Земли
16:49:22 09-06-2023
Зря вы так, гости, обижаете. Сами, полагаю, палец об палец для развития края ничего не сделали. Лишь бы гадить и кидаться фекалиями, прячась за ником "гость".
17:39:18 09-06-2023
ря вы так, гости, обижаете. Сами, полагаю, палец об палец для развития края ничего не сделали. Лишь бы гадить и кидаться фекалиями, прячась за ником "гость".=====никто никого не обижает, мы искренне верим в столицу юга город- сад Рубцовск, а что ты сделал для развития родного края на основе альтруизма, дорогой переживальческий товарищ- патриот?
20:55:17 09-06-2023
Сказочник. Он бы попробовал хотя бы по проспекту Ленина пройти разок. Такое впечатление, что улицы не просто не убирают, а еще и специально каждый день землей посыпают. Смет не вычищается годами, лежит на обочинах полуметровым слоем. Газонов нет. Бурьян и заросли кустов. И проезжая часть, и тротуар - сплошные ямы и щебень. Если где и делают дорогу, то, как правило, без бордюрного камня. Автомобилисты паркуются, как хотят, разбивая обочины. По городу ходить не возможно. Тени нет, полная обувь песка и камней, от каждого порыва ветра пыль на зубах скрипит. И с каждым годом все только хуже.