"Южная столица". Почему Виктор Томенко уверен, что у Рубцовска большое будущее

Губернатор Алтайского края открыл в городе мемориальную доску и встретился с предпринимательницей, которая не бросает малую родину

09 июня 2023, 08:44, ИА Амител

Фото: правительство Алтайского края / Антон Федотов

Виктор Томенко 7 июня посетил Рубцовск. Губернатор Алтайского края открыл там мемориальную доску в честь Героя России, погибшего на СВО. Также глава региона встретился с местной предпринимательницей, которая из принципа не уезжает из города и всячески помогает ему.

Томенко уверен, что патриотизм и любовь к малой родине – главный фундамент для развития населенных пунктов. Рубцовск он назвал "Южной столицей" и считает, что у города большое будущее.

Уехал из Рубцовска – прожил зря

Предпринимательница, с которой встретился губернатор, – Галина Плотникова. В Рубцовске у нее своя сеть строительных магазинов. Впрочем, начинал бизнес еще отец горожанки – почетный житель Виктор Новиков. Мужчина был меценатом и всячески помогал своей родине. Например, благодаря ему в Рубцовске появился сквер.

И дочь он всегда учил тому, что свой город бросать нельзя. "Если уедешь из Рубцовска – считай, прожила жизнь зря", – вспомнила Плотникова наставления отца.

Вот и Галина последовала его примеру. Она не только ведет бизнес, но и помогает городу: дает школам скидки на стройматериалы.

"Я искренне люблю Рубцовск и хочу, чтобы он процветал. Здесь очень комфортно. У нас такой город и такие жители, которые готовы работать", – рассказала губернатору Плотникова. Фото: правительство Алтайского края / Антон Федотов

Томенко от души поблагодарил предпринимательству за ее позицию. По его мнению, именно на таких людях и держатся населенные пункты региона.

"Я всегда восхищался патриотами Алтайского края. Предприниматель Галина Плотникова – яркий пример того, как можно и нужно любить свой город, свой регион. И таких людей я встречаю в каждом городе Алтайского края, куда бы я ни приезжал. Бизнесмены, фермеры, рабочие – все они выбрали жить здесь, потому что любят наш край", – сказал глава региона.

Южная столица

Томенко и Плотникова обсудили актуальные проблемы города. Предпринимателю хотелось бы, чтобы в город шло больше денег.

"Когда мы в команде – мы движемся вперед. Очень хочется, чтобы в город шли инвестиции", – поделилась она с губернатором.Глава региона согласился с этим, но подчеркнул, что для этого нужно вернуть Рубцовску "былую славу".

"Ее реально вернуть с теми инфраструктурными и социальными возможностями, что есть у города. Не сразу и не быстро, а постепенно, шаг за шагом вкладывать в это дело. Тогда город начнет притягивать инвестиции", – ответил Томенко. Фото: Правительство Алтайского края / Антон Федотов

Он отметил, что и федеральные, и краевые власти активно поддерживают бизнес. Так, за пять лет предпринимателей в крае стало больше на 30%. А общий объем матподдержки превысил 53 млрд рублей.

Губернатор пообещал, что в ближайшее время вновь приедет в Рубцовск и обсудит самые насущные вопросы. В первую очередь, это качество дорог, на которое жалуются местные. Также он подчеркнул, что в город нужно провести газ, чтобы привлечь еще больше инвесторов.

Не забывать героев

Кроме того, Томенко принял участие в открытии мемориальной доски в школе, где учился Олег Шипицин. Рубцовчанин участвовал в СВО и героически погиб, посмертно став Героем России. Память о воинах нужно сохранять, чтобы сплотить общество, подчеркнул глава региона.

"Работа отлично выполнена, с душой. Во время работы над муралом столько жителей города обратили на него внимание, благодарили его. Это важно для нашего общего сплочения", – подчеркнул губернатор.По его словам, он поддерживает контакт с матерью Шипицина на случай, если ей понадобится помощь.

Фото: Правительство Алтайского края / Антон Федотов

Также Виктору Томенко показали мурал – большой портрет Олега Шипицина, который барнаульские художники Николай Замятин и Виталий Гутыра изобразили на стене жилого дома.

Томенко отметил, что таких героев, как Шипицин, нужно приводить в пример детям.

"Мы должны и будем всегда помнить о его подвиге", – добавил глава региона.Поэтому он поручил краевому Минобру, чтобы в рамках "Разговоров о важном" школьникам рассказывали о Героях России из Алтайского края. В регионе это звание получили 30 человек.