Синоптик предупредила, что на Алтайский край надвигаются ливни с грозами и градом

16 мая 2025, 14:00, ИА Амител

Гроза / Изображение сгенерировано FusionBrain. Al of Sber All / amic.ru

Неустойчивую погоду с колебаниями температуры прогнозируют синоптики на выходных и в начале новой рабочей недели в Алтайском крае. Завтра, 17 мая, в регионе местами пройдут дожди с грозами. Ночью столбики термометров покажут +11...+16 градусов. По востоку холоднее, там будет +5...+10. Днем на большей части территории ожидается от +21 до +26 градусов, а по югу воздух прогреется до +32.

"18 мая из-за прохождения через Алтайский край южного циклона температура воздуха немного повысится. Днем будет +23...+28, а по югу – до +34 градусов. При этом в отдельных районах ожидаются сильные дожди, грозы, град и шквалистое усиление ветра до 18–23 м/с", – об этом amic.ru рассказала ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

19 мая через Алтайский край начнет проходить холодный фронт. Он принесет осадки, которые ожидаются уже на большей части территории. Местами пройдут ливневые дожди с градом, шквалы ветра достигнут 18–23 м/с. Ночью температура воздуха составит от +13 до +18 градусов, по западу – от +7 до +12, а днем воздух не прогреется выше +16...+21.

Осадки прекратятся 20 мая, но еще ночью дожди с грозами пройдут по востоку. В темное время суток синоптики прогнозируют +5...+10 °С, днем – от +18 до +23. В ночь на среду ожидается +7...+12, днем – от +20 до +25 градусов.