За достойный труд. Фоторепортаж с первомайского митинга профсоюзов в Барнауле

Жители города выступили за повышение зарплат, улучшение условий труда и справедливую социальную политику

01 мая 2025, 11:25, ИА Амител

Митинг профсоюзов в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

1 мая в Барнауле состоялся митинг профсоюзных организаций. В Праздник Весны и Труда активисты традиционно вышли на улицы краевой столицы с транспарантами и флагами.

Главный лозунг первомайской акции 2025 года: "Доблестный труд – гарантия Победы".

Участие в митинге приняли профсоюзные организации, студенты и педагоги. Барнаульцы выступили за повышение зарплат, улучшение условий труда и справедливую социальную политику.

Напомним, колонна начала шествие от Дома Союзов в 09:30 и уже в 10:00 была на площади Советов, где и прошел праздничный митинг.

В 2024 году алтайские профсоюзы не проводили традиционного шествия и митинга. Вместо этого их представители возложили цветы к стеле "Город трудовой доблести" в Нагорном парке.