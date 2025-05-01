За достойный труд. Фоторепортаж с первомайского митинга профсоюзов в Барнауле
Жители города выступили за повышение зарплат, улучшение условий труда и справедливую социальную политику
01 мая 2025, 11:25, ИА Амител
1 мая в Барнауле состоялся митинг профсоюзных организаций. В Праздник Весны и Труда активисты традиционно вышли на улицы краевой столицы с транспарантами и флагами.
Главный лозунг первомайской акции 2025 года: "Доблестный труд – гарантия Победы".
Участие в митинге приняли профсоюзные организации, студенты и педагоги. Барнаульцы выступили за повышение зарплат, улучшение условий труда и справедливую социальную политику.
Напомним, колонна начала шествие от Дома Союзов в 09:30 и уже в 10:00 была на площади Советов, где и прошел праздничный митинг.
В 2024 году алтайские профсоюзы не проводили традиционного шествия и митинга. Вместо этого их представители возложили цветы к стеле "Город трудовой доблести" в Нагорном парке.
11:35:11 01-05-2025
Держат плакаты с требованием повысить зарплаты, а самим смешно.
12:03:13 01-05-2025
повышение зарплат социальных работников (бюджетников) на 16,6% заложено в бюджет Алтайского края, товарищи!
13:40:36 01-05-2025
Гость (12:03:13 01-05-2025) повышение зарплат социальных работников (бюджетников) на 16... Томенко еще 12 марта пообещал, сроки не назвал...главное нарезать
13:09:23 01-05-2025
А мы проспали ((((
15:52:07 01-05-2025
Вышли с плакатом "Требуем повышения зарплаты!", а у самих выражение лиц такое довольное-довольное!
У кого они требуют? У властей? Значит власти плохо работают, получается?
Тогда почему вы их поддерживаете? Гоните в шею всех!
15:55:52 01-05-2025
Профсоюзы? А разве они есть? Название - есть, а профсоюзов в классическом понимание этого слова - Нет.
18:09:58 01-05-2025
люди погибали за то что бы сегодня был 8-ми часовой рабочий день, два выходных в неделю, отпуск раз в год, декретный отпуск по рождению ребёнка...!
ну и з/п нормальная...!
а лучше вообще без денег! при коммунизме!
20:10:51 01-05-2025
Нет Союза - нет союзов! Это не профсоюзы, а собрания по интересам - побегать, с плакатами походить, шарики понадувать или щеки, песни попеть и т.д. и т.п.
23:17:35 02-05-2025
Если профсоюзы за властные органы - то почему требуют... А если против - то где лозунги , которые указывают в чьих компетенциях это сделать?
Получается это риторические лозунги, обращенные к "ни кому"....