"Ещё бы зооКГБ создали". В АКЗС со спорами и смехом поменяли правила содержания собак
И ввели штрафы для горе-хозяев
26 мая 2023, 07:15, Александра Черданцева
Бездомные животные – это одна из самых популярных тем для дискуссий и политического пиара в краевом парламенте. Какой бы хвостатый вопрос не рассматривали в АКЗС – по нему всегда будут заявления, вызывающие немедленные споры. Вот и на заседании в четверг, 25 мая, собачью тему обсудили и так и сяк: от необходимости создавать зоополицию до того, что содержание в приюте – это отпуск для животного.
Что за законы там опять приняли?
Закона, а точнее поправок в них, было два. Первый касается введения штрафов за нарушение требований к содержанию и выгулу домашних животных. Хозяин пса может "попасть" на две-три тысячи рублей за выход питомца на улицу без намордника и его самовольное разгуливание, пять тысяч – если друг одного человека навредит другому человеку. За что ещё – читайте тут.
Поправки приняли пока только в первом чтении, то есть штрафы ещё не ввели, и любители выгулять своего 60-килограммового алабая без намордника могут выдохнуть (ненадолго, штрафы всё равно появятся через месяц-другой).
Второй закон – о сроках содержания бездомного Барбоса в приюте. До недавнего времени он составлял 45 дней. С первых чисел июня (когда поправки вступят в силу) будет 21 день. А зачем это, спрашивается?
А затем, что чем раньше пёс освободит койко-место в приюте, тем скорее его займёт сородич. То есть за год там пройдёт больше собак. И ведь их туда не просто помещают, а чтобы привить и стерилизовать. И 45 дней для этого – много, уверен разработчик поправок (кстати, вместе с прокуратурой), председатель комитета АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов.
"У нас после операции по удалению аппендикса пациенту даётся три дня, после кесарева сечения – пять-семь дней, а собаке – 45. А если сократим срок, то можем увеличить "оборот" (кастрации, – прим. ред.) на 500 животных (в приюте в год, – прим. ред.)", – пояснил Серов.
При этом он добавил, что если у муниципалитета есть деньги, то можно держать животного в приюте хоть всю жизнь. Да только деньги в местных бюджетах на это вряд ли найдётся. Вот, например, в Алейске только за подготовку проекта строительства "дома" для бездомных потратили 50 млн рублей. А построить его, по словам Серова, будет и вовсе под полмиллиарда.
Что же получается, придётся штраф платить? А кто меня поймает?
Штраф платить придётся. И, по мнению депутата партии "Справедливая Россия – За правду" Евгении Боровиковой, он совсем скромный, можно было бы и больше.
И насчёт "поймает" у неё тоже был вопрос.
"У нас на детской площадке около "Гулливера" (ТЦ на Красноармейском, – прим. ред.) собак выгуливают многие. Я могу поумничать и вызвать полицию, но в семь вечера административная комиссия не работает (которая и должна фиксировать нарушение, – прим. ред.), мировые судьи тоже занимаются домашними делами. Так что надо делать рейды в вечернее время", – заявила она.
А ещё предложила создать зоополицию в структуре МВД, чтобы было кому, наконец, фиксировать такие нарушения.
А чтобы ловить было проще, сразу несколько депутатов предложили ввести чипирование.
Что, ещё и чипировать придётся?
Пока нет, такого закона не принимали. Но инициатива есть давно. Например, депутаты от ЛДПР Людмила Цивилева и от "Справедливой России – За правду" Лариса Колесникова уверены, что только чипирование позволит навести порядок в этой проблемной сфере. Причём и домашних, чтобы в случае чего сразу найти хозяина печального "брошенки" или злого и страшного беглеца, разгуливающего по улице с оборванной цепью.
А вот депутат-единоросс, директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев в силу этой технологии не верит. Даже наоборот.
"Если ввести чипирование, то мы получим волну выброшенных животных просто потому, что люди не захотят тратить на это деньги", – уверен животновод со стажем.
Так, а что там с содержанием в приюте было? Это вообще важно?
Это важно, потому что в Алтайском крае катастрофически не хватает приютов, где бездомное животное могли бы вакцинировать и стерилизовать. И большинство депутатов АКЗС уверены, что такая мера поможет хоть чуть-чуть сдвинуть собачью "очередь". За изменения в законе проголосовали 56 народных избранников, ещё четверо были против, а двое воздержались.
Самым ярым противником сокращения срока выступил, пожалуй, главный любитель острых выступлений и спорных заявлений Сергей Малинкович. В АКЗС он представляет партию "Коммунисты России". Эту поправку Малинкович назвал очередным наступлением на животных.
"Что такое нахождение 21 день животного в приюте, а не в условиях улицы, где его постоянно окружает опасность? Это отпуск для животного. Даже у человека отдых 28 дней минимально, а вы предлагаете 21 день. К чему это приведёт? К тому, что с животным в приюте не доработают и выкинут на улицу, на смерть, на гибель. Не надо ничего сокращать, у вас вот желание всё сокращать: то древесину (привет недавнему решению АКЗС о сокращении норматива бесплатной древесины для жителей, опять же, чтобы ускорить очередь, – прим. ред.), то животных. А зоополиция? Ну вы с ума сошли. Ещё бы зооКГБ создали", – сказал коммунист.
Зал зашелестел. Евгения Боровикова риторически спросила, что важнее: жизни собак или людей.
"Этот 21 день – отпуск не для собаки, а для людей, которым она встречается на улице", – добавил коммунист (уже от КПРФ) Вячеслав Лаптев.
Он призвал коллегу не создавать бессмысленные споры: если уж быку для восстановления после кастрации достаточно три дня, то на собаке-то за 21 день точно заживёт. Как на собаке.
07:42:02 26-05-2023
Распил бюджетных денег продолжается, а погибших от собак меньше не становиться.
08:22:16 26-05-2023
Нужно сначала исполнять действующие законы! Далеко ходить не надо: по выделенным линиям для автобусов едут машины на глазах гаишников и никто их не штрафует, постоянно курят на остановках, распивают спиртное на аллеях, на детских площадках - и никому нет до этого дела!
08:39:07 26-05-2023
Переливают из пустого в порожнее, нет чтобы просто создать патрули с правом отстрела беспризорных и "на самовыгуле" собак, чтобы быстро и недорого навести порядок. Потраченные в Алейске 50 млн. конечно впечатляют и возмущают.
08:52:03 26-05-2023
Гость (08:39:07 26-05-2023) Переливают из пустого в порожнее, нет чтобы просто создать п... 1) Вы предлагаете дать левым людям оружие с правом стрелять в городе? Безотносительно дурости самой идеи, вы всерьез думаете, что власть кому-то оружие раздаст? 2) Как скоро вместо собаки пуля прилетит в прохожего, ребенка, стекло автомобиля и т.д.? Причем может и не случайно прилететь) Это я даже не обсуждаю сам сабж стрельбы по собакам.
16:45:54 26-05-2023
Гость (08:52:03 26-05-2023) 1) Вы предлагаете дать левым людям оружие с правом стрелять ... Стреляют снотворным. И сотрудники отлова на то есть.
09:02:27 26-05-2023
Гость (08:39:07 26-05-2023) Переливают из пустого в порожнее, нет чтобы просто создать п... Дебил, наверное?
08:46:13 26-05-2023
Нужно законодательно разрешить принимать в качестве улик фото-видео фиксацию нарушений с привязкой к местности и времени выгула, когда владельцы выгуливают своих огромных бойцовских собак без намордников и без поводков. Потом на это место приходит рейд соответствующих служб во время выгула собак и штрафует, если факт подтверждается визуально снова. Ну а по бездомным собакам нужно перенять опыт Европы, Америки. Сажаем тузика в приют на 60 дней. Если за это время его никто не забирает - то на усыпление. Если кто-то хочет взять, то чипировать, проводить бесплатную стерилизацию и отдавать новым хозяевам.
08:50:10 26-05-2023
Одно да потому, штрафы, штрафы. за курение тоже штрафы, только они не работают, как и про шум. Только регистрация и чипирование, обязательная стерилизация не племенного животного - сократит численность и ответственность.
09:11:35 26-05-2023
Чтобы не не возникало вопросов про детские площадки с собаками, что конечно плохо. Необходимо выделить места для прогулок с животными. Живу в спальнике на Попова, работаю в центре, нигде сильно не видел мест для прогулок с собаками. У меня есть собака, она полгода живет на саду. Очень часто ребятишки во время прогулки подходят пообщаться с животными, погладить. А животные играют роль в воспитании детей - иначе вырастут ваши дети в окружении железяк и компов и так и не поймут что в жизни о ком-то заботиться надо, в перспективе о Вас.
10:00:20 26-05-2023
Гость (09:11:35 26-05-2023) Чтобы не не возникало вопросов про детские площадки с собака... живите за городом с собакой,в городской среде она лишняя,все засрано
10:12:43 26-05-2023
Гость (10:00:20 26-05-2023) живите за городом с собакой,в городской среде она лишняя,все... Если серьезно посмотреть на город, собачьи какашки конечно присутствуют, особенно после зимы ( я за своей всегда убираю), но мне кажется он больше загажен людьми...
19:09:13 26-05-2023
Гость (10:00:20 26-05-2023) живите за городом с собакой,в городской среде она лишняя,все... Засрано не собаками, а в первую очередь самими людьми. Только им за это почему-то никто ничего не делает. А животные как всегда во всём виноваты. Даже в человеческих грехах.
09:15:33 26-05-2023
Надо бы уже Серова сократить, а то от него как сократить да уменьшить ничего больше не исходит.
09:41:18 26-05-2023
Надо запретить держать животных в многоквартирных домах.
10:13:59 26-05-2023
Гость (09:41:18 26-05-2023) Надо запретить держать животных в многоквартирных домах.... И еще запретить покупку машины, если нет гаража, а то все дворы заставлены...
09:57:37 26-05-2023
Гость (09:41:18 26-05-2023) Надо запретить держать животных в многоквартирных домах.... включая рыбок, ага. Предлагаю запретить размножаться тем, у кого квадратов по норме не хватает))) А то животных нельзя, а детей можно.
10:01:02 26-05-2023
Гость (09:57:37 26-05-2023) включая рыбок, ага. Предлагаю запретить размножаться тем, у ... Рыбок можно...они молчат и гадят только в аквариуме.
19:11:29 26-05-2023
Гость (10:01:02 26-05-2023) Рыбок можно...они молчат и гадят только в аквариуме.... Вы за других определили, кому кого заводить или нет? Не слишком ли много чести?
10:15:31 26-05-2023
Гость (09:57:37 26-05-2023) включая рыбок, ага. Предлагаю запретить размножаться тем, у ... Согласен, надо запретить некоторых, особенно тараканов. Также можно запретить размножатся некоторым...
10:51:15 26-05-2023
и не поймут что в жизни о ком-то заботиться надо - по вашему рассуждению, люди которые никогда не имели животных, не заботятся ни о ком, и полные эгоисты?
12:54:35 26-05-2023
Гость (10:51:15 26-05-2023) и не поймут что в жизни о ком-то заботиться надо - по вашему... Видимо, так и рассуждают. Оказываются, собаки воспитывают или учат людей воспитывать свое потомство и заботиться о старших. Смешно. Еше некоторые рассуждают так : собака хорошего человека не укусит. По их мнению собаки кусают только плохих. Это уже за гранью.
13:45:59 26-05-2023
Екатерина (12:54:35 26-05-2023) Видимо, так и рассуждают. Оказываются, собаки воспитывают и... Ага, растерзанный мальчик наверное был "плохим", не слушался родителей, оставлял кашу на тарелке, спичками баловался!
19:12:35 26-05-2023
Гость (13:45:59 26-05-2023) Ага, растерзанный мальчик наверное был "плохим", не слушался... Не занимайтесь спекуляциями
15:21:42 26-05-2023
Проблемы с собаками. - это замысел для карьерного пиара. Специально создана собачья проблема ради привлечения вокруг себя электорат из числа "боготворящих собак" ради карьеры властям и бизнеса для "боготворящих собак".
15:25:49 26-05-2023
Если ввести чипирование, то мы получим волну выброшенных животных " Утилизируете эту волну и другой волны уже не будет.
16:00:34 26-05-2023
Живодёр (15:25:49 26-05-2023) Если ввести чипирование, то мы получим волну выброшенных жив... Для таких организовать пункты приёма, можно анонимные. Хороший сайт для желающих забрать из такого приюта собаку, ожидание 3 дня - и на утилизацию. Экзотическая кухня, мыло, унты для полярников, шапки для ребят. Можно ситуацию удержать.
16:43:14 26-05-2023
ыть (08:46:13 26-05-2023) Нужно законодательно разрешить принимать в качестве улик фот... Зачем 60 дней? это много, недели хватит.