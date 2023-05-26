И ввели штрафы для горе-хозяев

26 мая 2023, 07:15, Александра Черданцева

Собака / Фото: amic.ru

Бездомные животные – это одна из самых популярных тем для дискуссий и политического пиара в краевом парламенте. Какой бы хвостатый вопрос не рассматривали в АКЗС – по нему всегда будут заявления, вызывающие немедленные споры. Вот и на заседании в четверг, 25 мая, собачью тему обсудили и так и сяк: от необходимости создавать зоополицию до того, что содержание в приюте – это отпуск для животного.

Что за законы там опять приняли?

Закона, а точнее поправок в них, было два. Первый касается введения штрафов за нарушение требований к содержанию и выгулу домашних животных. Хозяин пса может "попасть" на две-три тысячи рублей за выход питомца на улицу без намордника и его самовольное разгуливание, пять тысяч – если друг одного человека навредит другому человеку. За что ещё – читайте тут.

Поправки приняли пока только в первом чтении, то есть штрафы ещё не ввели, и любители выгулять своего 60-килограммового алабая без намордника могут выдохнуть (ненадолго, штрафы всё равно появятся через месяц-другой).

Второй закон – о сроках содержания бездомного Барбоса в приюте. До недавнего времени он составлял 45 дней. С первых чисел июня (когда поправки вступят в силу) будет 21 день. А зачем это, спрашивается?

А затем, что чем раньше пёс освободит койко-место в приюте, тем скорее его займёт сородич. То есть за год там пройдёт больше собак. И ведь их туда не просто помещают, а чтобы привить и стерилизовать. И 45 дней для этого – много, уверен разработчик поправок (кстати, вместе с прокуратурой), председатель комитета АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов.

"У нас после операции по удалению аппендикса пациенту даётся три дня, после кесарева сечения – пять-семь дней, а собаке – 45. А если сократим срок, то можем увеличить "оборот" (кастрации, – прим. ред.) на 500 животных (в приюте в год, – прим. ред.)", – пояснил Серов.

При этом он добавил, что если у муниципалитета есть деньги, то можно держать животного в приюте хоть всю жизнь. Да только деньги в местных бюджетах на это вряд ли найдётся. Вот, например, в Алейске только за подготовку проекта строительства "дома" для бездомных потратили 50 млн рублей. А построить его, по словам Серова, будет и вовсе под полмиллиарда.

Что же получается, придётся штраф платить? А кто меня поймает?

Штраф платить придётся. И, по мнению депутата партии "Справедливая Россия – За правду" Евгении Боровиковой, он совсем скромный, можно было бы и больше.

И насчёт "поймает" у неё тоже был вопрос.

"У нас на детской площадке около "Гулливера" (ТЦ на Красноармейском, – прим. ред.) собак выгуливают многие. Я могу поумничать и вызвать полицию, но в семь вечера административная комиссия не работает (которая и должна фиксировать нарушение, – прим. ред.), мировые судьи тоже занимаются домашними делами. Так что надо делать рейды в вечернее время", – заявила она.

А ещё предложила создать зоополицию в структуре МВД, чтобы было кому, наконец, фиксировать такие нарушения.

А чтобы ловить было проще, сразу несколько депутатов предложили ввести чипирование.

Что, ещё и чипировать придётся?

Пока нет, такого закона не принимали. Но инициатива есть давно. Например, депутаты от ЛДПР Людмила Цивилева и от "Справедливой России – За правду" Лариса Колесникова уверены, что только чипирование позволит навести порядок в этой проблемной сфере. Причём и домашних, чтобы в случае чего сразу найти хозяина печального "брошенки" или злого и страшного беглеца, разгуливающего по улице с оборванной цепью.

А вот депутат-единоросс, директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев в силу этой технологии не верит. Даже наоборот.

"Если ввести чипирование, то мы получим волну выброшенных животных просто потому, что люди не захотят тратить на это деньги", – уверен животновод со стажем.

Так, а что там с содержанием в приюте было? Это вообще важно?

Это важно, потому что в Алтайском крае катастрофически не хватает приютов, где бездомное животное могли бы вакцинировать и стерилизовать. И большинство депутатов АКЗС уверены, что такая мера поможет хоть чуть-чуть сдвинуть собачью "очередь". За изменения в законе проголосовали 56 народных избранников, ещё четверо были против, а двое воздержались.

Самым ярым противником сокращения срока выступил, пожалуй, главный любитель острых выступлений и спорных заявлений Сергей Малинкович. В АКЗС он представляет партию "Коммунисты России". Эту поправку Малинкович назвал очередным наступлением на животных.

"Что такое нахождение 21 день животного в приюте, а не в условиях улицы, где его постоянно окружает опасность? Это отпуск для животного. Даже у человека отдых 28 дней минимально, а вы предлагаете 21 день. К чему это приведёт? К тому, что с животным в приюте не доработают и выкинут на улицу, на смерть, на гибель. Не надо ничего сокращать, у вас вот желание всё сокращать: то древесину (привет недавнему решению АКЗС о сокращении норматива бесплатной древесины для жителей, опять же, чтобы ускорить очередь, – прим. ред.), то животных. А зоополиция? Ну вы с ума сошли. Ещё бы зооКГБ создали", – сказал коммунист.

Зал зашелестел. Евгения Боровикова риторически спросила, что важнее: жизни собак или людей.

"Этот 21 день – отпуск не для собаки, а для людей, которым она встречается на улице", – добавил коммунист (уже от КПРФ) Вячеслав Лаптев.

Он призвал коллегу не создавать бессмысленные споры: если уж быку для восстановления после кастрации достаточно три дня, то на собаке-то за 21 день точно заживёт. Как на собаке.