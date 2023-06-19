Он идет на выборы от партии "Коммунисты России"

19 июня 2023, 17:15, ИА Амител

Сергей Малинкович / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Партия "Коммунисты России" видит губернатором Алтайского края своего представителя Сергея Малинковича. Его кандидатуру выдвинуло региональное отделение. И он уже подал документы в избирком.

Сергей Малинкович родился и жил в Ленинграде, сейчас живет в Москве, при этом с сентября 2021 года является депутатом Алтайского краевого Законодательного Собрания. Кроме того, Малинкович – председатель Центрального комитета партии "Коммунисты России". О своей работе в регионе он рассказал в недавнем интервью на amic.ru.

Сейчас ему необходимо собрать подписи 502 городских и сельских депутатов и (или) избранных глав муниципальных образований Алтайского края. Если он наберет столько голосов в свою поддержку, то получит статус зарегистрированного кандидата и сможет побороться за пост главы региона на сентябрьских выборах.

То же самое предстоит сделать и восьми (по данным на 19 июня) другим кандидатам: завкафедрой социологии и конфликтологии АлтГУ Виктору Нагайцеву ("Зеленая альтернатива"), депутату Госдумы Марии Прусаковой (КПРФ), депутату краевого Заксобрания Елене Хрусталевой ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), действующему губернатору Виктору Томенко ("Единая Россия"), завлабораторией Института водных и экологических проблем СО РАН Владимиру Кириллову ("Зеленые"), управляющему парком "Изумрудный" Владиславу Вакаеву ("Новые люди"), депутатам АКЗС Сергею Булаеву (ЛДПР) и Евгении Боровиковой ("Справедливая Россия – За правду").