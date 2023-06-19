За пост губернатора Алтайского края поборется питерец Сергей Малинкович
Он идет на выборы от партии "Коммунисты России"
19 июня 2023, 17:15, ИА Амител
Партия "Коммунисты России" видит губернатором Алтайского края своего представителя Сергея Малинковича. Его кандидатуру выдвинуло региональное отделение. И он уже подал документы в избирком.
Сергей Малинкович родился и жил в Ленинграде, сейчас живет в Москве, при этом с сентября 2021 года является депутатом Алтайского краевого Законодательного Собрания. Кроме того, Малинкович – председатель Центрального комитета партии "Коммунисты России". О своей работе в регионе он рассказал в недавнем интервью на amic.ru.
Сейчас ему необходимо собрать подписи 502 городских и сельских депутатов и (или) избранных глав муниципальных образований Алтайского края. Если он наберет столько голосов в свою поддержку, то получит статус зарегистрированного кандидата и сможет побороться за пост главы региона на сентябрьских выборах.
То же самое предстоит сделать и восьми (по данным на 19 июня) другим кандидатам: завкафедрой социологии и конфликтологии АлтГУ Виктору Нагайцеву ("Зеленая альтернатива"), депутату Госдумы Марии Прусаковой (КПРФ), депутату краевого Заксобрания Елене Хрусталевой ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), действующему губернатору Виктору Томенко ("Единая Россия"), завлабораторией Института водных и экологических проблем СО РАН Владимиру Кириллову ("Зеленые"), управляющему парком "Изумрудный" Владиславу Вакаеву ("Новые люди"), депутатам АКЗС Сергею Булаеву (ЛДПР) и Евгении Боровиковой ("Справедливая Россия – За правду").
18:59:58 19-06-2023
Сергей Малинкович родился и жил в Ленинграде, сейчас живет в Москве, при этом с сентября 2021 года является депутатом Алтайского краевого Законодательного Собрания. Выйдет таких персонажей находите ? Он до 2021 года и незнал что есть такой край, Алтайский. И сейчас нищий край лплачивает этому "пассажиру" перелёты в VIP салоне от места проживания я, до места работы + гостинца с харчами
21:26:34 19-06-2023
Ну , а почему бы Питерцу в Питере не выдвинуть свою кандидатуру с лозунгом "ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЗАКОННОСТЬ" ?
21:29:47 19-06-2023
Наверное надо кому-то из Барнаула поехать в Питер выдвинуть свою кандидатуру губернатором на выборах ?
21:42:35 19-06-2023
От такой даже технической кандидатуры народ рванет к Томенко
21:44:02 19-06-2023
Голосуйте за Прусакову.
00:21:33 20-06-2023
Гость (21:44:02 19-06-2023) Голосуйте за Прусакову. ... Кто ещё не пробовал комиссарского тела?
03:28:35 20-06-2023
Гость (21:44:02 19-06-2023) Голосуйте за Прусакову. ... Действительно , а откуда уверенность что В.П.Томенко уже заранее победитель на выборах ? Это же не оплаченная покупка в интернет магазине в ожидании когда её привезут посылкой по почте .
03:51:54 20-06-2023
Гость (21:44:02 19-06-2023) Голосуйте за Прусакову. ... Можно предугадать , что и политологи из партии Справедливая Россия предвидят слабенькие шансы на победу В.П.Томенко на выборах . И вероятней основная борьба будет между кандидатом из Справедливой России и кандидатом от партии КПРФ .
09:43:05 20-06-2023
Жители Алтая в массе своей неповоротливы и недалеки умом, нет, не все, но в массе. И именно масса определяет в наших прямых выборах, кто победит. Поэтому победит тот, о котором что-то слышали, а, ну, типа, знаем, почти что соседский мальчонка... Т.е. в нашем случае, Томенко, к сожалению. А значит, строительный беспредел, переезды из районов в города и смерть промышленности продолжатся... Строительный пузырь лопнет и тысячи деревенских, работавших на стройках, станут никому не нужны, как и построенные ими миллионы квадратов жилья и торговых центров.