За пропаганду бездетности предложили ввести штрафы до 5 млн рублей
В Госдуме приступили к рассмотрению соответствующего законопроекта
24 сентября 2024, 16:00, ИА Амител
В Госдуме приступили к рассмотрению законопроекта, запрещающего пропаганду отказа от рождения детей, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Напомним, закон должен защитить россиян от информации, пропагандирующей бездетность.
"В тематических пабликах и сообществах в социальных сетях зачастую проявляется неуважение к материнству и отцовству, агрессия к беременным женщинам и детям, а также членам многодетных семей", – подчеркнул Володин.
Предлагается запретить пропаганду бездетности в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе.
Штрафы за пропаганду чайлдфри составят до 400 тысяч рублей – для физических лиц, до 800 тысяч рублей – для должностных лиц, до 5 млн рублей – для юридических лиц.
Ранее в Госдуме раскритиковали закон о запрете чайлдфри. По словам депутата Ксении Горячевой, вместо "странных запретов" в стране лучше было бы обеспечить нормальный уровень жизни.
16:03:33 24-09-2024
а кроме штрафов и запретов ещё что-нибудь умеете!?
20:10:45 24-09-2024
Гость (16:03:33 24-09-2024) а кроме штрафов и запретов ещё что-нибудь умеете!?... Вы уже подпадаете на пятачек. Кредит будете брать, или так договоримся?
16:11:42 24-09-2024
"В тематических пабликах и сообществах в социальных сетях зачастую проявляется неуважение к материнству и отцовству, агрессия к беременным женщинам и детям, а также членам многодетных семей". Да ты ж наша лапочка... А ничего, что у нас на улицах полно ровно той же агрессии? И проявляют ее отнюдь не чайлдфри, а вполне себе скрепные граждане, часто мужчины. Ибо вот такие вот они, наши скрепы. Да и государство, как известно, тоже рожать не просило. Ну и вишенкой на торте - а многодетным можно вместе с детьми ногами людей запинывать? Если подобным возмутиться, это тоже будет считаться пропагандой чайлдфри?
16:40:43 24-09-2024
Гость (16:11:42 24-09-2024) "В тематических пабликах и сообществах в социальных сетях за... Бред какой то. В огороде бузина, а в Киеве дядька.
14:37:39 25-09-2024
Гость (16:40:43 24-09-2024) Бред какой то. В огороде бузина, а в Киеве дядька.... а в киеве какой дядька у вас?он вроде в США щас
06:25:12 25-09-2024
Гость (16:11:42 24-09-2024) "В тематических пабликах и сообществах в социальных сетях за...
А ничего, что мамашки просто офигели? Меру тоже знать надобно.
16:16:57 24-09-2024
Первые кандидаты на штрафы - это сотрудники всяких комиссий и собесов, с написанным на лице «государство не просило вас рожать». Или слабо?
14:38:08 25-09-2024
Гость (16:16:57 24-09-2024) Первые кандидаты на штрафы - это сотрудники всяких комиссий ... и таксисты из Яндекс-такси
17:31:53 24-09-2024
А движение "Без баб" тоже запретят?
17:52:10 24-09-2024
Онанистов приравнять к уклонистам, и судить по их статье
18:00:31 24-09-2024
Животные и то понимают,что размножаться надо когда есть нора и корм.
19:43:56 24-09-2024
Стоимость жилья разве не пропаганда чайлдфри?
06:29:12 25-09-2024
Вся наша жизнь это пропаганда бездетности.
10:25:15 25-09-2024
Никто так активно и завуалированно не пропагандирует чайлд-фри, как наши законотворцы...
13:32:31 25-09-2024
Ксении Горячевой --- должностное лицо, 800 тысяч штраф
15:01:40 25-09-2024
А чего мелочиться-то. До двадцати не женился-штраф. До 22 не завел ребенка- штраф. Во сне плохо подумал про жуликов- штраф.