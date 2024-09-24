За пропаганду бездетности предложили ввести штрафы до 5 млн рублей

В Госдуме приступили к рассмотрению соответствующего законопроекта

24 сентября 2024, 16:00, ИА Амител

Вид на здание Госдумы / Фото: duma.gov.ru

В Госдуме приступили к рассмотрению законопроекта, запрещающего пропаганду отказа от рождения детей, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Напомним, закон должен защитить россиян от информации, пропагандирующей бездетность.

"В тематических пабликах и сообществах в социальных сетях зачастую проявляется неуважение к материнству и отцовству, агрессия к беременным женщинам и детям, а также членам многодетных семей", – подчеркнул Володин.

Предлагается запретить пропаганду бездетности в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе.

Штрафы за пропаганду чайлдфри составят до 400 тысяч рублей – для физических лиц, до 800 тысяч рублей – для должностных лиц, до 5 млн рублей – для юридических лиц.

Ранее в Госдуме раскритиковали закон о запрете чайлдфри. По словам депутата Ксении Горячевой, вместо "странных запретов" в стране лучше было бы обеспечить нормальный уровень жизни.