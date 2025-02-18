Внучка Виктора Тархова, которую обвиняют в убийстве, подала апелляцию на свой арест

18 февраля 2025, 13:30, ИА Амител

Бывший мэр Самары Виктор Тархов / Фото: кадр из новостного выпуска ГТРК "Самара"

Все больше жутких подробностей открывается в громком деле об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены. В преступлении обвиняют единственную внучку пары – Екатерину, сейчас она находится под арестом. Стало известно, как именно девушка могла расправиться со своими родственниками. Кроме того, в СМИ появилась информация и о том, что она сделала с деньгами бабушки и дедушки.

Какими подробностями обрастает дело об убийстве экс-мэра Самары, – в материале amic.ru.

1 Как убили бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жену? Сейчас следствие рассматривает версию, что Виктора и Наталью Тарховых забили насмерть в их квартире. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на источник в самарском Следкоме. Первоначально предполагалось, что пару застрелили. Но криминалисты провели огромную работу, организовав несколько осмотров квартиры с применением новейших криминалистических технологий. В итоге в жилище обнаружили следы крови и частицы кровеносных сосудов. Отсюда и сделали вывод о методе убийства. Также правоохранители установили, что убийца вынес из квартиры некоторые предметы мебели, на которых могли остаться следы преступления.

2 Нашли ли останки жертв? Нет. Ни тела, ни их фрагменты до сих пор не найдены. Напомним, согласно основной версии, предполагаемая убийца расчленила тела своих жертв и частями развезла по различным мусоркам города. Отследив GPS-трекеры мусоровозов, правоохранители пришли к выводу, что останки могут находиться на полигоне "Преображенка". Там организовали масштабные поиски, в которых участвовало более ста человек с привлечением тяжелой техники. Никакого результата это не принесло. "Работа Следственного комитета на полигоне завершилась, ничего обнаружено не было. В течение недели была обследована площадь около одного гектара (100 на 100 метров). АО "Экология" предоставило технику: экскаватор, бульдозер, погрузчик. Отходы с данного участка переносили на специальную площадку, где дополнительно обследовали вручную", – рассказали РИА Новости в пресс-службе регоператора "Экология". Некоторые юристы даже Некоторые юристы даже выразили опасение , что из-за отсутствия тел обвиняемая может остаться безнаказанной. Впрочем, другие их коллеги отметили, что вину можно доказать и по косвенным признакам, так что все будет зависеть от хода дела.

3 Что могло стать мотивом преступления? В СМИ фигурирует один главный мотив – деньги. Ранее директор одного из самарских антикварных магазинов рассказал журналистам, что внучка Тарховых неоднократно приносила на продажу картины и другие вещи, принадлежащие ее дедушке. Это происходило в течение полугода до момента убийства. Бывший супруг обвиняемой также рассказал, что Екатерина часто ругалась со своими родственниками из-за финансовых вопросов. Позднее RTVI сообщил, что девушка еще и получила за своего деда дивиденды в размере 1 млн рублей, которые были ему положены как соучредителю одной из фирм. Знакомые Екатерины охарактеризовали ее как "избалованную внучку" , которая жила на всем готовом и привыкла к роскошной жизни. При этом в какой-то момент ее отношения с бабушкой и дедушкой испортились, из-за чего денег у нее стало меньше. ТАСС также подсчитал, что у обвиняемой были долги на сотни тысяч рублей.

4 Что говорит Екатерина Бельская, которую обвиняют в убийстве? По данным 63.ru , обвиняемая продолжает хранить молчание с момента своего ареста. Со следствием она никак не сотрудничает. Известно, что Екатерина подала апелляцию на свой арест – ее рассмотрят в ближайшее время.

5 Правда ли, что внучка давно замышляла убийство Виктора Тархова? Об этом рассказал отец обвиняемой – Сергей Логинов, которого отыскал телеканал НТВ . Мужчина рассказал журналистам, что его дочь обсуждала с ним возможность "тряхнуть" дедушку. "Два года назад у меня с ней был диалог. Она сказала: давай его как-нибудь прожмем, тряхнем, чтобы с него какие-то деньги выбить. Я ей объяснил, что она не в себе", – сказал Логинов. Следствие утверждает, что убийство было подготовленным. По версии правоохранителей, девушка заранее приобрела пилу и химические вещества, чтобы расчленить тела и скрыть следы преступления.