Забили насмерть. Какие подробности вскрылись в деле об убийстве бывшего мэра Самары?
Внучка Виктора Тархова, которую обвиняют в убийстве, подала апелляцию на свой арест
18 февраля 2025, 13:30, ИА Амител
Бывший мэр Самары Виктор Тархов / Фото: кадр из новостного выпуска ГТРК "Самара"
Все больше жутких подробностей открывается в громком деле об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены. В преступлении обвиняют единственную внучку пары – Екатерину, сейчас она находится под арестом. Стало известно, как именно девушка могла расправиться со своими родственниками. Кроме того, в СМИ появилась информация и о том, что она сделала с деньгами бабушки и дедушки.
Какими подробностями обрастает дело об убийстве экс-мэра Самары, – в материале amic.ru.
1
Как убили бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жену?
Сейчас следствие рассматривает версию, что Виктора и Наталью Тарховых забили насмерть в их квартире. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на источник в самарском Следкоме.
Первоначально предполагалось, что пару застрелили. Но криминалисты провели огромную работу, организовав несколько осмотров квартиры с применением новейших криминалистических технологий. В итоге в жилище обнаружили следы крови и частицы кровеносных сосудов. Отсюда и сделали вывод о методе убийства.
Также правоохранители установили, что убийца вынес из квартиры некоторые предметы мебели, на которых могли остаться следы преступления.
2
Нашли ли останки жертв?
Нет. Ни тела, ни их фрагменты до сих пор не найдены. Напомним, согласно основной версии, предполагаемая убийца расчленила тела своих жертв и частями развезла по различным мусоркам города.
Отследив GPS-трекеры мусоровозов, правоохранители пришли к выводу, что останки могут находиться на полигоне "Преображенка". Там организовали масштабные поиски, в которых участвовало более ста человек с привлечением тяжелой техники. Никакого результата это не принесло.
"Работа Следственного комитета на полигоне завершилась, ничего обнаружено не было. В течение недели была обследована площадь около одного гектара (100 на 100 метров). АО "Экология" предоставило технику: экскаватор, бульдозер, погрузчик. Отходы с данного участка переносили на специальную площадку, где дополнительно обследовали вручную", – рассказали РИА Новости в пресс-службе регоператора "Экология".Некоторые юристы даже выразили опасение, что из-за отсутствия тел обвиняемая может остаться безнаказанной. Впрочем, другие их коллеги отметили, что вину можно доказать и по косвенным признакам, так что все будет зависеть от хода дела.
3
Что могло стать мотивом преступления?
В СМИ фигурирует один главный мотив – деньги. Ранее директор одного из самарских антикварных магазинов рассказал журналистам, что внучка Тарховых неоднократно приносила на продажу картины и другие вещи, принадлежащие ее дедушке. Это происходило в течение полугода до момента убийства.
Бывший супруг обвиняемой также рассказал, что Екатерина часто ругалась со своими родственниками из-за финансовых вопросов. Позднее RTVI сообщил, что девушка еще и получила за своего деда дивиденды в размере 1 млн рублей, которые были ему положены как соучредителю одной из фирм.
Знакомые Екатерины охарактеризовали ее как "избалованную внучку", которая жила на всем готовом и привыкла к роскошной жизни. При этом в какой-то момент ее отношения с бабушкой и дедушкой испортились, из-за чего денег у нее стало меньше.
ТАСС также подсчитал, что у обвиняемой были долги на сотни тысяч рублей.
4
Что говорит Екатерина Бельская, которую обвиняют в убийстве?
По данным 63.ru, обвиняемая продолжает хранить молчание с момента своего ареста. Со следствием она никак не сотрудничает.
Известно, что Екатерина подала апелляцию на свой арест – ее рассмотрят в ближайшее время.
5
Правда ли, что внучка давно замышляла убийство Виктора Тархова?
Об этом рассказал отец обвиняемой – Сергей Логинов, которого отыскал телеканал НТВ. Мужчина рассказал журналистам, что его дочь обсуждала с ним возможность "тряхнуть" дедушку.
"Два года назад у меня с ней был диалог. Она сказала: давай его как-нибудь прожмем, тряхнем, чтобы с него какие-то деньги выбить. Я ей объяснил, что она не в себе", – сказал Логинов. Следствие утверждает, что убийство было подготовленным. По версии правоохранителей, девушка заранее приобрела пилу и химические вещества, чтобы расчленить тела и скрыть следы преступления.
6
Что известно об убийстве бывшего мэра Самары и его жены и почему обвиняют их внучку?
Экс-мэр Самары Виктор Тархов и его жена Наталья пропали в начале января. 5 февраля правоохранительные органы объявили супружескую пару убитыми. У следователей изначально был лишь один подозреваемый – единственная внучка Тарховых, Екатерина.
Одной из главных улик стали записи с камер видеонаблюдения. На них видно, как Виктор и Наталья заходят в подъезд своего дома, но больше не покидают его. Зато можно увидеть, как Екатерина неоднократно входит и выходит из подъезда. В руках у нее большие пластиковые баки и черные пакеты. Отсюда и появилась версия, как она избавилась от тел.
Кроме того, в квартире Бельской обнаружили личные вещи, телефоны и документы Тарховых. СМИ писали, что она отправляла сообщения от имени бабушки и дедушки, чтобы скрыть факт их исчезновения.
Подробнее об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены читайте в материале amic.ru.
13:51:45 18-02-2025
Нет тела - нет дела. Будет молчать выкрутится
15:21:49 18-02-2025
да, напряжно такое читать.
19:15:47 18-02-2025
Набралась бы торопыга чуток терпения, дождалась бы естественной кончины предков от старости и как единственная несудимая наследница получила бы всё желаемое цивилизованно!
Напрашивается вопрос: почему никто из соседей не услышал криков "избиваемых до смерти" двух людей и звуков от распиловки их трупов? Во всяком случае у обвиняемой должно было хватить ума совершить преступление по-тихому, напоив их, например, чем-нибудь смертельно ядовитым и быстродействующим...
20:55:51 18-02-2025
куда катится мир
02:48:14 21-02-2025
Она надеется, что её не посадят. Наивная