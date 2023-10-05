Заботливая хозяйка оставила сотрудникам аэропорта записку о своей собаке

Работники таким жестом прониклись и устроили с девушкой целый чат

05 октября 2023, 16:18, ИА Амител

Фото: Baza

Россиянка очень сильно переживала за свою собаку во время перелета и оставила сотрудникам аэропорта записку. О том, что произошло дальше, рассказывает Baza.

Хозяйка Симбы волновалась, потому что впервые летела с собакой. В записке для сотрудников аэропорта она написала, что пес – не просто багаж.

Работники восприняли просьбу девушки близко к сердцу, устроили с хозяйкой целый чат. И в Казани и в Сочи отметили, что относились к Симбе как к своему питомцу.