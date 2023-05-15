Заброшенный пустырь в посёлке Южном отдадут под многоэтажку и детсад
Мэрия Барнаула намерена разделить пустующую территорию на два участка
15 мая 2023, 10:05, ИА Амител
На окраине посёлка Южного готовят два участка под застройку. На одном возведут многоэтажный дом, на другом – детский сад. Площадка, где в будущем начнут строительство, сейчас заброшена, на ней нет капитальных объектов и юридически территория не имеет границ.
ЖК на 900 человек
Участок, который отдают под застройку, расположен на ул. Мусоргского, 36. Рядом находятся 11-этажный дом, детский сад, Алтайский политехнический техникум. Огромный пустырь сейчас используют лишь как автопарковку и зону для выгула собак.
Участок в посёлке Южном / Фото: МКУ "Архитектура города Барнаула" / ksar.barnaul-adm.ru
"Неразграниченная территория свободна от застройки, по ней проходят электрические кабели и водопровод. Подъезд к участку определён с ул. Мусоргского", – сказано в документе на сайте мэрии.
Территория также не имеет чётких границ: она не размежёвана, сведений о ней в госреестре нет. Администрация города намерена разделить площадку на два участка. Первый – 1,98 га – отдать под строительство многоэтажного дома. В нём смогут проживать около 900 человек. Вторая площадка будет иметь площадь 68,4 сотки. На ней планируют разместить детский сад на 180 мест.
Участок в посёлке Южном / Фото: МКУ "Архитектура города Барнаула" / ksar.barnaul-adm.ru
Чтобы реализовать задуманные изменения, мэрия организовала общественные обсуждения. Они пройдут до 4 июня 2023 года. Если возражений не поступит, администрация утвердит предложенные изменения в проект застройки квартала.
Популярное направление
Посёлок Южный последние годы привлекает всё больше строительных компаний. В начале 2023 года здесь сдали ЖК на ул. Чайковского – два дома по 16 этажей. Сейчас возводят огромный урбан-квартал на въезде в посёлок. В нём запроектировали 12 корпусов от 7 до 24 этажей. После сдачи квартала здесь появится более 2 тыс. квартир и около 3,4 тыс. новых жителей.
По соседству, на ул. Герцена, 17, скоро начнут возводить 16-этажный дом. В нём запроектированы 174 квартиры площадью от 29 до 53 "квадратов". На участке планируют разместить парковку на 48 машино-мест, а также детские, спортивные и оздоровительные площадки.
10:12:36 15-05-2023
А дорогу до шоссе Ленточный Бор собираются расширять ? Уже давно пробки : утром в сторону города,вечером обратно. Многоэтажки построят и будет КИРДЫК. Транспортный Коллапс.
10:13:36 15-05-2023
на болоте стоить? супер идея
10:14:45 15-05-2023
школу постройте!
10:45:29 15-05-2023
Гость (10:14:45 15-05-2023) школу постройте!... Зачем школу? Знания до добра не доведут. Культовое сооружение надо, а лучше два.
11:05:43 15-05-2023
Гость (10:14:45 15-05-2023) школу постройте!... Зачем? У нас скоро в Конституции пропишут понятие традиционных ценностей, а где там знания? Там молиться, рожать, детей лупцевать, мужик во главе угла и прочее. Про грамотность там нет)
11:25:33 15-05-2023
а собак выгуливают в центре посёлка пусть, на площади возле дома культуры
11:57:05 15-05-2023
Школы переполнены, поликлиник нет, дорога забита так, что хочется уже вахтой работать. Нет альтернативной дороги. Очень нравился раньше район, но изгадили все. А все деньги.
14:19:41 15-05-2023
По старому генплану на этом месте должна быть школа! Но на этом денег не наваришь...
18:25:26 15-05-2023
Там же местность болотистая