Мэрия Барнаула намерена разделить пустующую территорию на два участка

15 мая 2023, 10:05, ИА Амител

Строительство / Фото: amic.ru

На окраине посёлка Южного готовят два участка под застройку. На одном возведут многоэтажный дом, на другом – детский сад. Площадка, где в будущем начнут строительство, сейчас заброшена, на ней нет капитальных объектов и юридически территория не имеет границ.

ЖК на 900 человек

Участок, который отдают под застройку, расположен на ул. Мусоргского, 36. Рядом находятся 11-этажный дом, детский сад, Алтайский политехнический техникум. Огромный пустырь сейчас используют лишь как автопарковку и зону для выгула собак.

Участок в посёлке Южном / Фото: МКУ "Архитектура города Барнаула" / ksar.barnaul-adm.ru

"Неразграниченная территория свободна от застройки, по ней проходят электрические кабели и водопровод. Подъезд к участку определён с ул. Мусоргского", – сказано в документе на сайте мэрии.

Территория также не имеет чётких границ: она не размежёвана, сведений о ней в госреестре нет. Администрация города намерена разделить площадку на два участка. Первый – 1,98 га – отдать под строительство многоэтажного дома. В нём смогут проживать около 900 человек. Вторая площадка будет иметь площадь 68,4 сотки. На ней планируют разместить детский сад на 180 мест.

Участок в посёлке Южном / Фото: МКУ "Архитектура города Барнаула" / ksar.barnaul-adm.ru

Чтобы реализовать задуманные изменения, мэрия организовала общественные обсуждения. Они пройдут до 4 июня 2023 года. Если возражений не поступит, администрация утвердит предложенные изменения в проект застройки квартала.

Популярное направление

Посёлок Южный последние годы привлекает всё больше строительных компаний. В начале 2023 года здесь сдали ЖК на ул. Чайковского – два дома по 16 этажей. Сейчас возводят огромный урбан-квартал на въезде в посёлок. В нём запроектировали 12 корпусов от 7 до 24 этажей. После сдачи квартала здесь появится более 2 тыс. квартир и около 3,4 тыс. новых жителей.

По соседству, на ул. Герцена, 17, скоро начнут возводить 16-этажный дом. В нём запроектированы 174 квартиры площадью от 29 до 53 "квадратов". На участке планируют разместить парковку на 48 машино-мест, а также детские, спортивные и оздоровительные площадки.