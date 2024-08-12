Зачем подростки на Алтае продают свои банковские карты и чем опасен такой заработок?

По меньшей мере 85 несовершеннолетних оказались втянуты в опасную схему, за которую предусмотрена уголовная ответственность

12 августа 2024, 09:15, ИА Амител

Банковская карта. Фото: unsplash.com/ rupixen

Мошенники развернули настоящую охоту за банковскими картами несовершеннолетних. Сегодня предложениями подзаработать на их продаже переполнены telegram-каналы. За одну карту в интернете предлагают от нескольких сотен рублей до нескольких тысяч. Подросткам это кажется безобидным и весьма заманчивым. На деле такой "бизнес" для них может обернуться реальным лишением свободы. И такие факты в Алтайском крае уже есть, предостерегают в региональном Следственном комитете. Подробнее о том, как злоумышленники атакуют детей и подростков и чем чревато участие в таких схемах, читайте в материале amic.ru.

Кому и зачем нужны банковские карты подростков?

Сегодня банковские карты есть у многих школьников. Ребятам помладше их оформляют родители, чтобы после уроков дети могли совершать мелкие покупки. Начиная с 14 лет, как только подросток получает паспорт, у него появляется возможность открыть на себя дебетовую карту в банке уже самостоятельно. Когда ребенку поступает в интернете предложение продать её за несколько тысяч рублей, устоять может не каждый. Надо только предоставить "доброму дяде" номер счета, пин, обратные цифры и привязать новый номер к мобильному банку.

Но заработок оказывается не таким уж и безобидным. Счета могут использовать для преступных схем. Правоохранители при расследовании уголовных дел в первую очередь выходят на держателя карты. В одном из случаев, в ходе изучения детализации счета ранее проданной карты несовершеннолетним из Алтайского края, было установлено, что за сутки на нее поступило, а потом было перечислено на другие счета порядка 54 миллионов рублей, рассказывает замруководителя контрольно-следственного отдела следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю Станислав Сарайкин.

Так дети невольно становятся дропперами – помощниками мошенников, на которых оформили карты с целью последующего выведения средств. По факту преступники используют эти счета для анонимного перевода денежных средств. Как только злоумышленники получают доступ к ним, через них начинают проходить суммы от различных теневых сделок: они могут быть связаны с наркотиками, мошенничеством, экстремизмом и множеством других видов преступной деятельности.

"По предварительным данным, нам известно о 85 сообщениях о продаже банковских карт несовершеннолетними в регионе. И это только с начала 2024 года. В качестве вознаграждения подростки в Алтайском крае получили от 500 до пяти тысяч рублей. По факту молодые люди напрямую участия в преступных схемах не принимали, а только передали данные своего счета. Но для дропперов тоже предусмотрена уголовная ответственность", – предостерегает Станислав Сарайкин.

Что грозит за продажу карту несовершеннолетним?

На сегодняшний день в Алтайском крае уже есть устойчивая судебная практика привлечения "дропов" к уголовной ответственности по ст. 187 УК РФ "Неправомерный оборот средств платежей", подчеркивает собеседник информационного агентства. Те, кому уже исполнилось 16 лет, в качестве наказания могут получить и реальное лишение свободы. Если возраст уголовной ответственности не наступил, будет принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

"Но последствия все равно будут: ребенка поставят на профилактический учет. Это клеймо останется на всю жизнь. Он не сможет устроиться на работу в полицию, сделать карьеру военного или госслужащего", – говорит Станислав Сарайкин.

И неважно, продал свою карту или просто подарил. Если человек не намеревался ею пользоваться реально, в любом случае это состав тяжкого преступления.

Еще в августе 2021 года Банк России направил в банки информационное письмо об особенностях заключения договора банковского счета с несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет. Регулятор рекомендовал финансовым организациям оформлять карту подросткам только с письменного согласия законных представителей подростка. Но это только рекомендация, а не обязанность, отметили amic.ru в отделении Барнаул Банка России.

"По оценке банков, в последнее время подростки активно соглашаются участвовать в выводе украденных денег. Злоумышленники пользуются тем, что молодые люди, как правило, заинтересованы в быстром заработке", – отмечают тревожную тенденцию в отделении Барнаул Банка России.

По закону помимо уголовной ответственности с держателя карты через суд потерпевшие могут взыскать всю сумму похищенных средств.

Как обезопасить детей?

Станислав Сарайкин рекомендует родителям поговорить с детьми и рассказать о последствиях дропперства. Важно, чтобы дети понимали, что несут персональную ответственность по всем операциям с банковской картой. Также важно следить за их интересами в интернете и регулярно проверять историю запросов в браузере. Если ребенок интересуется тем, как открыть счет в банке, это тревожный звоночек.