Зачем подростки на Алтае продают свои банковские карты и чем опасен такой заработок?
По меньшей мере 85 несовершеннолетних оказались втянуты в опасную схему, за которую предусмотрена уголовная ответственность
12 августа 2024, 09:15, ИА Амител
Мошенники развернули настоящую охоту за банковскими картами несовершеннолетних. Сегодня предложениями подзаработать на их продаже переполнены telegram-каналы. За одну карту в интернете предлагают от нескольких сотен рублей до нескольких тысяч. Подросткам это кажется безобидным и весьма заманчивым. На деле такой "бизнес" для них может обернуться реальным лишением свободы. И такие факты в Алтайском крае уже есть, предостерегают в региональном Следственном комитете. Подробнее о том, как злоумышленники атакуют детей и подростков и чем чревато участие в таких схемах, читайте в материале amic.ru.
Кому и зачем нужны банковские карты подростков?
Сегодня банковские карты есть у многих школьников. Ребятам помладше их оформляют родители, чтобы после уроков дети могли совершать мелкие покупки. Начиная с 14 лет, как только подросток получает паспорт, у него появляется возможность открыть на себя дебетовую карту в банке уже самостоятельно. Когда ребенку поступает в интернете предложение продать её за несколько тысяч рублей, устоять может не каждый. Надо только предоставить "доброму дяде" номер счета, пин, обратные цифры и привязать новый номер к мобильному банку.
Но заработок оказывается не таким уж и безобидным. Счета могут использовать для преступных схем. Правоохранители при расследовании уголовных дел в первую очередь выходят на держателя карты. В одном из случаев, в ходе изучения детализации счета ранее проданной карты несовершеннолетним из Алтайского края, было установлено, что за сутки на нее поступило, а потом было перечислено на другие счета порядка 54 миллионов рублей, рассказывает замруководителя контрольно-следственного отдела следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю Станислав Сарайкин.
Так дети невольно становятся дропперами – помощниками мошенников, на которых оформили карты с целью последующего выведения средств. По факту преступники используют эти счета для анонимного перевода денежных средств. Как только злоумышленники получают доступ к ним, через них начинают проходить суммы от различных теневых сделок: они могут быть связаны с наркотиками, мошенничеством, экстремизмом и множеством других видов преступной деятельности.
"По предварительным данным, нам известно о 85 сообщениях о продаже банковских карт несовершеннолетними в регионе. И это только с начала 2024 года. В качестве вознаграждения подростки в Алтайском крае получили от 500 до пяти тысяч рублей. По факту молодые люди напрямую участия в преступных схемах не принимали, а только передали данные своего счета. Но для дропперов тоже предусмотрена уголовная ответственность", – предостерегает Станислав Сарайкин.
Что грозит за продажу карту несовершеннолетним?
На сегодняшний день в Алтайском крае уже есть устойчивая судебная практика привлечения "дропов" к уголовной ответственности по ст. 187 УК РФ "Неправомерный оборот средств платежей", подчеркивает собеседник информационного агентства. Те, кому уже исполнилось 16 лет, в качестве наказания могут получить и реальное лишение свободы. Если возраст уголовной ответственности не наступил, будет принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.
"Но последствия все равно будут: ребенка поставят на профилактический учет. Это клеймо останется на всю жизнь. Он не сможет устроиться на работу в полицию, сделать карьеру военного или госслужащего", – говорит Станислав Сарайкин.
И неважно, продал свою карту или просто подарил. Если человек не намеревался ею пользоваться реально, в любом случае это состав тяжкого преступления.
Еще в августе 2021 года Банк России направил в банки информационное письмо об особенностях заключения договора банковского счета с несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет. Регулятор рекомендовал финансовым организациям оформлять карту подросткам только с письменного согласия законных представителей подростка. Но это только рекомендация, а не обязанность, отметили amic.ru в отделении Барнаул Банка России.
"По оценке банков, в последнее время подростки активно соглашаются участвовать в выводе украденных денег. Злоумышленники пользуются тем, что молодые люди, как правило, заинтересованы в быстром заработке", – отмечают тревожную тенденцию в отделении Барнаул Банка России.
По закону помимо уголовной ответственности с держателя карты через суд потерпевшие могут взыскать всю сумму похищенных средств.
Как обезопасить детей?
Станислав Сарайкин рекомендует родителям поговорить с детьми и рассказать о последствиях дропперства. Важно, чтобы дети понимали, что несут персональную ответственность по всем операциям с банковской картой. Также важно следить за их интересами в интернете и регулярно проверять историю запросов в браузере. Если ребенок интересуется тем, как открыть счет в банке, это тревожный звоночек.
"Объясните подросткам, что нельзя никому сообщать данные банковской карты, передавать ее третьим лицам. Если поступают предложения от неизвестных продать карту, снять деньги в банкомате для кого-то или их перевести, нужно обращаться в полицию", - говорит замруководителя контрольно-следственного отдела следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю.
09:27:07 12-08-2024
Всё это легко решается. Например, сделать, что нельзя привязать карту к номеру телефона, который не на тебя оформлен. Лимиты месячные на оборот по картам несовершеннолетних и т.д
10:30:44 12-08-2024
Запретить карты и проблема решена. Милонов ещё не высказался по этому поводу?
10:55:29 12-08-2024
А за покупку и использование чужих карт предусмотрена ответственность? Или скупщиков даже не ловят?
11:16:29 12-08-2024
Гость (10:55:29 12-08-2024) А за покупку и использование чужих карт предусмотрена ответс... Или скупщиков даже не ловят?... А зачем? Ребёнка же поймали, палку заработали. Это как с квартирами, последний в цепочке крайний...
16:26:03 12-08-2024
а почему в банке робот не отслеживает год рождения и суммы переводов по счету?
если лет менее 20 а суммы переводов идут крупные почему карта не блокируется сразу?
банк может но не ставит защиту. Выгодно?
18:27:12 12-08-2024
Полицейские и следователи балаболы. Ни один человек в РФ по 187 УК РФ за передачу и продажу карт не был осужден. Статья для слабоумных.
22:51:25 12-08-2024
По предварительным данным, нам известно о 85 сообщениях о продаже банковских карт несовершеннолетними в регионе.
А итог то какой? Хоть совершеннолетний хоть несовершеннолетний за продажу своих карт не предусмотрена уголовная ответственность. 187 УК РФ говорит об ответственности за продажу поддельных карт. А люди продают не поддельные, а свои.
16:21:06 13-08-2024
Уголовные дела по отмыванию денег на таких картах и не заводятся,вот и процветают уголовники!