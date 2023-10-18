РПЦ планирует восстановить Петропавловский собор на площади Свободы в Барнауле
Проект рассмотрят 19 октября на заседании градсовета
18 октября 2023, 12:14, Вячеслав Кондаков
РПЦ планирует восстановить Петропавловский собор в Барнауле, который располагался в районе современной площади Свободы. Это первое каменное здание города 1771 года постройки. Проект рассмотрят 19 октября на заседании градсовета Барнаула.
Как будет выглядеть собор?
Пока неизвестно. Скорее всего, так же, как и 250 лет назад. Храм, который разрушили в 1935 году, надо восстановить на сохранившемся в земле фундаменте. Поэтому речь о восстановлении прежнего здания – полной копии.
Представлять и защищать проект восстановления будет лично митрополит алтайской епархии Сергий. За восстановление собора отвечала команда архитекторов мастерской "Классика" и лично Александр Деринг.
По данным источников, храм разместят на месте сквера на площади Свободы. Для этого придется вырубить часть деревьев, перекрыть движение и перенести бюст Плотникова. А вот памятник жертвам политических репрессий строительство собора никак не коснется.
Что известно о Петропавловском соборе?
Строительство храма началось в 1771 году на Соборной площади, а 3 февраля 1774 года его уже освятили. В 1935 году собор был разрушен. Летом 2019 года около бывшего архитектурного комплекса на улице Ползунова проводили археологические раскопки. Во время раскопок нашли массивный каменный склеп.
РПЦ уже много лет пытается восстановить объект. Настоятелем храма хотят назначить протоиерея Георгия Крейдуна.
Барнаульские общественники по-разному относятся к планам РПЦ восстановить собор. В частности, кандидат исторических наук, краевед Данил Дегтярев выступал против данной инициативы.
"Даже просто раскопки сохранившегося фундамента храма приведут к перекрытию движения на пл. Свободы. Само восстановление (особенно если оно будет происходить с соблюдением исторической точности) растянется на годы. Наконец, воссозданный храм также перекроет проезжую часть. В итоге проезд по площади Свободы будет надолго или вообще навсегда закрыт. Восстановление часовни и кладбища (о чем тоже мечтают церковники) заставит перекрыть еще и улицу Ползунова. Наконец, наверняка будут трудности и с проездом по ул. Пушкина, так как северная стена собора вплотную примыкала к ее проезжей части. В старой части города из оборота будут выведены три важные магистрали. Это спровоцирует транспортный коллапс. Резко снизится доступность объектов пресловутого туристического кластера. Да и вообще все это доставит массу неудобств и барнаульцам, и гостям города. А все ради чего? Ради удовлетворения амбиций некоторых особо рьяных "возрождальщиков старины?" – писал он на своей странице в социальных сетях.
Более подробно о проекте Петропавловского собора читайте на amic.ru в ближайшее время.
12:29:24 18-10-2023
Иисус бы этого не оценил.
13:02:14 18-10-2023
Гость (12:29:24 18-10-2023) Иисус бы этого не оценил.... Ну судя по символам церкви, быть приколоченным к кресту ему нравилось. Да и сам он в храме суету наводил. Так-то не всё так однозначно
12:39:33 18-10-2023
Лучше поставить китайскую пагоду, это более актуально.
12:53:38 18-10-2023
Строят, строят и всё им мало.
12:56:43 18-10-2023
Больше некуда деньги потратить? Видимо детских садов переизбыток?!
15:49:20 18-10-2023
Гость (12:56:43 18-10-2023) Больше некуда деньги потратить? Видимо детских садов переизб... Свои деньги можете потратить на строительство детского сада. Вам кто-то мешает?
14:42:08 20-10-2023
Гость (12:56:43 18-10-2023) Больше некуда деньги потратить? Видимо детских садов переизб... Церковь не строит детские сады, так что бред несёшь
13:00:55 18-10-2023
По идее теперь сын кого-то из губернаторов, должен запинать их в СИЗО. Или это другое?
13:06:09 18-10-2023
Барнаулу нужно как можно больше соборов и торговых центров. Жизнь сразу наладится.
13:14:25 18-10-2023
А спросили родных Плотникова, как они отнесутся к переносу бюста? В барнауле количество церквей уже скоро превысит ТРЦ. А бюстов дважды героя СССР сколько?
13:41:09 18-10-2023
Ксю (13:14:25 18-10-2023) А спросили родных Плотникова, как они отнесутся к переносу б... а зачем им герои? с божьей помощью же победили...
09:03:30 20-10-2023
Элен без ребят (13:41:09 18-10-2023) а зачем им герои? с божьей помощью же победили... ... Я против этой задумки и в принципе религии навязываемой. Но церковь круто помогла в войне. Почитайте. Сталин на поклон к ним ездил.
08:46:05 19-10-2023
Ксю (13:14:25 18-10-2023) А спросили родных Плотникова, как они отнесутся к переносу б... А что им кого-то спрашивать? В нагорном парке памятник В.И.Ленину снесли и воткнули церкву - и Вася кот! Никто им не указ.
13:14:32 18-10-2023
пусть в том храме что в Изумрудном сделали молятся. Все им мало.
13:14:45 18-10-2023
Пусть РПЦ начнет платить налоги со своей деятельности
13:30:40 18-10-2023
Гость (13:14:45 18-10-2023) Пусть РПЦ начнет платить налоги со своей деятельности ... это другое)))
14:43:47 20-10-2023
Гость (13:14:45 18-10-2023) Пусть РПЦ начнет платить налоги со своей деятельности ... Вообще то и так платит, выкинь из головы эти фейки
13:21:34 18-10-2023
У нас светское государство. мало ли что они хотят. выпускайте петицию. кто против
13:52:47 18-10-2023
Гость (13:21:34 18-10-2023) У нас светское государство. мало ли что они хотят. выпускайт... У вас может и светское, а у нас в России всё не так однозначно)
14:05:24 18-10-2023
Я против. пусть в подвале собираются молятся.
14:19:45 18-10-2023
Я против. Дегтярёв всё верно сказал. А от себя добавлю- и так слишком велико количество точек продаж у этой сети, не платящей налогов...
14:30:47 18-10-2023
За чей счет стройка? Никого не спросят - перелопатят всё. Прихожан не слышно - кому в церквях тесно?
15:10:23 18-10-2023
А можно не надо?
15:18:15 18-10-2023
Когда же они уже нажрутся???
15:31:20 18-10-2023
Тишайшие человеколюбцы что-то в последнее время как озверели и лезут везде... я думаю, они стали бесами, продавшись Моммоне... то деньги им не нравятся, то никому не нужную стройку затевают... Константин Паустовский как-то устами своего персонажа сказал, что, якобы, чертей всех извели большевики, ...да, выходит, что не всех.
17:55:25 18-10-2023
Я против чтобы переносили памятник Плотникову. Да и сквер сейчас там красивый.
19:28:13 18-10-2023
Иисус бы этого не оценил. ----- Иисус не был каменщиком...! сегодняшние каменщики слюной исходят по площадям в центре города...
19:29:33 18-10-2023
Дураки Вы. Без религии при капитализме нам хана. Сожрём друг друга.
19:53:05 18-10-2023
Я против переноса памятника дважды Герою Советского Союза и против строительства очередной церкви!
20:17:44 18-10-2023
Так вроде там где сквер было кладбище? А собор был через дорогу, где сейчас белое каменное здание, в котором при СССР была краевая поликлиника?
08:48:42 19-10-2023
Гость (20:17:44 18-10-2023) Так вроде там где сквер было кладбище? А собор был через дор... Что им кладбище? В нагорном парке, при строительстве церкви все кладбище разворошили и кости повыкидывали вниз со склона в реку.
20:25:44 18-10-2023
А давайте наведем историческую справедливость, снесем в центре все высотки и восстановим дома, которые на их месте были в 19 веке. Или это другое? застройщики слишком много денег занесли?
22:08:38 18-10-2023
Историческая справедливость вещь не плохая, конечно, но почему то только одной эпохи касается у нас. Почему то никто не предлагает и не планирует восстановить речной вокзал на своем историческом месте.
22:10:18 18-10-2023
Владимир (17:55:25 18-10-2023) Я против чтобы переносили памятник Плотникову. Да и сквер се... Переносить бюст, как и перекрывать движение никто не планирует. Статья провокационная.
22:19:35 18-10-2023
Гость (22:10:18 18-10-2023) Переносить бюст, как и перекрывать движение никто не планиру... не знаю насчет бюста и ничего говорить не буду. а как вы собираетесь туда стройматериалы доставлять? с ленинского по пушкина? с соца от гоголя? по ползунова от красноармейского? по толстого с ленинского? или с большой олонской по соцу?
04:09:35 19-10-2023
Вернутся войны с СВО тогда и решать, а сейчас бы госпиталя не помешали. Сколько госпиталей и больниц РПЦ и прочие культы построили?
08:33:38 19-10-2023
Если за "историческую справедливость", то снесите к чертям собачьим весь церковный новострой, начиная с 1991 года. Что, не нравится идея?
09:11:39 19-10-2023
Я не против РПЦ, но вот убрать бюст дважды Героя Советского Союза и уничтожить сквер, это, как то совсем не хорошо) Может такие вопросы будут решать, общественным голосованием? Да и храмов уже достаточно в городе, очереди в них нет) ну хотят еще один храм, ну стройти вы на пустующих землях в новых районах, в райцентрах и селах края)
09:18:35 19-10-2023
Уважаемые, а просто красота вам не нужна? Когда въезжаешь в Барнаул, на чем в первую очередь глаз останавливается? Не на коробках-сараях ТЦ, а на Знаменской церкви. Такое впечатление, что все против всего. Вечные критиканы и жалобщики.
09:22:24 19-10-2023
Владимир (09:18:35 19-10-2023) Уважаемые, а просто красота вам не нужна? Когда въезжаешь в ... когда едешь по дороге ты, как водитель, должен за дорожной обстановкой следить, а не по сторонам глазеть. или ты вечный пассажир?
10:15:07 19-10-2023
Гость (09:22:24 19-10-2023) когда едешь по дороге ты, как водитель, должен за дорожной о... А сквер для вас не красиво? А память герою, не красиво? не спорю при въезде в город обращаешь на внимание на красивый храм, но давайте там все храмами застроим. При въезде в город: Храм Иоанна Предтечи, Знаменский Храм, Храм барнаульской старообрядческой поморской общины. 2Гис показывает, что в Барнауле 72 Храма!!!!, на любой "цвет и вкус", куда больше то
09:26:22 19-10-2023
Владимир (09:18:35 19-10-2023) Уважаемые, а просто красота вам не нужна? Когда въезжаешь в ... Ну ежели ценой этой "красоты" будут очередные проблемы с проездом, причем вечные - то нафиг-нафиг. Да и не будет видно эту красоту со въезда - там же будут высотки все перегораживать) Которые втюхают вместо Речного. Ну и да - вы новые поделия РПЦ видели? Например, на Северо-Власихинском? Красота неописуемая.