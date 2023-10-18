РПЦ планирует восстановить Петропавловский собор на площади Свободы в Барнауле

Проект рассмотрят 19 октября на заседании градсовета

18 октября 2023, 12:14, Вячеслав Кондаков

Фото: Петропавловский собор в Барнауле

РПЦ планирует восстановить Петропавловский собор в Барнауле, который располагался в районе современной площади Свободы. Это первое каменное здание города 1771 года постройки. Проект рассмотрят 19 октября на заседании градсовета Барнаула.

Как будет выглядеть собор?

Пока неизвестно. Скорее всего, так же, как и 250 лет назад. Храм, который разрушили в 1935 году, надо восстановить на сохранившемся в земле фундаменте. Поэтому речь о восстановлении прежнего здания – полной копии.

Представлять и защищать проект восстановления будет лично митрополит алтайской епархии Сергий. За восстановление собора отвечала команда архитекторов мастерской "Классика" и лично Александр Деринг.

По данным источников, храм разместят на месте сквера на площади Свободы. Для этого придется вырубить часть деревьев, перекрыть движение и перенести бюст Плотникова. А вот памятник жертвам политических репрессий строительство собора никак не коснется.

Что известно о Петропавловском соборе?

Строительство храма началось в 1771 году на Соборной площади, а 3 февраля 1774 года его уже освятили. В 1935 году собор был разрушен. Летом 2019 года около бывшего архитектурного комплекса на улице Ползунова проводили археологические раскопки. Во время раскопок нашли массивный каменный склеп.

РПЦ уже много лет пытается восстановить объект. Настоятелем храма хотят назначить протоиерея Георгия Крейдуна.

Барнаульские общественники по-разному относятся к планам РПЦ восстановить собор. В частности, кандидат исторических наук, краевед Данил Дегтярев выступал против данной инициативы.

"Даже просто раскопки сохранившегося фундамента храма приведут к перекрытию движения на пл. Свободы. Само восстановление (особенно если оно будет происходить с соблюдением исторической точности) растянется на годы. Наконец, воссозданный храм также перекроет проезжую часть. В итоге проезд по площади Свободы будет надолго или вообще навсегда закрыт. Восстановление часовни и кладбища (о чем тоже мечтают церковники) заставит перекрыть еще и улицу Ползунова. Наконец, наверняка будут трудности и с проездом по ул. Пушкина, так как северная стена собора вплотную примыкала к ее проезжей части. В старой части города из оборота будут выведены три важные магистрали. Это спровоцирует транспортный коллапс. Резко снизится доступность объектов пресловутого туристического кластера. Да и вообще все это доставит массу неудобств и барнаульцам, и гостям города. А все ради чего? Ради удовлетворения амбиций некоторых особо рьяных "возрождальщиков старины?" – писал он на своей странице в социальных сетях.

Более подробно о проекте Петропавловского собора читайте на amic.ru в ближайшее время.