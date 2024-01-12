Заседание по мере пресечения Шеломенцеву состоялось 12 января

12 января 2024, 17:15, ИА Амител

Антон Шеломенцев / Фото: Антон Дегтярев

Индустриальный районный суд Барнаула отправил в СИЗО заместителя главы краевой столицы по дорожному хозяйству и транспорту Антона Шеломенцева. Ему предъявили обвинение в получении должностным лицом взятки в крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщил алтайский Следком.

Материалы дела передали в суд 12 января в 8 утра. В этот же день, 12 января, в 15:00 состоялось судебное заседание по вопросу помещения Шеломенцева в СИЗО, сообщает картотека суда.

По информации издания "Толк", следствие запросило для Шеломенцева два месяца ареста, а адвокат настаивал на домашнем аресте. В итоге суд принял сторону следствия, и Шеломенцев пробудет под арестом два месяца, до 9 марта включительно. Решение Шеломенцев может обжаловать в течение трех суток в краевом суде.

Напомним, что замглавы мэрии Барнаула Антона Шеломенцева задержали сотрудники ФСБ по подозрению в получении взятки в крупном размере. Против него возбудили уголовное дело по соответствующей статье.

По версии следствия, в 2020 году Шеломенцев, занимая должность председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула, через посредника получил взятку 2 миллиона рублей от предпринимателя, который работает в сфере пассажирских перевозок. За эти деньги он должен был покровительствовать предприятиям бизнесмена и обеспечить ему возможность беспрепятственно перевозить пассажиров, несмотря на отсутствие нужных автобусов.

Против перевозчика также возбудили уголовное дело о даче взятки. Источники amic.ru сообщили, что взяткодателем мог быть предприниматель Олег Бесчастный. При этом сам Бесчастный опроверг свою причастность к делу. Против посредника, некоего Сергея Щукина, тоже возбудили уголовное дело, он сейчас находится под стражей, пишет "Толк".