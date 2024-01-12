Задержанного замглавы Барнаула Шеломенцева отправили в СИЗО на два месяца
Заседание по мере пресечения Шеломенцеву состоялось 12 января
12 января 2024, 17:15, ИА Амител
Индустриальный районный суд Барнаула отправил в СИЗО заместителя главы краевой столицы по дорожному хозяйству и транспорту Антона Шеломенцева. Ему предъявили обвинение в получении должностным лицом взятки в крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщил алтайский Следком.
Материалы дела передали в суд 12 января в 8 утра. В этот же день, 12 января, в 15:00 состоялось судебное заседание по вопросу помещения Шеломенцева в СИЗО, сообщает картотека суда.
По информации издания "Толк", следствие запросило для Шеломенцева два месяца ареста, а адвокат настаивал на домашнем аресте. В итоге суд принял сторону следствия, и Шеломенцев пробудет под арестом два месяца, до 9 марта включительно. Решение Шеломенцев может обжаловать в течение трех суток в краевом суде.
Напомним, что замглавы мэрии Барнаула Антона Шеломенцева задержали сотрудники ФСБ по подозрению в получении взятки в крупном размере. Против него возбудили уголовное дело по соответствующей статье.
По версии следствия, в 2020 году Шеломенцев, занимая должность председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула, через посредника получил взятку 2 миллиона рублей от предпринимателя, который работает в сфере пассажирских перевозок. За эти деньги он должен был покровительствовать предприятиям бизнесмена и обеспечить ему возможность беспрепятственно перевозить пассажиров, несмотря на отсутствие нужных автобусов.
Против перевозчика также возбудили уголовное дело о даче взятки. Источники amic.ru сообщили, что взяткодателем мог быть предприниматель Олег Бесчастный. При этом сам Бесчастный опроверг свою причастность к делу. Против посредника, некоего Сергея Щукина, тоже возбудили уголовное дело, он сейчас находится под стражей, пишет "Толк".
17:18:28 12-01-2024
так это уже конечный приговор? или на время пока идёт следствие?
17:19:51 12-01-2024
гоша (17:18:28 12-01-2024) так это уже конечный приговор? или на время пока идёт следст... с конечным приговором в СИЗО не держат
20:46:03 12-01-2024
Гость (17:19:51 12-01-2024) с конечным приговором в СИЗО не держат... Держат. Профессор кислых щей ты.
17:37:34 12-01-2024
А что со взяткодателем !!! тема не раскрыта!!!!
18:52:56 12-01-2024
гость (17:37:34 12-01-2024) А что со взяткодателем !!! тема не раскрыта!!!!... А его вполне могли вынудить на противозаконное действие...
18:53:49 12-01-2024
Жаль, что только одного...
20:47:07 12-01-2024
Гость (18:53:49 12-01-2024) Жаль, что только одного...... Да, Еремеев со Штань соскочили , хотя и сумы больше взяли.
19:21:16 12-01-2024
неужели только фсб работает... полиция только взятки просит
20:51:20 12-01-2024
Гость (19:21:16 12-01-2024) неужели только фсб работает... полиция только взятки просит... Да не так это все работает. госслужащими занимается фсб, но что то ни одного прокурора или судью не прихватили. Хотя двух арбитражных судей заневодили, но это песчинка в море. Настоящие взятки не так берутся, чтобы заловить.
20:04:35 12-01-2024
Если он "расколется"то по "этапу" могут пойти некоторые чиновники.
22:30:28 12-01-2024
гость (20:04:35 12-01-2024) Если он "расколется"то по "этапу" могут пойти некоторые чино... Раскалывать и не надо, Иван Иваныч(ИИ) про всех всё знает...
20:04:44 12-01-2024
Чем просто в СИЗО сидеть, пусть отправят на исправительные работы по очистке улиц от снега и льда. На работы в общественном транспорте пусть ездит. А чтобы не сбежал, пару браслетов на руки и ноги. Пусть лоск маленько сойдет, а то в 35 лет больно важности много для мелиоратора всея Барнаула.
21:15:44 12-01-2024
Ну и что? Шлегеля из налоговой тоже арестовали. Отпустили..
21:18:46 12-01-2024
После выборов отпустят
23:15:22 12-01-2024
Если взяли по взятке, то она должна быть документально доказана. Иначе адвокат развалит дело в раз. Парень крепкий, с нервами видно порядок. Через надавить - врядли выйдет.
12:23:15 13-01-2024
Парень-то крепкий, да только на голову видать.