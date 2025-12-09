Информации о пострадавших и разрушениях пока нет

09 декабря 2025, 10:15, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В ночь на 9 декабря украинские БПЛА атаковали два российских региона – Воронежскую и Рязанскую области. Как пишут Telegram-каналы со ссылкой на местных жителей, в небе раздались мощные взрывы. Кроме того, ряд аэропортов страны временно не принимают и не выпускают самолеты из-за беспилотной опасности.

Все, что известно о налете дронов ВСУ на регионы РФ и его последствиях, – в материале amic.ru.

1 Что известно об атаке беспилотников на российские регионы ночью 9 декабря? О том, что в Воронежской области объявили беспилотную опасность, в 00:39 по московскому времени сообщил губернатор региона Александр Гусев. Об этом он написал в своем Telegram-канале. В 00:52 глава региона добавил, что тревога начала действовать в Воронеже, а в 04:37 ее отменили. Как утончил Shot, ссылаясь на очевидцев, над столицей региона и ближайшими к ней селами раздались громкие взрывы. Также, по данным Shot, около десяти взрывов прогремело в небе над Рязанью. Со слов очевидцев, первые мощные хлопки раздались около 03:30 по московскому времени. Кроме того, местные жители отметили, что в домах задрожали окна и стены.

2 Есть ли пострадавшие и погибшие в ходе налета БПЛА 9 декабря? Данных о погибших и пострадавших нет. Возможно, официальная информация появится позже.