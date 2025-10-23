В комплекс входят: собственный лес из голубых елей, парковка на 50 автомобилей и круглосуточная система наблюдения

23 октября 2025, 17:45, ИА Амител

Резиденция Жириновского / Фото: Telegram-канал Mash

В Москве выставлена на продажу бывшая резиденция Владимира Жириновского. Желто-оранжевый комплекс зданий общей площадью более 5000 кв. м в Кузьминках предлагают за 800 миллионов рублей, сообщает Mash.

Объект состоит из четырех корпусов площадью по 500 кв. м каждый, расположенных на арендованной до 2052 года территории. В комплекс входят:

собственный лес из голубых елей;

парковка на 50 автомобилей;

круглосуточная система видеонаблюдения.

Особняк, который местные жители называют личной резиденцией Жириновского, отличался строгим режимом охраны. По словам очевидцев, территорию охраняли круглосуточно, а газоны поддерживали в идеальном состоянии.

После смерти политика в 2022 году у резиденции еще долго наблюдали представительские автомобили, но летом 2025-го охрана исчезла, и в здании начались ремонтные работы.

Юридически комплекс принадлежал совхозу имени Горького, которым владеет жена бывшего заместителя Жириновского Сергея Абельцева, арестованного в июле 2024 года за мошенничество в особо крупном размере.

