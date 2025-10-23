НОВОСТИОбщество

Загородную резиденцию Жириновского продают за 800 млн рублей

В комплекс входят: собственный лес из голубых елей, парковка на 50 автомобилей и круглосуточная система наблюдения

23 октября 2025, 17:45, ИА Амител

Резиденция Жириновского / Фото: Telegram-канал Mash
В Москве выставлена на продажу бывшая резиденция Владимира Жириновского. Желто-оранжевый комплекс зданий общей площадью более 5000 кв. м в Кузьминках предлагают за 800 миллионов рублей, сообщает Mash.

Объект состоит из четырех корпусов площадью по 500 кв. м каждый, расположенных на арендованной до 2052 года территории. В комплекс входят:

  • собственный лес из голубых елей;

  • парковка на 50 автомобилей;

  • круглосуточная система видеонаблюдения.

Особняк, который местные жители называют личной резиденцией Жириновского, отличался строгим режимом охраны. По словам очевидцев, территорию охраняли круглосуточно, а газоны поддерживали в идеальном состоянии.

После смерти политика в 2022 году у резиденции еще долго наблюдали представительские автомобили, но летом 2025-го охрана исчезла, и в здании начались ремонтные работы.

Юридически комплекс принадлежал совхозу имени Горького, которым владеет жена бывшего заместителя Жириновского Сергея Абельцева, арестованного в июле 2024 года за мошенничество в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что к юбилею Жириновского в городах России вывесят его самые известные цитаты.

Комментарии

Гость
Гость

05:59:59 24-10-2025

- "
Загородную резиденцию Жириновского продают за 800 млн рублей"----------- Кырлы Мырлы, говорил про миллион, а здесь почти миллиард! Это наглядный пример, почему мы живем "хреново".

  Ответить
Ответить
Гость
Гость

13:58:30 24-10-2025

Неплохо Жирик жил. Мог себе позволить за народные деньги.

  Ответить
Ответить
