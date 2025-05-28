Трамп предупредил Путина, что Россия играет с огнем

По мнению американского лидера, если бы не он, то с РФ произошло бы "много плохих вещей"

28 мая 2025, 09:00, ИА Амител

Дональд Трамп и его сторонники / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин играет с огнем. Как сообщает РЕН ТВ, соответствующий пост он опубликовал в соцсети Truth Social. "Чего Владимир Путин не понимает, так это того, что если бы не я, то с Россией уже бы произошло много очень плохих вещей, и я имею в виду очень плохих. Он играет с огнем!" – написал Трамп. При этом американский политик не объяснил, на какие действия главы РФ он отреагировал. Ранее WSJ заявила, что Трамп может ввести новые санкции против России уже на текущей неделе.