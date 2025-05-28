Трамп предупредил Путина, что Россия играет с огнем
По мнению американского лидера, если бы не он, то с РФ произошло бы "много плохих вещей"
28 мая 2025, 09:00, ИА Амител
Дональд Трамп и его сторонники / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин играет с огнем. Как сообщает РЕН ТВ, соответствующий пост он опубликовал в соцсети Truth Social.
"Чего Владимир Путин не понимает, так это того, что если бы не я, то с Россией уже бы произошло много очень плохих вещей, и я имею в виду очень плохих. Он играет с огнем!" – написал Трамп.
При этом американский политик не объяснил, на какие действия главы РФ он отреагировал.
Ранее WSJ заявила, что Трамп может ввести новые санкции против России уже на текущей неделе.
09:04:42 28-05-2025
Ну ладно Россия с огнём... Это всегда так было...!
А он то сам с чем играет?!...
Неудобно говорить, но после таких игр его руки будут плохо пахнуть...
09:09:33 28-05-2025
как дядя свистит, ой как свистиииит...(с)
09:22:14 28-05-2025
Пусть жену щи учит варить, а не указывает, что делать России.
09:53:17 28-05-2025
ППШариков (09:22:14 28-05-2025) Пусть жену щи учит варить, а не указывает, что делать России... Донни 2 раза банкротился, а Б-г троицу любит. не мешайте.
12:42:07 28-05-2025
ППШариков (09:22:14 28-05-2025) Пусть жену щи учит варить, а не указывает, что делать России... Шарик, я иногда тебя путаю с Мусиком. Ты не братишка Мусика?
14:38:36 28-05-2025
Гость (12:42:07 28-05-2025) Шарик, я иногда тебя путаю с Мусиком. Ты не братишка Мусика?... "Королей я путаю с тузами
И с дебютом путаю дуплет." (с)
09:29:29 28-05-2025
Балабол. То друг, то враг. У него эти дни, что-ли??
09:31:51 28-05-2025
чет трамп не шевелится разобратся с просроченным а как сладко пел и так лихо переобулся
09:54:32 28-05-2025
Ну ой, как страшно...))))
10:05:20 28-05-2025
Срочно нужен пролив имени товарища Сталина от Мексики до Канады.
10:08:56 28-05-2025
Соловьи поют, залива.. Даже золотой купол не поможет..
10:32:12 28-05-2025
Гм... и ты Трамп)) и бесконечное шоу, чисто по омерикански -вульгарность и жлобство)
10:32:39 28-05-2025
Чувствую что мы накануне грандиозного шухера.
11:32:30 28-05-2025
Гость (10:32:39 28-05-2025) Чувствую что мы накануне грандиозного шухера.... "чувства его не обманули" - опера.
15:29:07 28-05-2025
Гость (10:32:39 28-05-2025) Чувствую что мы накануне грандиозного шухера....
Думаю, что известно, кому надо спасибо сердечное сказать!
11:18:59 28-05-2025
Хорошего мало.
11:57:09 28-05-2025
если бы не он, то с РФ произошло бы "много плохих вещей" --- ну так в России ему за это благодарны. Но он тоже играет с огнем, с которым Байден до этого играл
12:07:34 28-05-2025
Гость (11:57:09 28-05-2025) если бы не он, то с РФ произошло бы "много плохих вещей" ---... До Байдена кто был неизвестно?
13:20:54 28-05-2025
Болтуны ..
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