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Трамп предупредил Путина, что Россия играет с огнем

По мнению американского лидера, если бы не он, то с РФ произошло бы "много плохих вещей"

28 мая 2025, 09:00, ИА Амител

Дональд Трамп и его сторонники / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Дональд Трамп и его сторонники / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин играет с огнем. Как сообщает РЕН ТВ, соответствующий пост он опубликовал в соцсети Truth Social.

"Чего Владимир Путин не понимает, так это того, что если бы не я, то с Россией уже бы произошло много очень плохих вещей, и я имею в виду очень плохих. Он играет с огнем!" – написал Трамп.

При этом американский политик не объяснил, на какие действия главы РФ он отреагировал.

Ранее WSJ заявила, что Трамп может ввести новые санкции против России уже на текущей неделе.

Политика

Комментарии 19

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Гость

09:04:42 28-05-2025

Ну ладно Россия с огнём... Это всегда так было...!
А он то сам с чем играет?!...
Неудобно говорить, но после таких игр его руки будут плохо пахнуть...

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Гость

09:09:33 28-05-2025

как дядя свистит, ой как свистиииит...(с)

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ППШариков

09:22:14 28-05-2025

Пусть жену щи учит варить, а не указывает, что делать России.

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Musik

09:53:17 28-05-2025

ППШариков (09:22:14 28-05-2025) Пусть жену щи учит варить, а не указывает, что делать России... Донни 2 раза банкротился, а Б-г троицу любит. не мешайте.

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Гость

12:42:07 28-05-2025

ППШариков (09:22:14 28-05-2025) Пусть жену щи учит варить, а не указывает, что делать России... Шарик, я иногда тебя путаю с Мусиком. Ты не братишка Мусика?

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ППШариков

14:38:36 28-05-2025

Гость (12:42:07 28-05-2025) Шарик, я иногда тебя путаю с Мусиком. Ты не братишка Мусика?... "Королей я путаю с тузами
И с дебютом путаю дуплет." (с)

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Гость

09:29:29 28-05-2025

Балабол. То друг, то враг. У него эти дни, что-ли??

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Марк

09:31:51 28-05-2025

чет трамп не шевелится разобратся с просроченным а как сладко пел и так лихо переобулся

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Ляська

09:54:32 28-05-2025

Ну ой, как страшно...))))

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=

10:05:20 28-05-2025

Срочно нужен пролив имени товарища Сталина от Мексики до Канады.

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dok_СФ

10:08:56 28-05-2025

Соловьи поют, залива.. Даже золотой купол не поможет..

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Лука М

10:32:12 28-05-2025

Гм... и ты Трамп)) и бесконечное шоу, чисто по омерикански -вульгарность и жлобство)

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Гость

10:32:39 28-05-2025

Чувствую что мы накануне грандиозного шухера.

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Musik

11:32:30 28-05-2025

Гость (10:32:39 28-05-2025) Чувствую что мы накануне грандиозного шухера.... "чувства его не обманули" - опера.

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Гость

15:29:07 28-05-2025

Гость (10:32:39 28-05-2025) Чувствую что мы накануне грандиозного шухера....
Думаю, что известно, кому надо спасибо сердечное сказать!

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Гость

11:18:59 28-05-2025

Хорошего мало.

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Гость

11:57:09 28-05-2025

если бы не он, то с РФ произошло бы "много плохих вещей" --- ну так в России ему за это благодарны. Но он тоже играет с огнем, с которым Байден до этого играл

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Гость

12:07:34 28-05-2025

Гость (11:57:09 28-05-2025) если бы не он, то с РФ произошло бы "много плохих вещей" ---... До Байдена кто был неизвестно?

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гость

13:20:54 28-05-2025

Болтуны ..
.

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