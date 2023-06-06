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Заксобрание выбрало 15 человек в новый состав краевой Общественной палаты

Всего на места в законосовещательном органе претендовали 18 кандидатов

06 июня 2023, 14:00, ИА Амител

Фото: akzs.ru
Фото: akzs.ru

Депутаты Алтайского Заксобрания выбрали 15 членов Общественной палаты региона нового созыва из 18 кандидатов. Решение парламентарии приняли на внеочередной сессии 6 июня.

Семь выбранных претендентов в настоящее время уже входят в состав краевой Общественной палаты. Среди них:

  • Валид Газиев (центр национальной культуры "Вайнах");
  • Нина Шабалина (Институт социальных инноваций);
  • Александр Деринг (охрана памятников истории "Территория");
  • Гарик Геворгян (Союз армян Алтайского края);
  • Денис Матис (Молодёжный Фонд Алтая);
  • Елизавета Мясникова (организация помощи людям в трудной жизненной ситуации "Белые вершины");
  • Евгений Овчинников ("Алтайпатриотцентр").

Новичками в восьмом созыве ОПАК стали восемь человек. В их числе:

  • Игорь Волдачинский (Федерация корпоративного спорта Алтайского края);
  • Вадим Коваленко (Объединение ветеранов казачьего движения и казаков – участников боевых действий);
  • Ирина Козлова (фонд "Содействие");
  • Роман Куранов (организация "Юристы – населению");
  • Виктор Мещеряков (Союз промышленников Алтайского края);
  • Артем Сингач (фонд "Социальные инициативы");
  • Наталья Хан (фонд "Защитники Отечества");
  • Николай Якушев (организация "Дети-Ангелы").

Не прошли отбор:

  • Сергей Болдырев (центр социальной поддержки семьи и детства "Караван Надежды");
  • Сергей Корсаков (организация инвалидов "Семипалатинск-Чернобыль");
  • Татьяна Соболева (Сообщество многодетных и приёмных семей Алтая "Много деток – хорошо!").

Всего в состав Общественной палаты войдёт 45 человек. По 15 представителей делегируют Алтайское Заксобрание и губернатор. Последняя треть утверждается избранными членами ОПАК из числа местных общественных объединений. Срок полномочий нынешнего, седьмого созыва ОПАК истекает в июне. Новый состав будет работать до лета 2026 года.

Алтайский край акзс Общественные организации

Комментарии 3

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Гость

14:06:26 06-06-2023

А чем они вообще занимаются?

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Гость

15:29:43 06-06-2023

А Союз русских в России есть ?

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Гость

18:53:17 06-06-2023

Лицемерие. Общественная палата должна избираться только народом и они должны быть беспартийные и не зависимые от местной власти пользоваться иммунитетом. Их решения и инициативы должны быть обязательны для органов власти на местах

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