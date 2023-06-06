Заксобрание выбрало 15 человек в новый состав краевой Общественной палаты
Всего на места в законосовещательном органе претендовали 18 кандидатов
06 июня 2023, 14:00, ИА Амител
Депутаты Алтайского Заксобрания выбрали 15 членов Общественной палаты региона нового созыва из 18 кандидатов. Решение парламентарии приняли на внеочередной сессии 6 июня.
Семь выбранных претендентов в настоящее время уже входят в состав краевой Общественной палаты. Среди них:
- Валид Газиев (центр национальной культуры "Вайнах");
- Нина Шабалина (Институт социальных инноваций);
- Александр Деринг (охрана памятников истории "Территория");
- Гарик Геворгян (Союз армян Алтайского края);
- Денис Матис (Молодёжный Фонд Алтая);
- Елизавета Мясникова (организация помощи людям в трудной жизненной ситуации "Белые вершины");
- Евгений Овчинников ("Алтайпатриотцентр").
Новичками в восьмом созыве ОПАК стали восемь человек. В их числе:
- Игорь Волдачинский (Федерация корпоративного спорта Алтайского края);
- Вадим Коваленко (Объединение ветеранов казачьего движения и казаков – участников боевых действий);
- Ирина Козлова (фонд "Содействие");
- Роман Куранов (организация "Юристы – населению");
- Виктор Мещеряков (Союз промышленников Алтайского края);
- Артем Сингач (фонд "Социальные инициативы");
- Наталья Хан (фонд "Защитники Отечества");
- Николай Якушев (организация "Дети-Ангелы").
Не прошли отбор:
- Сергей Болдырев (центр социальной поддержки семьи и детства "Караван Надежды");
- Сергей Корсаков (организация инвалидов "Семипалатинск-Чернобыль");
- Татьяна Соболева (Сообщество многодетных и приёмных семей Алтая "Много деток – хорошо!").
Всего в состав Общественной палаты войдёт 45 человек. По 15 представителей делегируют Алтайское Заксобрание и губернатор. Последняя треть утверждается избранными членами ОПАК из числа местных общественных объединений. Срок полномочий нынешнего, седьмого созыва ОПАК истекает в июне. Новый состав будет работать до лета 2026 года.
14:06:26 06-06-2023
А чем они вообще занимаются?
15:29:43 06-06-2023
А Союз русских в России есть ?
18:53:17 06-06-2023
Лицемерие. Общественная палата должна избираться только народом и они должны быть беспартийные и не зависимые от местной власти пользоваться иммунитетом. Их решения и инициативы должны быть обязательны для органов власти на местах