Всего на места в законосовещательном органе претендовали 18 кандидатов

06 июня 2023, 14:00, ИА Амител

Фото: akzs.ru

Депутаты Алтайского Заксобрания выбрали 15 членов Общественной палаты региона нового созыва из 18 кандидатов. Решение парламентарии приняли на внеочередной сессии 6 июня.

Семь выбранных претендентов в настоящее время уже входят в состав краевой Общественной палаты. Среди них:

Валид Газиев (центр национальной культуры "Вайнах");

Нина Шабалина (Институт социальных инноваций);

Александр Деринг (охрана памятников истории "Территория");

Гарик Геворгян (Союз армян Алтайского края);

Денис Матис (Молодёжный Фонд Алтая);

Елизавета Мясникова (организация помощи людям в трудной жизненной ситуации "Белые вершины");

Евгений Овчинников ("Алтайпатриотцентр").

Новичками в восьмом созыве ОПАК стали восемь человек. В их числе:

Игорь Волдачинский (Федерация корпоративного спорта Алтайского края);

Вадим Коваленко (Объединение ветеранов казачьего движения и казаков – участников боевых действий);

Ирина Козлова (фонд "Содействие");

Роман Куранов (организация "Юристы – населению");

Виктор Мещеряков (Союз промышленников Алтайского края);

Артем Сингач (фонд "Социальные инициативы");

Наталья Хан (фонд "Защитники Отечества");

Николай Якушев (организация "Дети-Ангелы").

Не прошли отбор:

Сергей Болдырев (центр социальной поддержки семьи и детства "Караван Надежды");

Сергей Корсаков (организация инвалидов "Семипалатинск-Чернобыль");

Татьяна Соболева (Сообщество многодетных и приёмных семей Алтая "Много деток – хорошо!").

Всего в состав Общественной палаты войдёт 45 человек. По 15 представителей делегируют Алтайское Заксобрание и губернатор. Последняя треть утверждается избранными членами ОПАК из числа местных общественных объединений. Срок полномочий нынешнего, седьмого созыва ОПАК истекает в июне. Новый состав будет работать до лета 2026 года.