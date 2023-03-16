Стало известно, кто вошёл в состав Общественной палаты РФ от Алтайского края

Срок полномочий представителя региона составит три года

16 марта 2023, 12:42, ИА Амител

Ирина Яковенко / Фото: opak.alregn.ru

Общественная палата Алтайского края избрала своим представителем в Общественную палату РФ руководителя рабочей группы по проблемам людей с ОВЗ и доступной среде Ирину Яковенко. Решение приняли 16 марта на заседании совещательного органа большинством голосов.

Яковенко поддержали 29 человек, пять высказались за кандидатуру юриста Максима Третьякова. Ирина Яковенко на данный момент является зампредседателя ОПАК, директором Краевого реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями "Журавлики".

До этого ОПАК на уровне федерации несколько лет подряд представлял гендиректор барнаульского спорткомплекса "Обь" Сергей Кашников. Ирина Яковенко отметила, что продолжит заниматься своей профильной темой и в составе ОПРФ. Речь идет о доступной среде и помощи людям с ОВЗ.

К середине марта кроме Алтайского края еще несколько регионов выбрали своих делегатов новый состав Общественной палаты РФ. В их числе - Магаданская, Иркутская, Курганская, Смоленская области и Республики Алтай. Так, от последнего региона был делегирован адвокат Евгений Умашев.