Вынужденное обновление. Общественную палату покинет как минимум треть активистов

Новый состав законосовещательного органа будет сформирован на три года

27 марта 2023, 08:32, ИА Амител

Фото: opak.alregn.ru

В ближайшие недели в Алтайском крае начнётся формирование нового состава Общественной палаты (ОПАК). Первые 15 человек определит губернатор Виктор Томенко. Далее такое же число "делегатов" выберут депутаты регионального Заксобрания. Затем совместными усилиями они определят ещё 15 новых общественников. Всего в состав палаты войдут 45 человек. При этом по закону ОПАК должна обновиться не менее чем на 30%. Подробнее – в материале amic.ru.

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Пока информации о том, кто пройдёт в новый состав Общественной палаты по "губернаторской квоте", нет. Фамилии могут стать известны только в середине апреля. Зампредседателя краевого правительства Денис Губин рассказал amic.ru, что удовлетворён результатами работы нынешнего созыва ОПАК. По словам вице-губернатора, главная цель, которая ставилась перед общественниками – перезапустить деятельность законосовещательного органа, достигнута.

"Хочу выразить благодарность всему составу Общественной палаты и отдельно председателю Юрию Шамкову. Официально подводить итоги работы будут в мае-июне, но уже понятно, что эффективность действующего состава ОПАК оказалась намного выше предшественников. Надеюсь, что и обновлённый состав палаты продолжит работать в таком же ключе", – подчеркнул спикер. Срок полномочий ОПАК VIII созыва составит три года – до лета 2026-го.

Губин отметил, что пока слишком рано говорить о конкретных фамилиях кандидатов в новый состав палаты от исполнительной власти региона. Между тем чиновник не исключил, что кандидаты, которых позднее выберет АКЗС, вновь вызовут полемику среди депутатов. Так уже было три года назад: процесс тогда сопровождался рядом громких заявлений и взаимных упрёков. Заксобрание по "парламентской квоте" выбрало 15 человек, причём фамилии 14 из них совпали с заранее опубликованным списком депутата от "Единой России" Ивана Мордовина.

Кадровый состав как повод для полемики

Предопределённость "выборов" как раз и стала поводом для заочной дискуссии эсера Александра Молотова, Мордовина и политического вице-губернатора Дениса Губина. Справоросс назвал процедуру не демократичной и закрытой, заявив, что шансы пройти в состав совещательного органа есть только у лояльно настроенных к власти общественников.

Замгубернатора в ответ обвинил депутата в пиаре. Позднее к диспуту подключились и другие представители общественности. Так, предприниматель Олеся Шевченко заявила о своём несогласии с итогами голосования. Более взвешенную позицию представил на тот момент депутат АКЗС Владислав Вакаев и новоиспечённый член ОПАК Антон Васильев.

Политический вице-губернатор, комментируя в 2020 году amic.ru полемику между Молотовым и Мордовиным, заметил, что она стала следствием долгой самоизоляции в условиях ковида и недостатка внимания со стороны избирателей. Попутно чиновник указал Александру Молотову на недопустимость расширенного толкования статуса ОПАК.

Напомним, нынешний созыв ОПАК, сформированный к лету 2020 года, обновился сразу на 40%. Председателем стал Юрий Шамков, назначенный по "губернаторской квоте". Чтобы войти в состав палаты, необходимо быть членом какой-либо общественной организации.

Достижения ОПАК

Действующий VII состав ОПАК в течение 2022 года внёс пять законопроектов на рассмотрение краевого Заксобрания. За три года своей работы общественники неоднократно выносили на обсуждение резонансные темы. Так, именно инициатива ОПАК легла в основу краевого закона об ограничении работы пивных баров в жилых домах. Ещё одной важной функцией ОПАК в последние годы стал контроль за проведением выборов в регионе. В частности, общественники с успехом мониторили избирательные кампании в Госдуму, АКЗС (2021 год) и муниципальные органы власти (2022 год). Новый созыв ОПАК очевидно продолжит эту работу на губернаторских выборах в сентябре 2023 года.