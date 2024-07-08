В туристическом центре Барнаула должны установить макет города, скульптуру купца Сухова, арт-объекты, информационные стелы и стенды

08 июля 2024, 07:15, ИА Амител

ул. Мало-Тобольская / Фото: amic.ru

Закупка по обустройству туристического центра Барнаула на 37,8 млн рублей сорвалась из-за жалобы компании "Экодом", которая указала на ошибки в документации. Планировалось установить на улицах исторической части города макет Барнаула, скульптуру купца Сухова, 22 арт-объекта с аудиогидом, 25 антипарковочных боллардов, организовать велопарковку, фотозону, а также поставить информационные стенды и стелы. Теперь же закупку разделили на две части, и подрядчика будет два. Почти за 12 млн рублей планируется изготовить и установить в Нагорном парке макет Барнаула, а за остальные 25,8 млн рублей – сделать все оставшееся. Информация об этом есть на портале госзакупок.

Макет Барнаула

Макет города установят в Нагорном парке, он изобразит Барнаул 60-х годов XIX века.

Закупка по макету появилась на портале 5 июля, желающие смогут подавать заявки до 17 июля. А итоги лота подведут 19 июля. Работы должны быть выполнены до 15 ноября 2024 года. А контракт будет действовать до 20 декабря 2024 года.

После заключения контракта подрядчик должен в течение трех дней выехать на место выполнения работ для осмотра участка установки макета. Далее – в течение 30 дней он разработает его эскиз "с учетом реалистичности и прорисовки рельефа местности, размещения зданий и сооружений".

Макет будет представлять собой отлитую из бронзы карту размерами не менее: 2,5х1,5х0,25 м. Для всех объектов предусмотрена пропорциональная размерность. Изготовят макет с помощью литья с последующей ручной обработкой.

Макет Барнаула установят на постамент из пуштулимского или саяногорского мрамора или аналога с частичной или полной полировкой.

Место установки макета города / Фото: госзакупки

Памятник Сухову, навигация и велопарковка

Вторая закупка предполагает изготовление и установку туристской навигации, арт-объектов, боллардов и велопарковки.

Она также появилась 5 июля, заявки можно подавать до 17 июля, а итоги лота подведут 19 июля. Подрядчик начнёт работы с даты заключения контракта и будет трудиться до 15 ноября. Контракт будет действовать до 20 декабря 2024 года.

Всего по этой закупке предполагается изготовить и установить 22 арт-объекта с аудиогидом, 25 антипарковочных боллардов, велопарковку и фотозону в Нагорном парке, семь информационных стендов с барельефом, 30 информационных стел и 19 информационных стендов, а также арт-объект "Купец Сухов" высотой не менее 1,7 метра и шириной не менее метра. Последний появится на ул. Мало-Тобольской и будет представлять собой отлитую из металла патинированную скульптуру.

Информационные стенды с барельефами появятся на площади Свободы (со стороны бюста П.А. Плотникова), на проспекте Ленина, 14, ул. Пушкина, 46, набережной реки Оби, ул. Мало-Тобольской, проспекте Ленина, 2в/1 и в парке "Центральный" (у входа № 3). А обычные информационные стенды с историческими справками об объектах установят в Центральном районе города.

На информационных стелах будут карты города, на которых отметят общепиты, аптеки, гостиницы, санатории, храмы, арт-объекты, сооружения, улицы и так далее. Информация будет на русском и английском языках.

А 22 отлитых из бронзы арт-объекта появятся в этих локациях:

лестница в Нагорный парк со стороны проспекта Красноармейского (семь арт-объектов);

территория Нагорного парка (пять арт-объектов);

ул. Ползунова между домами № 39 и 35 (один арт-объект);

ул. Ползунова, 42 (один арт-объект);

ул. Льва Толстого, 28б (один арт-объект);

парк культуры и отдыха "Центральный" (один арт-объект);

пешеходная часть ул. Мало-Тобольской (один арт-объект);

ул. Льва Толстого, 24 (два арт-объекта);

сквер им. Пушкина (два арт-объекта);

мост на проспекте Ленина через реку Барнаулку (один арт-объект).

Все они будут связаны с местами установки, а также с горнозаводским, купеческим, советским и современным периодами Барнаула.

Также подрядчик разработает сценарий обзорной аудиоэкскурсии, которая включит в себя описание не менее 15 объектов туристического маршрута.

Эскиз информационного стенда с барельефом/ Фото: госзакупки

Почему закупка сорвалась?

Ранее закупка была единой и оценивалась в 37,8 млн рублей. Лот включал в себя и макет, и арт-объекты, и велопарковку, и болларды, и информационные стелы со стендами, и фотозону. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Однако определение поставщика было приостановлено по жалобе ООО "Экодом", которую компания подала в Антимонопольную службу по Алтайскому краю 2 июля – за день до окончания срока подачи заявок на закупку.

В жалобе фирма указала на проблемы в документации, особенно в части сроков выполнения контракта. Компания попросила Антимонопольную службу признать жалобу обоснованной, провести внеплановую проверку (в том числе поданных заявок), а также передать материалы дела для привлечения должностных лиц, допустивших нарушение, к административной ответственности и выдачи штрафа.