Закупка на обустройство турцентра Барнаула сорвалась. Теперь ее поделили на две части
В туристическом центре Барнаула должны установить макет города, скульптуру купца Сухова, арт-объекты, информационные стелы и стенды
08 июля 2024, 07:15, ИА Амител
Закупка по обустройству туристического центра Барнаула на 37,8 млн рублей сорвалась из-за жалобы компании "Экодом", которая указала на ошибки в документации. Планировалось установить на улицах исторической части города макет Барнаула, скульптуру купца Сухова, 22 арт-объекта с аудиогидом, 25 антипарковочных боллардов, организовать велопарковку, фотозону, а также поставить информационные стенды и стелы. Теперь же закупку разделили на две части, и подрядчика будет два. Почти за 12 млн рублей планируется изготовить и установить в Нагорном парке макет Барнаула, а за остальные 25,8 млн рублей – сделать все оставшееся. Информация об этом есть на портале госзакупок.
Макет Барнаула
Макет города установят в Нагорном парке, он изобразит Барнаул 60-х годов XIX века.
Закупка по макету появилась на портале 5 июля, желающие смогут подавать заявки до 17 июля. А итоги лота подведут 19 июля. Работы должны быть выполнены до 15 ноября 2024 года. А контракт будет действовать до 20 декабря 2024 года.
После заключения контракта подрядчик должен в течение трех дней выехать на место выполнения работ для осмотра участка установки макета. Далее – в течение 30 дней он разработает его эскиз "с учетом реалистичности и прорисовки рельефа местности, размещения зданий и сооружений".
Макет будет представлять собой отлитую из бронзы карту размерами не менее: 2,5х1,5х0,25 м. Для всех объектов предусмотрена пропорциональная размерность. Изготовят макет с помощью литья с последующей ручной обработкой.
Макет Барнаула установят на постамент из пуштулимского или саяногорского мрамора или аналога с частичной или полной полировкой.
Памятник Сухову, навигация и велопарковка
Вторая закупка предполагает изготовление и установку туристской навигации, арт-объектов, боллардов и велопарковки.
Она также появилась 5 июля, заявки можно подавать до 17 июля, а итоги лота подведут 19 июля. Подрядчик начнёт работы с даты заключения контракта и будет трудиться до 15 ноября. Контракт будет действовать до 20 декабря 2024 года.
Всего по этой закупке предполагается изготовить и установить 22 арт-объекта с аудиогидом, 25 антипарковочных боллардов, велопарковку и фотозону в Нагорном парке, семь информационных стендов с барельефом, 30 информационных стел и 19 информационных стендов, а также арт-объект "Купец Сухов" высотой не менее 1,7 метра и шириной не менее метра. Последний появится на ул. Мало-Тобольской и будет представлять собой отлитую из металла патинированную скульптуру.
Информационные стенды с барельефами появятся на площади Свободы (со стороны бюста П.А. Плотникова), на проспекте Ленина, 14, ул. Пушкина, 46, набережной реки Оби, ул. Мало-Тобольской, проспекте Ленина, 2в/1 и в парке "Центральный" (у входа № 3). А обычные информационные стенды с историческими справками об объектах установят в Центральном районе города.
На информационных стелах будут карты города, на которых отметят общепиты, аптеки, гостиницы, санатории, храмы, арт-объекты, сооружения, улицы и так далее. Информация будет на русском и английском языках.
А 22 отлитых из бронзы арт-объекта появятся в этих локациях:
- лестница в Нагорный парк со стороны проспекта Красноармейского (семь арт-объектов);
- территория Нагорного парка (пять арт-объектов);
- ул. Ползунова между домами № 39 и 35 (один арт-объект);
- ул. Ползунова, 42 (один арт-объект);
- ул. Льва Толстого, 28б (один арт-объект);
- парк культуры и отдыха "Центральный" (один арт-объект);
- пешеходная часть ул. Мало-Тобольской (один арт-объект);
- ул. Льва Толстого, 24 (два арт-объекта);
- сквер им. Пушкина (два арт-объекта);
- мост на проспекте Ленина через реку Барнаулку (один арт-объект).
Все они будут связаны с местами установки, а также с горнозаводским, купеческим, советским и современным периодами Барнаула.
Также подрядчик разработает сценарий обзорной аудиоэкскурсии, которая включит в себя описание не менее 15 объектов туристического маршрута.
Почему закупка сорвалась?
Ранее закупка была единой и оценивалась в 37,8 млн рублей. Лот включал в себя и макет, и арт-объекты, и велопарковку, и болларды, и информационные стелы со стендами, и фотозону. Подробнее об этом можно прочитать здесь.
Однако определение поставщика было приостановлено по жалобе ООО "Экодом", которую компания подала в Антимонопольную службу по Алтайскому краю 2 июля – за день до окончания срока подачи заявок на закупку.
В жалобе фирма указала на проблемы в документации, особенно в части сроков выполнения контракта. Компания попросила Антимонопольную службу признать жалобу обоснованной, провести внеплановую проверку (в том числе поданных заявок), а также передать материалы дела для привлечения должностных лиц, допустивших нарушение, к административной ответственности и выдачи штрафа.
07:27:44 08-07-2024
Из рассказа стало ясно что закупка сорвалась не из за того что чинуши а техзадание накормили. А из за того что это беззаконие выявили