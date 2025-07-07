Залповые ливни. Почему Барнаул каждый раз "топит" после сильных дождей
Разбираемся в основных проблемах
07 июля 2025, 13:15, ИА Амител
Очередной сильный дождь в Барнауле и вновь вместо дорог - бурные реки. В Барнауле за ночь 5 июля и день 6 июля выпала половина месячной нормы осадков - 35 мм. Залповые дожди в последние годы стали регулярными, а существующие ливневки не справляются с таким огромным потоком осадков. Мы собрали комментарии экспертов, которые в разное время предлагали свои варианты того, как избавить Барнаул от бесконечных потопов после дождей.
Проблема в ливневках
Дело в том, что ливневые канализации, построенные в Барнауле в 60-е годы прошлого века, уже не справляются со своей задачей. На сегодняшний день протяженность ливневых канализаций в городе составляет свыше 120 километров. Большая часть системы водоотведения серьезно изношена, так как была построена более полувека тому назад. На то, чтобы привести ее в порядок, согласно данным за 2018 год, требуется не менее 5–6 миллиардов рублей.
При этом власти города строят новые ливневые канализации. Особенно в Индустриальном районе. Одно из наиболее затопляемых мест – улица Попова. Вода там поднимается до колен, машины глохнут, а пешеходов едва ли не сносит потоком.
Нужно больше деревьев и парков
В новых микрорайонах Барнаула недостаточно парков и газонов, которые хорошо впитывают осадки, говорил amic.ru заместитель заведующего кафедрой организации безопасного движения АлтГТУ Сергей Павлов.
Асфальта появилось так много, что вода может уходить только в ливневки. Большое количество осадков, поясняет Павлов, канализация просто не может "поглотить" быстро, для этого необходимо время. Поэтому чтобы решить проблему, необходимо, помимо ливневых канализаций, строить больше парков и газонов, которые смогли бы впитывать воду.
Комплексный подход
Свой вариант решения проблемы предлагал глава строительной компании из Санкт-Петербурга, специалист по возведению очистных сооружений Андрей Кимков. По его мнению, нужен комплексный подход. При строительстве новых микрорайонов власти сразу должны думать, как будет уходить вода.
"Централизованным способом эту проблему не решить. Это очень простой вопрос, который решается на уровне администрации города. Строительство идет очень высокими темпами, возводят огромные торговые центры, парковки, новые дороги. Сети канализации просто не рассчитаны на такие объемы. Нужно строить централизованные очистные сооружения, но это очень дорого и сложно. Тогда необходимо искать иные способы. Для этого необходимо строить очистные сооружения точечно в районах города, где это необходимо. Эти инициативы должны исходить от властей муниципалитета, а также застройщиков, проектировщиков", – говорил эксперт.
14:22:07 09-06-2025
воде уходить не куда, вот и топит.
и не нужно на всякие залпы валить
14:03:10 07-07-2025
Гость (14:22:07 09-06-2025) воде уходить не куда, вот и топит.и не нужно на всякие з...
Как говорит г-н Боженко, десятилетиями ответственный за происходящее в Барнауле, не предусмотрели архитекторы 70-х прошлого века, в данном случае с ливнёвками 50-х, суровую действительность и бездарность архитекторов 21 века. И что же делают современные архитекторы, "При этом власти города строят новые ливневые канализации. Особенно в Индустриальном районе", вода из которых оказывается тоже должна уходить через "ливневые канализации, построенные в Барнауле в 60-е годы прошлого века, которые не справляются со своей задачей".
С дорожной сетью происходит аналогичное, новые квартала навешиваются на старые дороги, которые давно не справляются с потоком машин.
14:23:36 09-06-2025
"Централизованным способом эту проблему не решить."
глубокая мысль.
мне - не доступно.
сливаюсь...
15:10:35 09-06-2025
Musik (14:23:36 09-06-2025) "Централизованным способом эту проблему не решить."глубо... В Японии строят огромные подземные резервуары, которые принимают в себя вот такие залповые ливни. А из них уже потом неспеша ливневая канализация откачивает. Может быть, перенять опыт?
09:24:36 10-06-2025
Гость (15:10:35 09-06-2025) В Японии строят огромные подземные резервуары, которые прини... у нас в Барнауле???
вы в своем уме?
посмотрите на карту - у нас Речка рядом!
вы еще приведите пример про мудрых ипонцев, когда они построили АЭС на берегу моря. нашли каких идиотов вымирающих в пример ставить.
14:19:21 07-07-2025
Musik (09:24:36 10-06-2025) у нас в Барнауле???вы в своем уме?посмотрите на карт... Вот тут про идиотов и про вымирающих не очень понятно, про кого это
15:16:59 07-07-2025
Musik (09:24:36 10-06-2025) у нас в Барнауле???вы в своем уме?посмотрите на карт...
Так у них везде берег моря - это маленький даже не остров а острова))
14:30:06 09-06-2025
От Попова до Энтузиастов было большое поле. Сейчас это поле заасфальтировали и вода собирается в одном месте.
22:39:57 09-06-2025
Гость (14:30:06 09-06-2025) От Попова до Энтузиастов было большое поле. Сейчас это поле... Так это же,по большому счету надо канал строить, с учётом географии и по всему городу...денег нет, вы держись, плавайте...
14:44:41 09-06-2025
Почему Барнаул каждый раз "топит"
Логичнее спросить об этом у мэра. Не первый уже год рулит городским хозяйством, а город топит все так же.
15:02:57 09-06-2025
Может пора что-то делать, который год одно и то же, и вместо очередного мегапроекта типа очередной "очень необходимой развязки" решить вопрос с ливневками раз и навсегда?
15:24:00 09-06-2025
Вообще не вопрос. Безграмотность. Открйте архитектуру среднивековья и почитайте азы. А там написано что нужно просто прокопать пару мелких городских каналов к реке. И красиво и сухо всегда будет в городе и зелени много так как зелень любит водные каналы.
16:38:21 09-06-2025
Гость (15:24:00 09-06-2025) Вообще не вопрос. Безграмотность. Открйте архитектуру средни... Ага. Каморы съедят.
15:12:59 07-07-2025
Гость (15:24:00 09-06-2025) Вообще не вопрос. Безграмотность. Открйте архитектуру средни... речушек в городе несколько: Барнаулка, Пивоварка, ту же Северо-Западную, когда топит, можно сливать в одну из них.., Кутузова в Барнаулку, но ведь для этого надо проектировать такие каналы, а не откаты за свечки в центре получать, да, архитектура?..
15:25:23 09-06-2025
топит? как думаешь пока приедем совсем затопит? ну тогда нам там делать нечего нехай доблесные речники разбираются
15:45:09 09-06-2025
Почему топит и ежу понятно. Правильней задать вопросы:
1. почему власти ничего не предпринимают, а продолжают портить имущество граждан ошибками проектировщиков
2. почему за эти ошибки ни кто не отвечает, продолжая застраивать человейники, без расчета нагрузок на ливневки, тепло/электро сети, дорожные нагрузки и прочее. Лишь бы возвести и продать.
15:49:55 09-06-2025
Есть мнение, что надо устранить причину! Требую прекращения дождей над Барнаулом! Раз и навсегда!! Силами мэрии и в этом отчетном году!!
16:02:30 09-06-2025
Гостья из прошлого (15:49:55 09-06-2025) Есть мнение, что надо устранить причину! Требую прекращения ... Если силами мэрии, то да))))🤣🤣🤣
16:06:03 09-06-2025
Насколько я помню, власти неоднократно рапортовали о том, что они победили ливнёвку на пересечении Павлика и Попова. Что-то там чистили и модернизировали. Врали получается?
16:57:44 09-06-2025
Стоит сказать спасибо Советскому Союзу, за то, что у него хватало денег на строительство, замену канализаций. И за то, что построили такие ливневки, которые уже ШЕСТЬДЕСЯТ лет служат.
17:16:01 09-06-2025
Россия настолько большая страна, что когда в Москве 3 часа дня - в Барнауле еще 60-е.
17:49:15 09-06-2025
Первопричина потопов в городе, как и всех других бед - отсутствие хозяина. Без хозяина хозяйство рушится, приходит в упадок.
18:55:28 09-06-2025
Гость (17:49:15 09-06-2025) Первопричина потопов в городе, как и всех других бед - отсут... речь шла о воде с полей, которая смывала САМ ПАВЛОВСКИЙ ТРАКТ в нескольких местах, с покрытием и насыпью и прочим, это действительно уже решено давно лет 5 как и больше таких поблем не было. Вникайте в проблему а не ляпайте "лишь бы написать"
22:34:05 09-06-2025
Где "речь шла о воде с полей"? Читайте здесь раздел: "Проблема в ливневках"
18:04:40 09-06-2025
В старых районах старая власть виновата, а в новых районах новая. Старая власть бежала и 60 лет ничего не чинит, а новая не умеет, хотя нехотя пытается, но централизовано проблему не решить.
18:07:51 09-06-2025
Во всём виноват новый асфальт и стара власть - понастроила старых ливнёвок, не успеваешь чистить.
22:04:43 09-06-2025
Такой вот... Лос Анджелес
22:21:11 09-06-2025
На сулиме есть места где не топит, потому что все проектировали и строили специалисты. А сейчас положили новый асфальт на Георгиева, и вода идет не в ливневку , а сплошным потоком во дворы , сделали уклон в другую сторону, но и специалисты из аулов, стали строителями, а если ещё посмотреть кто работает в администрации, то уже грустно становится.
22:35:12 09-06-2025
Маршрутка утонула на Малахова-Павловский,уровень воды около 1м,это нормально?? Менты перекрыли движение в обе стороны..
14:47:18 07-07-2025
Гость (22:35:12 09-06-2025) Маршрутка утонула на Малахова-Павловский,уровень воды около ... Зачем он туда поехал , в лужу?! видно ж , что не проедет
06:51:12 10-06-2025
Чтобы провести расчет городской ливневой канализации, нужно взять инженера, дать ему техзадание, и если он имеет представление о том, как это сделать, то все получится. Взять максимальное количество осадков, площадь поверхности, вычислить диаметр трубы, резервуары, насосы, количество решëток и тд. Современные специалисты отлично научились осваивать средства, выделяемые по программе "Безопасные и качественные дороги" и контролировать работу ливнеприемных решеток при помощи совковых лопат, а также привлекать специалистов из города, который вот-вот сам уйдет под воду.
09:19:29 10-06-2025
Гость (06:51:12 10-06-2025) Чтобы провести расчет городской ливневой канализации, нужно... К сожалению, специалистов нет, как нет и тех , что могут правильно поставить тех.задание: так называемый "мост" у Нового рынка пример. Столько просчетов в постановке задачи и в реализации не найти нигде.
10:36:30 10-06-2025
Гость (09:19:29 10-06-2025) К сожалению, специалистов нет, как нет и тех , что могут пра... Чтобы устранить то же Поповское озеро, не надо быть семи пядей во лбу. Поднять уровень дороги, вложив несколько миллионов - нет! Разработать мегаканализацию за миллиарды - да!
08:27:30 10-06-2025
учитывая новые стройки, скоро и центр топить еще сильнее будет
11:54:49 10-06-2025
Может диаметры труб ливневок резко увеличить- много застроек многоэтажек- а ливневки-то еще советские-может калоши по-обьемистей сделать?
13:30:05 07-07-2025
Когда 5 лет назад ремонтировали Антона петрова - причем ценные азиатские специалисты! Ливневки убрали!!!! Советские стротиели виноваты или карманы в которых осела прибыль?
13:48:31 07-07-2025
Расчет расчетом но не надо все валить на тех кто рассчитывал ливневки. Рассчитывалось все правильно но не учитывалось застройка города многоэтажками. Многоэтажное здание много весит и давит на грунт
Грунт начинает проседать особенно если частный сектор и город качает артезианскую воду летом активно
подземные стоки пережимаются из за оседаний и вуаля - вода начинает идти не в подземные ручьи-реки а куда попало - наверх переполняя ливневки в дожди
генеральный план развития города так и не составлен толком. Строить здесь и здлесь такие и такие этажности дома и точка. Здесь можно а здесь нельзя. Основание -обследование комплексно спецами.
Вторая проблема - у нас нет таких спецов и тех кто может составить на этом основании генеральный план
решение -уволить всех к такой то матери и пригласить москвичей а может даже иностранных спецов из италии например и своих студентов отправить туда учиться это делать
Грамотных людей в Барнауле нет. В этом вся проблема
14:39:37 07-07-2025
Холмс (13:48:31 07-07-2025) Расчет расчетом но не надо все валить на тех кто рассчитывал... Про москвичей шутку юмора понял. Так то Москву регулярно топит. Как и все другие города.
14:46:54 07-07-2025
Холмс (13:48:31 07-07-2025) Расчет расчетом но не надо все валить на тех кто рассчитывал... подземные стоки пережимаются /////// Ливневки это разве не чугунные или бетонные трубы 800 мм? Как их пережмешь?
17:23:35 07-07-2025
Не пережать (14:46:54 07-07-2025) подземные стоки пережимаются /////// Ливневки это разве н... Имеются в виду естественные подземные водоносные горизонты.
Звучит бредово, но это так.
Знаю случай, когда в поле воткнули 9-этажку, и стало топить погреба в гаражах в 100-200-300 м от нее. До этого погреба стояли сухими десятки лет. 2-3 года вода постояла в погребах, а потом потихоньку ушла и снова стало сухо. Предположительно, вода нашла и промыла другой подземный путь...
14:31:40 07-07-2025
Может стоит все люки, которые "закатали" асфальтом стоит вначале откопать?
16:06:43 07-07-2025
Света (14:31:40 07-07-2025) Может стоит все люки, которые "закатали" асфальтом стоит вна... да для начала хотя бы крышки на люках поменять на те,которые с перфорацией и то уже кое что изменится
15:00:06 07-07-2025
Зубы ломит от таких новостей, журналисты вам заняться нечем? Давайте еще напишем аналитическую статью, почему город снегом заваливает?! Потому что стихия!
15:02:25 07-07-2025
Ни дорог не могут нормальных сделать, ни ливневок, ни тротуаров, ни общественный транспорт организовать. А почему? А потому что кругом бездарность, зато с надутыми румяными щеками.
16:16:01 07-07-2025
Гость (15:02:25 07-07-2025) Ни дорог не могут нормальных сделать, ни ливневок, ни тротуа... Гость, что сказать отрицательная селекция идет сверху вниз. Губернатор не хочет, чтобы его окружение было умнее его, боится, что могут подсидеть, у окруженцев тоже самое. В итоге дурак на дураке сидит. до самого, кто ливневку асфальтом покрывает и чистит. И куда не посмотришь везде действуют по этой схеме.
15:31:47 07-07-2025
На Ядринцева обещали ливневку, но река после дождей и ныне там.
Обещаного вроде 3 года надо ждать, но тут уже явно не укладываются
17:25:06 07-07-2025
Гость (15:31:47 07-07-2025) На Ядринцева обещали ливневку, но река после дождей и ныне т... Так три года будут через три года.
Чего вы каждый раз сегодня спрашиваете, занятых людей отвлекаете?