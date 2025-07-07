Залповые ливни. Почему Барнаул каждый раз "топит" после сильных дождей

Разбираемся в основных проблемах

07 июля 2025, 13:15, ИА Амител

Сильный дождь в Барнауле / Фото: amic.ru

Очередной сильный дождь в Барнауле и вновь вместо дорог - бурные реки. В Барнауле за ночь 5 июля и день 6 июля выпала половина месячной нормы осадков - 35 мм. Залповые дожди в последние годы стали регулярными, а существующие ливневки не справляются с таким огромным потоком осадков. Мы собрали комментарии экспертов, которые в разное время предлагали свои варианты того, как избавить Барнаул от бесконечных потопов после дождей.

Проблема в ливневках

Дело в том, что ливневые канализации, построенные в Барнауле в 60-е годы прошлого века, уже не справляются со своей задачей. На сегодняшний день протяженность ливневых канализаций в городе составляет свыше 120 километров. Большая часть системы водоотведения серьезно изношена, так как была построена более полувека тому назад. На то, чтобы привести ее в порядок, согласно данным за 2018 год, требуется не менее 5–6 миллиардов рублей.

При этом власти города строят новые ливневые канализации. Особенно в Индустриальном районе. Одно из наиболее затопляемых мест – улица Попова. Вода там поднимается до колен, машины глохнут, а пешеходов едва ли не сносит потоком.

Нужно больше деревьев и парков

В новых микрорайонах Барнаула недостаточно парков и газонов, которые хорошо впитывают осадки, говорил amic.ru заместитель заведующего кафедрой организации безопасного движения АлтГТУ Сергей Павлов.

Асфальта появилось так много, что вода может уходить только в ливневки. Большое количество осадков, поясняет Павлов, канализация просто не может "поглотить" быстро, для этого необходимо время. Поэтому чтобы решить проблему, необходимо, помимо ливневых канализаций, строить больше парков и газонов, которые смогли бы впитывать воду.

Комплексный подход

Свой вариант решения проблемы предлагал глава строительной компании из Санкт-Петербурга, специалист по возведению очистных сооружений Андрей Кимков. По его мнению, нужен комплексный подход. При строительстве новых микрорайонов власти сразу должны думать, как будет уходить вода.