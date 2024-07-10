Ученый предложил высаживать деревья и газоны в Барнауле для борьбы с "потопами"

Речь идет в основном об Индустриальном районе города

10 июля 2024, 06:45, ИА Амител

Парк "Юбилейный" в Барнауле

Для борьбы с последствиями мощных ливней в Барнауле необходимо строить не только ливневые канализации, но и высаживать газоны, деревья, а также обустраивать парки. Особенно речь идет об Индустриальном районе городе, где не хватает зеленых зон, а везде уложена плитка или асфальт. Об этом amic.ru сообщил заместитель заведующего кафедрой организации безопасного движения АлтГТУ Сергей Павлов.

По словам специалиста, ситуация в центре Барнаула обстоит лучше, потому что там исторически много деревьев, которые благодаря мощной корневой системе хорошо впитывают воду после осадков. А вот в Индустриальном районе зелени и газонов не хватает, поэтому одни ливневки с последствиями дождей справиться не могут.

"Там стало очень много асфальтированной поверхности. Раньше дождь "падал" на газоны, а сейчас все застраивается. В итоге впитываемость дождя в новых районах города стала хуже. Канализация была рассчитана, возможно, не на такое количество асфальтированной поверхности", – считает представитель "политеха" Сергей Павлов.

Напомним, несколько сильных дождей прошло в Барнауле 8 и 9 июля. Всего за два дня в краевой столице выпало около половины месячной нормы осадков. Для решения проблемы в Индустриальном районе планируют построить еще одну канализацию – от Солнечной Поляны до улицы Попова вдоль Павловского тракта, которая поможет улучшить ситуацию.

О проблеме с "потопами" в Барнауле после сильных дождей читайте в нашем материале.