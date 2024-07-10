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Ученый предложил высаживать деревья и газоны в Барнауле для борьбы с "потопами"

Речь идет в основном об Индустриальном районе города

10 июля 2024, 06:45, ИА Амител

Парк "Юбилейный" в Барнауле
Парк "Юбилейный" в Барнауле

Для борьбы с последствиями мощных ливней в Барнауле необходимо строить не только ливневые канализации, но и высаживать газоны, деревья, а также обустраивать парки. Особенно речь идет об Индустриальном районе городе, где не хватает зеленых зон, а везде уложена плитка или асфальт. Об этом amic.ru сообщил заместитель заведующего кафедрой организации безопасного движения АлтГТУ Сергей Павлов.

По словам специалиста, ситуация в центре Барнаула обстоит лучше, потому что там исторически много деревьев, которые благодаря мощной корневой системе хорошо впитывают воду после осадков. А вот в Индустриальном районе зелени и газонов не хватает, поэтому одни ливневки с последствиями дождей справиться не могут.

"Там стало очень много асфальтированной поверхности. Раньше дождь "падал" на газоны, а сейчас все застраивается. В итоге впитываемость дождя в новых районах города стала хуже. Канализация была рассчитана, возможно, не на такое количество асфальтированной поверхности", – считает представитель "политеха" Сергей Павлов.

Напомним, несколько сильных дождей прошло в Барнауле 8 и 9 июля. Всего за два дня в краевой столице выпало около половины месячной нормы осадков. Для решения проблемы в Индустриальном районе планируют построить еще одну канализацию – от Солнечной Поляны до улицы Попова вдоль Павловского тракта, которая поможет улучшить ситуацию.

О проблеме с "потопами" в Барнауле после сильных дождей читайте в нашем материале.

Сильный дождь в Барнауле / Фото: amic.ru

Залповые ливни. Почему Барнаул каждый раз "уходит" под воду после сильных дождей

Власти города знают о проблеме и намерены строить ливневые канализации. Только ли дело в них?
НОВОСТИОбщество

Барнаул Погода парки

Комментарии 23

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Гость

07:13:47 10-07-2024

По словам специалиста, ситуация в центре Барнаула обстоит лучше, потому что там исторически много деревьев////// Потому что там в основном живут коренные барнаульцы и стараются отстаивать зеленые насаждения, понимая, что это наше спасение.

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Гость

09:15:03 10-07-2024

Гость (07:13:47 10-07-2024) По словам специалиста, ситуация в центре Барнаула обстоит лу... Видели мы давеча ваш "центр" и на видео и на фото. По Ленина потоки по колено текли. Мечтайте дальше.

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Гость

07:24:29 10-07-2024

Даже палисадники возле подъездов и деревья вокруг жилых домов имеют колоссальный эффект. Осадки, падающие с кровли , впитываются корнями. Ещё коммунальщики спускают воду из системы отопления прямо в подвал, это тоже вытягивают близрасположенные деревья и не дают разрушаться дому. Поэтому старые жители борются за сохранение каждого растения. А понаехавшим лишь бы закатать всё в асфальт для парковок, а как потом жить, не думают.

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гость

07:53:55 10-07-2024

Да уж......
Может всё таки диаметры труб ливневой канализации увеличить???

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Гость

08:06:04 10-07-2024

гость (07:53:55 10-07-2024) Да уж...... Может всё таки диаметры труб ливневой канали... Чем больше диаметр, тем дороже выйдет итоговая стоимость. Невозможно до бесконечности расширять сеть ливневок. После ливней потопы случаются везде, Нью-Йорк это, Москва ли, Токио…

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Гость

08:23:37 10-07-2024

Гость (08:06:04 10-07-2024) Чем больше диаметр, тем дороже выйдет итоговая стоимость. Не... Наконец то здравое мнение!

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Гость

08:55:12 10-07-2024

Гость (08:06:04 10-07-2024) Чем больше диаметр, тем дороже выйдет итоговая стоимость. Не... Да уж......
Видос гулял тут про потоп на Попова и чел там комментировал, что 30 лет назад эта лужа была и ничего не изменилось за 30 лет. Может всё таки это ошибка проектировщиков!!!
Включаем мозх.

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Гость

09:07:10 10-07-2024

Гость (08:55:12 10-07-2024) Да уж......Видос гулял тут про потоп на Попова и чел там... Видосов много гуляет и про Алма-Ату и про Бишкек, Москву, Санкт Петербург, Токио, Нью-Йорк и тд. И везде проблема одна - ливень=потоп.

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Разоблачитеель

08:53:44 10-07-2024

Какой то то псевдоученый. Видать в мелкобритании учился.

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Гость

08:58:10 10-07-2024

Спаситель ты наш, заместитель заведующего кафедрой организации безопасного движения АлтГТУ Сергей Павлов! Как же мы раньше то жили без твоего научного мнения? Гдеж ты раньше был, светила? Ну теперь то точно заживём, раз знаем как!

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Гость

09:05:36 10-07-2024

Все правильно ученый говорит, чем больше асфальта, тем больше луж, а вот на плитке луж практически нет, вода уходит.

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Гость

09:14:08 10-07-2024

Гость (09:05:36 10-07-2024) Все правильно ученый говорит, чем больше асфальта, тем больш... По плитке невозможно ходить. После укладки через короткое время поверхность идет волнами, нельзя возить коляски, у ребенка может быть сотрясение мозга. Пожилые постоянно запинаются, между плитками застревают каблуки, портится обувь.

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Гость

09:43:10 10-07-2024

Гость (09:14:08 10-07-2024) По плитке невозможно ходить. После укладки через короткое вр... На Соце вроде нормально лежит, хожу там, луж нет, у колясок , как правило колеса большие, не прыгают, а вот с чемоданами (на колесиках) грохот стоит на весь проспект.

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Гость

10:50:46 10-07-2024

Гость (09:14:08 10-07-2024) По плитке невозможно ходить. После укладки через короткое вр... Дело не в плитке. Дело в том, что массовая бездумная застройка поменяла распределение подземных вод, естественное дренирование нарушено, поэтому вода начала скапливаться в водоносные линзы по всему городу, да плюс коммунальные апарии- лёссовые песчаны почвы такого не прощают. Будут провалы, будет замнее пучнение грунтов с разрушением асфальта и плитки...

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Асфальтозаводчик

09:16:59 10-07-2024

Гость (09:05:36 10-07-2024) Все правильно ученый говорит, чем больше асфальта, тем больш... Владелец плиточного производства?

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Гость

09:40:13 10-07-2024

Асфальтозаводчик (09:16:59 10-07-2024) Владелец плиточного производства?...
Хожу по плитке без каблуков.

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Гость

09:22:41 10-07-2024

То есть наконец-то дошло до умных мужей.

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Гость

09:29:00 10-07-2024

Спаситель ты наш, заместитель заведующего кафедрой----- все новое, это хорошо забытое старое😁

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Мусик

10:45:47 10-07-2024

Гость (09:29:00 10-07-2024) Спаситель ты наш, заместитель заведующего кафедрой----- все ... это маразм. пейте таблетки для памяти - название вот ихнее забыл...

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Мусик

10:50:36 10-07-2024

вообще конечно клево придумано - в корневую систему деревьев будут поступать нефтяные сливки с асфальта, плевки граждан, мусор. все будет впитываться, летучие компоненты испаряться деревами в воздух, которыми будут дышать граждане...
чистота, экологичность и природа.
"зам. зав. каф. орг. без. движения АлтГТУ Сергей Павлов" добрый Вам совет - займитесь движением, там тожж проблем невпроворот. ну или в депутаты...

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Гость

11:07:15 10-07-2024

Ну всё - не стать Барнаулу Нью-Венецией. а люди вон и лодки уже приготовили. Ученые местные взялись за работу. Зря Шеломенцева упрятали, он же мелиоратор по образованию. Он бы порядок с водой навел. А теперь только ждать докторскую диссертацию Сергея Павлова, благо материалов для диссертации полно - в любой дождь реки текут. Ну Барнаул, давай зажигай на всю страну.

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Гость

13:00:20 10-07-2024

Ну текут и текут. Это природа. Что раскудахтолись-то. Ну попала я в тот дождь, брела по колено, пришла домой помылась, одежду, обувь постирала и дальше живу и радуюсь. Чуть снежок или дождичек уже изноются все.

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Гость

05:31:49 11-07-2024

Когда-то,давно,в центре было много деревьев.Сейчас -довольно плотная застройка.Еще и ливневки старые. Еще неровная поверхность,самый центр на пригорке,вода рекой течет вниз, к Оби. Но ,думаю,что все согласны со специалистом,зеленых зон должно быть больше во всех районах.И ливневок рабочих.

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