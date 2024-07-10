Ученый предложил высаживать деревья и газоны в Барнауле для борьбы с "потопами"
Речь идет в основном об Индустриальном районе города
10 июля 2024, 06:45, ИА Амител
Для борьбы с последствиями мощных ливней в Барнауле необходимо строить не только ливневые канализации, но и высаживать газоны, деревья, а также обустраивать парки. Особенно речь идет об Индустриальном районе городе, где не хватает зеленых зон, а везде уложена плитка или асфальт. Об этом amic.ru сообщил заместитель заведующего кафедрой организации безопасного движения АлтГТУ Сергей Павлов.
По словам специалиста, ситуация в центре Барнаула обстоит лучше, потому что там исторически много деревьев, которые благодаря мощной корневой системе хорошо впитывают воду после осадков. А вот в Индустриальном районе зелени и газонов не хватает, поэтому одни ливневки с последствиями дождей справиться не могут.
"Там стало очень много асфальтированной поверхности. Раньше дождь "падал" на газоны, а сейчас все застраивается. В итоге впитываемость дождя в новых районах города стала хуже. Канализация была рассчитана, возможно, не на такое количество асфальтированной поверхности", – считает представитель "политеха" Сергей Павлов.
Напомним, несколько сильных дождей прошло в Барнауле 8 и 9 июля. Всего за два дня в краевой столице выпало около половины месячной нормы осадков. Для решения проблемы в Индустриальном районе планируют построить еще одну канализацию – от Солнечной Поляны до улицы Попова вдоль Павловского тракта, которая поможет улучшить ситуацию.
О проблеме с "потопами" в Барнауле после сильных дождей читайте в нашем материале.
07:13:47 10-07-2024
По словам специалиста, ситуация в центре Барнаула обстоит лучше, потому что там исторически много деревьев////// Потому что там в основном живут коренные барнаульцы и стараются отстаивать зеленые насаждения, понимая, что это наше спасение.
09:15:03 10-07-2024
Гость (07:13:47 10-07-2024) По словам специалиста, ситуация в центре Барнаула обстоит лу... Видели мы давеча ваш "центр" и на видео и на фото. По Ленина потоки по колено текли. Мечтайте дальше.
07:24:29 10-07-2024
Даже палисадники возле подъездов и деревья вокруг жилых домов имеют колоссальный эффект. Осадки, падающие с кровли , впитываются корнями. Ещё коммунальщики спускают воду из системы отопления прямо в подвал, это тоже вытягивают близрасположенные деревья и не дают разрушаться дому. Поэтому старые жители борются за сохранение каждого растения. А понаехавшим лишь бы закатать всё в асфальт для парковок, а как потом жить, не думают.
07:53:55 10-07-2024
Да уж......
Может всё таки диаметры труб ливневой канализации увеличить???
08:06:04 10-07-2024
гость (07:53:55 10-07-2024) Да уж...... Может всё таки диаметры труб ливневой канали... Чем больше диаметр, тем дороже выйдет итоговая стоимость. Невозможно до бесконечности расширять сеть ливневок. После ливней потопы случаются везде, Нью-Йорк это, Москва ли, Токио…
08:23:37 10-07-2024
Гость (08:06:04 10-07-2024) Чем больше диаметр, тем дороже выйдет итоговая стоимость. Не... Наконец то здравое мнение!
08:55:12 10-07-2024
Гость (08:06:04 10-07-2024) Чем больше диаметр, тем дороже выйдет итоговая стоимость. Не... Да уж......
Видос гулял тут про потоп на Попова и чел там комментировал, что 30 лет назад эта лужа была и ничего не изменилось за 30 лет. Может всё таки это ошибка проектировщиков!!!
Включаем мозх.
09:07:10 10-07-2024
Гость (08:55:12 10-07-2024) Да уж......Видос гулял тут про потоп на Попова и чел там... Видосов много гуляет и про Алма-Ату и про Бишкек, Москву, Санкт Петербург, Токио, Нью-Йорк и тд. И везде проблема одна - ливень=потоп.
08:53:44 10-07-2024
Какой то то псевдоученый. Видать в мелкобритании учился.
08:58:10 10-07-2024
Спаситель ты наш, заместитель заведующего кафедрой организации безопасного движения АлтГТУ Сергей Павлов! Как же мы раньше то жили без твоего научного мнения? Гдеж ты раньше был, светила? Ну теперь то точно заживём, раз знаем как!
09:05:36 10-07-2024
Все правильно ученый говорит, чем больше асфальта, тем больше луж, а вот на плитке луж практически нет, вода уходит.
09:14:08 10-07-2024
Гость (09:05:36 10-07-2024) Все правильно ученый говорит, чем больше асфальта, тем больш... По плитке невозможно ходить. После укладки через короткое время поверхность идет волнами, нельзя возить коляски, у ребенка может быть сотрясение мозга. Пожилые постоянно запинаются, между плитками застревают каблуки, портится обувь.
09:43:10 10-07-2024
Гость (09:14:08 10-07-2024) По плитке невозможно ходить. После укладки через короткое вр... На Соце вроде нормально лежит, хожу там, луж нет, у колясок , как правило колеса большие, не прыгают, а вот с чемоданами (на колесиках) грохот стоит на весь проспект.
10:50:46 10-07-2024
Гость (09:14:08 10-07-2024) По плитке невозможно ходить. После укладки через короткое вр... Дело не в плитке. Дело в том, что массовая бездумная застройка поменяла распределение подземных вод, естественное дренирование нарушено, поэтому вода начала скапливаться в водоносные линзы по всему городу, да плюс коммунальные апарии- лёссовые песчаны почвы такого не прощают. Будут провалы, будет замнее пучнение грунтов с разрушением асфальта и плитки...
09:16:59 10-07-2024
Гость (09:05:36 10-07-2024) Все правильно ученый говорит, чем больше асфальта, тем больш... Владелец плиточного производства?
09:40:13 10-07-2024
Асфальтозаводчик (09:16:59 10-07-2024) Владелец плиточного производства?...
Хожу по плитке без каблуков.
09:22:41 10-07-2024
То есть наконец-то дошло до умных мужей.
09:29:00 10-07-2024
Спаситель ты наш, заместитель заведующего кафедрой----- все новое, это хорошо забытое старое😁
10:45:47 10-07-2024
Гость (09:29:00 10-07-2024) Спаситель ты наш, заместитель заведующего кафедрой----- все ... это маразм. пейте таблетки для памяти - название вот ихнее забыл...
10:50:36 10-07-2024
вообще конечно клево придумано - в корневую систему деревьев будут поступать нефтяные сливки с асфальта, плевки граждан, мусор. все будет впитываться, летучие компоненты испаряться деревами в воздух, которыми будут дышать граждане...
чистота, экологичность и природа.
"зам. зав. каф. орг. без. движения АлтГТУ Сергей Павлов" добрый Вам совет - займитесь движением, там тожж проблем невпроворот. ну или в депутаты...
11:07:15 10-07-2024
Ну всё - не стать Барнаулу Нью-Венецией. а люди вон и лодки уже приготовили. Ученые местные взялись за работу. Зря Шеломенцева упрятали, он же мелиоратор по образованию. Он бы порядок с водой навел. А теперь только ждать докторскую диссертацию Сергея Павлова, благо материалов для диссертации полно - в любой дождь реки текут. Ну Барнаул, давай зажигай на всю страну.
13:00:20 10-07-2024
Ну текут и текут. Это природа. Что раскудахтолись-то. Ну попала я в тот дождь, брела по колено, пришла домой помылась, одежду, обувь постирала и дальше живу и радуюсь. Чуть снежок или дождичек уже изноются все.
05:31:49 11-07-2024
Когда-то,давно,в центре было много деревьев.Сейчас -довольно плотная застройка.Еще и ливневки старые. Еще неровная поверхность,самый центр на пригорке,вода рекой течет вниз, к Оби. Но ,думаю,что все согласны со специалистом,зеленых зон должно быть больше во всех районах.И ливневок рабочих.