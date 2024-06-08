В Барнауле могут убрать трамвайное кольцо с Социалистического проспекта
Это планируют сделать в рамках развития центральной части города
08 июня 2024, 18:00, ИА Амител
В Барнауле рассматривают возможность переноса трамвайного кольца в начале Социалистического проспекта и путей с улицы Ползунова, чтобы в дальнейшем оборудовать площадь для проведения массовых мероприятий. Этот вопрос обсудили на выездном совещании по развитию центральной части города и создания единого туристического пространства, сообщили в администрации.
Как отметил мэр Вячеслав Франк, развитие центра и создание единого турпространства необходимо: это позволит объединить территории Демидовской площади, Сереброплавильного завода, Центрального парка, улиц Мало-Тобольской и Льва Толстого, набережной Оби и зону Ковша с выходом к парку "Изумрудный", а также подтолкнет бизнес к развитию центральной части Барнаула и сделает ее более востребованной среди жителей и гостей города.
"В частности, рассматривается возможность переноса трамвайного кольца в начале Социалистического проспекта и трамвайных путей с улицы Ползунова с последующим формированием площади для проведения городских массовых мероприятий, – подчеркнули в мэрии. – Кроме того, обсуждался вопрос переноса разворотного троллейбусного кольца с кольца в начале проспекта Ленина на конечный пункт "Спартак-2".
Отправной точкой по формированию единой туристической зоны может стать создание велопешеходного пространства на улице Промышленной с выходом к парку "Изумрудному". Реализовать проект целиком могут к 300-летию Барнаула.
18:09:54 08-06-2024
Уродуют город властмтели
18:33:41 08-06-2024
перенесите себе на Гоголя, вокруг пустите :)
18:46:41 08-06-2024
госпади... ну что за бредовые идеи... как говорится и смех и грех...
19:08:10 08-06-2024
Гость (18:46:41 08-06-2024) госпади... ну что за бредовые идеи... как говорится и смех и... На другое они не способны, только ломать, разрушать, и уродовать город
21:33:50 10-06-2024
Сергей (19:08:10 08-06-2024) На другое они не способны, только ломать, разрушать, и уродо... Они на машинах ездят, им не нравится переезжать через рельсы. Войдите в положение трети населения города
19:33:04 08-06-2024
Прекрасная площадь для проведения массовых мероприятий могла получиться на участке просп. Социалистического и прилегающих территориях между Димитрова и Молодёжной. Но этот шанс утрачен безвозвратно
21:32:49 08-06-2024
Чучмек (19:33:04 08-06-2024) Прекрасная площадь для проведения массовых мероприятий могла... Вспомните, какой вой поднимался когда Сахарова на НГ перекрывали. Дескать там по сотне тысяч машин в час ездит и еще какой то аналогичный бред озвучивали, лишь бы народ на никому не нужный бАрбат затолкать, прикрываясь туркластером.
20:35:51 08-06-2024
А кудой тогда кольцо повесить? Не нахожу там больше мест.
10:09:47 09-06-2024
Гость (20:35:51 08-06-2024) А кудой тогда кольцо повесить? Не нахожу там больше мест.... Вообще убрать эту ветку. Не будет поворота трамвая на улицу Ползунова.
21:00:26 08-06-2024
Может быть этим деньгам найти более полезное применение - проблем в городе хватает. Или решили освоить деньжат и землички расчисть под себя любимых в центре.
22:15:40 08-06-2024
Андрей (21:00:26 08-06-2024) Может быть этим деньгам найти более полезное применение - пр... Да, хорошее место для новой новостройки кто-то себе лоббирует.
22:03:31 08-06-2024
Какие пути перенести? Уже середина лета скоро, а на Ленинском после Северозападной куча засохших деревьев, на Калинина - центр города, а уж про дворы, особенно Калинина 6 это вообще мрак. Музор от музея уберите, денег на это не слишком много надо или будем ждать когда миллион понадобится?
22:51:44 08-06-2024
Гость (22:03:31 08-06-2024) Какие пути перенести? Уже середина лета скоро, а на Ленинско... Как вы со своим Калинина 6 забодали... Больше ноют только жители Ядринцева.
23:47:13 08-06-2024
Эти люди не могут переезды в городе сделать через пути трамвайные. Перекрёстки усовершенствовать. Пропускную способность увеличить на порядок. Колониальное управление какое то.... Боль просто смотреть на жто
00:04:37 09-06-2024
Причем здесь парк Изумрудный?
С Центральным попутали?
07:21:01 09-06-2024
единственное что поможет городу это подземный скоростной трамвай, тогда будет смысл убрать лишние наземные пути. дублировав под землей.
08:30:34 09-06-2024
Ямы, какие ямы на дорргах огромные! Все колодцы провалились. ИСАКОВА-ШУКШИНА. Без колеа остаться можно!
08:32:44 09-06-2024
То же долго соображала но если снесут весь часный сектор и посадят деревья. Но вряд ли. Бредовые идеи от безделья.
09:34:41 09-06-2024
А может сначала обязать владельца сереброплавильный завод восстановить,он же тоже в туркластере?
09:56:46 09-06-2024
остатки истории стирают, чтоб запомниться как уродуют город, благоустройте и не будет необходимости переносить
10:20:48 09-06-2024
Район практически нежилой. Кто туда пойдет на массовые мероприятия? Если только кто-то приедет. Но где им парковаться?
11:24:06 09-06-2024
Епархия рулит! Сначала трамвайное кольцо убрать, потом очередной храм на площади восстановить. Причем здесь люди?
12:20:12 09-06-2024
Давно пора. И будку уродскую снести. Этот район старого базара дает одни негативные эмоции - помойка. Старые дома и новые, уже брошенные сараи. Например, здание МТС. Зачем оно? Рядом длинное здание с коврами. Зачем его оставили? Здание старого базара после ремонта - на первом этаже вонь, грязь, низкие потолки, продажа какого-то хлама. Ларек с чебуреками и очередь... вокруг ларька грязь, он весь описан бомжами, запах новоза от пони. Треш.
16:51:16 09-06-2024
Гость (12:20:12 09-06-2024) Давно пора. И будку уродскую снести. Этот район старого база... Младореформатор?
22:24:51 09-06-2024
Гость (12:20:12 09-06-2024) Давно пора. И будку уродскую снести. Этот район старого база... Если "уродскую будку" восстановить до первоначального состояния, то она еще 100 очков форы даст новоделам. А сейчас она далеко не в лучшем состоянии.
Трамвайные пути на Ползунова с сохранившимися опорами сами украшение города. Не то, что нынешние бетонные столбы.
Кольцо там нужно. Куда трамваи буду заворачивать, если очередной мальчик на путях встанет на Аносова или на Красноармейском?
13:20:38 09-06-2024
Развитие вспять. Площадь Сахарова для этих мероприятий была.
22:23:53 09-06-2024
Проведите голосование и всё
08:24:31 10-06-2024
Что только не придумаю, чтобы привлечь внимание населения к богом и людьми забытому старому городу.
09:40:37 10-06-2024
Для этих целей площадь сахаров была но деньги решили все решили высотки построить лучше парк там сделать и площадь оставить а то и в дворец спорта неприехать негде парковаться
11:46:11 10-06-2024
у меня один вопрос: зачем?
12:21:34 10-06-2024
Понятно , что убрав трамвайные пути с улицы Ползунова , здание Алтайской филармонии будет выглядеть куда привлекательней. Ну разве нет других мест которые ждут развития ? " болото" пора привести в относительный порядок.
12:23:43 10-06-2024
Нормальная идея, не нойте. Массовые мероприятия не будут мешать жителям.
12:31:40 10-06-2024
Не пойму, чем трамвай мешает зданию филармонии? Если кольцо уберут, то от Соцпроспекта пешком шлёпать? или город только для автомобилей, людям места не должно быть?
21:30:57 10-06-2024
Гость (12:31:40 10-06-2024) Не пойму, чем трамвай мешает зданию филармонии? Если кольцо ... А маршрутки и автобусы пустить на площадь не вариант?
21:32:30 10-06-2024
Ну, уберут трамвайное кольцо на пл. Свободы и трамвайные пути с ул. Ползунова, что такого? Вы всё равно жалуетесь на переезды, а так хотя бы на два проблемных перекрёстка станет меньше, да и дороги станут служить дольше. А если автобус пустить вместо трамвая - чем не вариант? В Воронеже вообще все трамваи убрали!