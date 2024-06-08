В Барнауле могут убрать трамвайное кольцо с Социалистического проспекта

Это планируют сделать в рамках развития центральной части города

08 июня 2024, 18:00, ИА Амител

Трамвайное кольцо на Социалистическом проспекте / Фото: barnaul.press

В Барнауле рассматривают возможность переноса трамвайного кольца в начале Социалистического проспекта и путей с улицы Ползунова, чтобы в дальнейшем оборудовать площадь для проведения массовых мероприятий. Этот вопрос обсудили на выездном совещании по развитию центральной части города и создания единого туристического пространства, сообщили в администрации.

Как отметил мэр Вячеслав Франк, развитие центра и создание единого турпространства необходимо: это позволит объединить территории Демидовской площади, Сереброплавильного завода, Центрального парка, улиц Мало-Тобольской и Льва Толстого, набережной Оби и зону Ковша с выходом к парку "Изумрудный", а также подтолкнет бизнес к развитию центральной части Барнаула и сделает ее более востребованной среди жителей и гостей города.

"В частности, рассматривается возможность переноса трамвайного кольца в начале Социалистического проспекта и трамвайных путей с улицы Ползунова с последующим формированием площади для проведения городских массовых мероприятий, – подчеркнули в мэрии. – Кроме того, обсуждался вопрос переноса разворотного троллейбусного кольца с кольца в начале проспекта Ленина на конечный пункт "Спартак-2".

Отправной точкой по формированию единой туристической зоны может стать создание велопешеходного пространства на улице Промышленной с выходом к парку "Изумрудному". Реализовать проект целиком могут к 300-летию Барнаула.