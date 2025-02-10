Подорожает на 20%. Во сколько обойдется отдых в Горном Алтае летом и что выбирают туристы?

Алтай в этом году ждет небывалый наплыв туристов

10 февраля 2025, 08:40, ИА Амител

Отдых на Алтае / Фото предоставлено компанией "Алтай-Актив-Тур"

Республику Алтай ждет рекордный наплыв туристов. В 2024 году на одного местного жителя здесь приходилось 13 гостей из разных регионов России и зарубежья. В наступившем году, по прогнозам специалистов, эта цифра станет еще больше. Ведь Герман Греф собрался построить здесь "второй Куршевель", число турбаз и гостевых домов множится на глазах, а отели и туры не только на май, но и на август туристы со всей страны бронируют уже в феврале. У кого есть шанс отдохнуть в Горном Алтае в предстоящем сезоне и во что это обойдется, разбирался amic.ru.

Со всей России

В 2024 году в Республику Алтай приехали 2,77 млн туристов из России и из-за границы, это на 5% больше, чем годом ранее, рассказал глава региона Андрей Турчак на встрече с вице-премьером России Дмитрием Чернышенко. Тот тенденцию одобрил.

"Регион привлекает все больше гостей, и мы видим стабильный рост турпотока. Это полностью соответствует задачам, которые ставит президент Владимир Путин, по развитию внутреннего туризма, увеличению его доступности и созданию комфортных условий для путешествий по стране", – заявил вице-премьер. Глава Республики Алтай Андрей Турчак на встрече с вице-премьером России Дмитрием Чернышенко / Фото: правительство РФ

Туроператоры региона уверены, что новый сезон покажет еще больший рост турпотока.

"Новый сезон на Алтае ожидаем не хуже турпотока 2024 года, даже ждем увеличение за счет расширения авиасообщения. Добавляется частота рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, открываются новые полетные программы в Ижевск, Казань, Екатеринбург, Улан-Удэ, Сургут и так далее", – сообщила директор туроператора "Алтай-Инфо" Елена Халзакова.

По ее словам, значительную долю в турпотоке составляют гости из Центрального, Северо-Западного, Уральского и Приволжского федеральных округов, увеличивается поток с Дальнего Востока.

"Туристы едут со всей России. Много из Москвы, Питера, Новосибирска, Челябинска, Сочи, Якутии, Екатеринбурга, Чебоксар, Калининграда, Архангельска. Больше стало туристов из Казани за счет прямого рейса", – уточнила руководитель Ассоциации туриндустрии региона, креативный директор компании "Алтай-Актив-Тур" Татьяна Зяблицкая.Представитель одной из турбаз с берега Телецкого озера уверен, что регион готовится к массовому туризму: "Сужу об этом исходя из того, как открываются один за одним новые объекты. Едешь по деревне – то там, то тут новые домики. Деревня расширяется".

Что уже занято?

Туристы активно бронируют пакетные туры на майские праздники, в них входят проживание, питание, трансфер, экскурсионная программа, уточнила Елена Халзакова. На этот период практически раскуплены 80% баз "среднего и высшего уровня", пояснила она. В первую очередь это касается наиболее популярных направлений.

"В Майминском и Чемальском районах всегда почти 100% заполняемость отелей в этот период. Места пока еще есть, если размещать семью из двух-трех человек, но разместить группу 10-15 человек уже сложновато", – прокомментировала директор ассоциации экскурсоводов региона, руководитель экскурсионного центра Altay Prime Ирина Савченко.

Впрочем, время бронирования зависит и от дальности территории, куда собираются туристы. Например, базы в отдаленный Усть-Коксинский район, близкий к Белухе, на майские почти не бронируют, сюда едут летом.

"На лето уже вовсю бронируют, на майские поменьше, так как далеко находимся, дорога занимает много времени. На конец июля – начало августа уже плотная бронь. По опыту прошлых лет, в основном начинают бронировать в марте – апреле, но и сейчас уже звонят. Приезжают почти на весь отпуск, на 10-15 дней с учетом дороги", – рассказал представитель турбазы Map Glamp, расположенной в селе Тюнгур.

Отдых на Алтае / Фото предоставлено компанией "Алтай-Актив-Тур"

Сколько будет стоить отдых на Алтае летом 2025-го?

В новом сезоне, отмечает Елена Халзакова, цены в сравнении с прошлым годом вырастут примерно на 20%. Средняя стоимость пакетного тура на шесть дней составит 75-120 тысяч рублей. Сумма зависит от продолжительности путешествия, отеля, страховки, трансфера, дальности размещения и сложности маршрута."Цены выросли от 15 до 30% на разные виды услуг. В том числе на перевозки, гостиницы, питание. Сказались введение НДС на упрощенке, турналога и общий уровень инфляции", – уточнила Татьяна Зяблицкая.

Сейчас еще некоторые базы можно забронировать по прошлогодним ценам при условии предоплаты. А вот в апреле уже станет дороже.

Стоимость суточного размещения на человека без учета питания в регионе начинается от 2-2,5 тыс. рублей.

Ожидается и рост на 15-20% на аренду авто. Наибольшим спросом пользуются машины высокой проходимости, джипы, пояснила Ирина Савченко. Их выбирают, чтобы самостоятельно ездить в удаленные места: Марс в Кош-Агачском районе, Гейзерное озеро в Улаганском, Телецкое озеро в Турочакском районе, Улаганские озера.

Отдых на Алтае / Фото предоставлено компанией "Алтай-Актив-Тур"

Развитие смыслов

Простой созерцательный отдых, когда турист сидит в домике на берегу Катуни или Телецкого озера, ездит на экскурсии, разглядывая из окна авто или автобуса достопримечательности и делая селфи на фоне Корбу и на вершине Чике-Тамана, на Алтае отходит в прошлое.

"Гости все чаще выбирают экскурсии с какими-то смыслами. Это тематические направления, путешествия с интересными людьми, знатоками места или специалистами в определенной области. Например, ботаники, археологи, орнитологи, которые рассказывают о краснокнижных растениях и животных Алтая, эндемиках, о древних культурах этих мест и археологических памятниках, о восстановлении популяций редких животных", – рассказала Ирина Савченко.

Ее коллеги, работающие на побережье Телецкого озера, подтверждают эту тенденцию: "Увеличивается количество организованных групп, много тематических. Целыми компаниями приезжают группы, занимающиеся йогой, фитнесом, им нравится заниматься на берегу Телецкого озера. Очень развивается это направление".

Отдых на Алтае / Фото предоставлено компанией "Алтай-Актив-Тур"

Перезагрузка и совершенствование

Андрей Турчак ранее подчеркнул, что, несмотря на рост количественных показателей, туротрасль региона нуждается в перезагрузке.

"Важно создавать современный и конкурентоспособный продукт с едиными подходами и требованиями. С другой стороны, туризм должен приносить реальную пользу жителям и активнее участвовать в социально-экономическом развитии республики", – указывал он.

Работа в этом направлении уже ведется. Так, для легализации турбизнеса в регионе стартовала земельная амнистия. А еще в республике займутся развитием придорожного сервиса, ведь 60% туристов прибывают в Горный на личном транспорте.

"Основным направлением автомобильного туризма является Чуйский тракт. Инициированы инвестиционные проекты со статусом регионального значения по строительству дорожного сервиса – к концу декабря 2026 года на данной дороге появится инфраструктура, обеспечивающая потребности семей с детьми дошкольного возраста", – сообщал вице-премьер Александр Прокопьев.

А глава Сбера Герман Греф заявил о намерении "снести шалаши и шанхаи" в окрестностях курорта "Манжерок" и "построить лучший горнолыжный курорт в мире". Рядом с ним он собрался создать зону комплексного развития территории.

Все это способствует росту популярности региона у туристов, уверены эксперты.