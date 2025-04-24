Какие ПДД действуют для электросамокатов и что грозит нарушителям?

Электросамокаты весной снова появились на улицах, а значит, пора вспомнить, как правильно на них ездить

24 апреля 2025, 08:14, ИА Амител erid: 2W5zFJLXxyN

Электросамокаты / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

С наступлением весны на улицы вернулись электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ). За последние пару лет они уже успели стать частью нашей жизни. Полюбились модные средства передвижения людям всех возрастов – ездят на них не только подростки, но и даже пенсионеры. Однако далеко не все знают, что передвигаться на СИМ можно строго по правилам дорожного движения, которые в отношении средств индивидуальной мобильности заработали еще два года назад – с марта 2023-го. За нарушения грозят штрафы. Amic.ru напоминает, какие правила для электросамокатов и других СИМ сейчас работают в России и какие штрафы придется заплатить за их нарушение.

Что такое СИМ?

Средство индивидуальной мобильности (СИМ) – это средство передвижения с максимальной скоростью до 25 км/ч и мощностью мотора не более 250 Вт, имеющее одно или несколько колес. Предназначены они только для движения одного человека. К СИМ относятся:

электросамокат;

гироскутер;

моноколесо;

сигвей;

электроскейтборд.

Электросамокаты в Барнауле / Фото: amic.ru

По каким дорогам можно передвигаться на СИМ?

Ездить на СИМ можно:

по велосипедным и велопешеходным дорожкам;

по тротуару – если рядом нет велодорожки, полосы или зоны для велосипедов. Также по тротуару можно передвигаться на СИМ человеку, если он сопровождает едущего на самокате ребенка. При этом двигаться нужно со скоростью не более 20 км/ч, не создавая помех для пешеходов и пропуская их. Если самокат весит больше 35 килограммов, то двигаться можно только по велодорожке или по обочине. Также на некоторых улицах ездить на СИМ запрещено – например, в Барнауле для средств индивидуальной мобильности закрыта улица Мало-Тобольская;

по дорогам с разрешенной скоростью не более 60 км/ч – но двигаться можно только по правому краю проезжей части и лишь в том случае, если рядом нет тротуара, дорожки для пешеходов, велодорожки или полосы для велосипедистов. Также на этом участке дороги не должно быть знаков, запрещающих движение на СИМ. При этом ехать разрешается только в один ряд по ходу движения. Обгонять автомобили и объезжать их с левой стороны нельзя.

Также запрещено ездить по газонам и детским площадкам.

С какой скоростью можно ехать на СИМ?

На средстве индивидуальной мобильности можно ехать со скоростью не больше 25 км/ч, при этом на некоторых локациях в населенных пунктах скорость ограничена до 15 км/ч. Например, в Барнауле такое ограничение есть на следующих участках:

на аллее на проспекте Ленина (от ул. Димитрова до ул. Льва Толстого);

на аллее памяти десантников шестой роты на ул. Малахова (от ул. Юрина до ул. Антона Петрова);

на Ленинградской аллее (от ул. Ленинградской до ул. Попова);

на набережной Оби.

Знак, запрещающий проезд на СИМе/ Фото: amic.ru

Что запрещается водителям СИМ?

Водителям средств индивидуальной мобильности запрещено:

ездить на СИМ вдвоем – он рассчитан только на одного человека;

двигаться вслепую или не держаться за руль хотя бы одной рукой;

везти груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине и ширине;

перевозить детей до 7 лет, если нет специально оборудованных для них мест;

управлять средством передвижения в состоянии алкогольного опьянения. Инспектор может направить водителя на медосвидетельствование;

поворачивать налево или разворачиваться на дорогах, где есть трамвайные пути, и на проезжей части, где больше одной полосы для движения (кроме случаев, когда с правой полосы можно повернуть налево, и за исключением дорог, которые находятся в велосипедных зонах);

буксировать СИМ или буксировать другое транспортное средство на СИМ. Буксировке подлежат только специальные прицепы для СИМ;

передвигаться на СИМ в зоне действия знака "Движение пешеходов запрещено";

выезжать на автомагистрали;

двигаться по пешеходному переходу. Водитель СИМ должен спешиться и пройти пешком, ведя электросамокат рядом;

мешать пешеходам. Если самокат мешает людям, то водитель СИМ должен сойти с техники. Сигналить пешеходам и просить их уступить дорогу запрещено.

Электросамокаты/ Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

Должны ли водители СИМ подчиняться сигналам светофора и регулировщика?

Водители СИМ должны при движении по тротуару и пешеходной дорожке подчиняться сигналам светофора. Если самокатчик движется по велосипедной и велопешеходной дорожкам, то он должен следовать сигналу в виде силуэта велосипедиста. Также водителя СИМ касаются сигналы регулировщика для пешеходов.

А в темноте ехать можно?

Ночью и в сумерки на средстве индивидуальной мобильности ездить можно, но у водителя должен быть с собой фонарь, световозвращатели и яркая одежда. Фары должны быть включены в темное время суток независимо от освещения дороги.

Кому должны уступить дорогу водители СИМ?

Водители СИМ всегда обязаны уступать дорогу пешеходам, при этом последние не должны создавать необоснованные помехи для них. Также средства индивидуальной мобильности двигаются последними, когда пересекают проезжую часть вне перекрестка или выезжают из жилой зоны.

Электросамокаты/ Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

Однако водители СИМ имеют преимущество, когда двигаются по главной дороге. Автомобилисты обязаны пропустить самокатчиков при повороте налево или направо, если СИМ пересекает часть дороги, на которую поворачивает машина. На регулируемых пешеходных переходах автомобили должны предоставить водителям СИМ возможность завершить пересечение проезжей части.

В велосипедной зоне у средств индивидуальной мобильности есть преимущество перед механическими транспортными средствами: СИМ могут двигаться по всей ширине дороги.

Могут ли дети ездить на СИМ?

Полноценно управлять средствами индивидуальной мобильности позволено детям с 14 лет – они имеют те же права, что и взрослые.

Дети помладше тоже могут взять СИМ, но у них уже будут дополнительные ограничения. Малыши до 7 лет могут кататься исключительно в сопровождении взрослых по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон. Дети от 7 до 14 лет могут ездить на СИМ только по этим же местам, не выезжая на проезжую часть, но уже без сопровождения взрослых (п. 24.4 ПДД).

Водительские права для езды на СИМ не нужны.

Электросамокаты/ Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

Штрафы за нарушение ПДД

Штрафы за нарушение правил езды на СИМ начинаются от 800 рублей. По статье 12.29 КоАП РФ ("Нарушение правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения") за езду в неположенном месте, превышение скорости или за катание вдвоем положен штраф 800 рублей, а за езду в состоянии алкогольного опьянения придется заплатить от 1000 до 1500 рублей.

За выезд на дорогу с ограничением скорости 60 км/ч штраф составляет 1000 рублей (ч. 1 ст. 12.30 КоАП). Если самокатчик не предоставил преимущество пешеходу, он заплатит 1500–2500 рублей (ст. 12.18 КоАП).

По ч. 2. ст. 12.30 КоАП ("Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего") нарушитель выплатит от 1000 до 1500 рублей.

Социальная реклама. ГУ МВД РОССИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ ИНН 2224011531

Социальная реклама