Вдали от дома. Как правильно подготовиться к длительной поездке и что нужно взять с собой

Любая поломка машины становится в разы серьезнее, если устранять ее приходится прямо в пути

25 апреля 2025, 06:40, ИА Амител erid: 2W5zFH4c1Fn

Автомобили на дороге / Фото: amic.ru

Лето не за горами, а майские праздники и вовсе уже на пороге: для многих вот-вот откроется сезон путешествий. Сегодня немало тех, кто предпочитает передвигаться на дальние расстояния на автомобиле. Но долгая поездка несет в себе и серьезные риски, напоминают в Госавтоинспекции Алтайского края. Важно тщательно проверить транспортное средство и взять с собой все необходимое.

О том, как подготовиться к длительному автопутешествию, чтобы оно было комфортным и безопасным, – в материале amic.ru.

Подготовка автомобиля

Прежде чем отправиться в дорогу, важно убедиться в исправности всех систем автомобиля. Поэтому стоит заранее обратиться в надежный автосервис и проверить состояние двигателя, тормозной системы, развал-схождение, работу звуковых и световых приборов.

Особое внимание нужно уделить состоянию колес и уровню давления в шинах. Позаботьтесь и о запаске – она должна быть в идеальном состоянии, чтобы выручить в экстренной ситуации.

Также важно проверить уровень масла и антифриза и при необходимости заменить их. Перспектива "закипеть" прямо посреди пути не сулит ничего, кроме больших затрат времени и денег.

В Госавтоинспекции самым идеальным вариантом называют полное техническое обслуживание автомобиля перед дальней поездкой. В этом случае вы точно будете уверены в том, что машина не подведет. В ведомстве подчеркивают, что любая поломка становится гораздо серьезнее, если она случилась прямо в пути. Да и ремонт в этом случае выйдет намного дороже.

В соответствии с основными положениями по допуску транспортных средств эксплуатация автомобиля запрещена при неисправностях:

тормозной системы – нарушение герметичности трубопровода, перегибы тормозных шлангов, неисправная антиблокировочная система;

рулевого управления – протечки гидросистемы, повреждения рулевой колонки, изъяны рулевого механизма;

освещения;

колес – установка шин непредусмотренного производителем размера;

двигателя – негерметичность механизмов питания и выпуска газов, подтекание топлива.

Это лишь основные неисправности. Также в перечне прописаны жесткие требования к ремням безопасности, тонировке и госномерам. Об этом подробнее читайте в нашем материале.

Что взять с собой в дорогу?

Во-первых, в машине обязательно должен быть набор автомобилиста, с помощью которого можно устранить незначительную поломку транспортного средства во время поездки. В Госавтоинспекции Алтайского края рекомендуют положить туда домкрат, насос, набор для ремонта шин, предохранители, ключи и отвертки, буксировочный трос и провода для "прикуривания". Само собой, в машине обязательно должны быть рабочие перчатки, огнетушитель, аптечка, знак аварийной остановки и световозвращающий жилет.

Если поломка, которая произошла в пути, оказалась серьезной, не нужно пытаться устранить ее самостоятельно. Лучше вызвать эвакуатор и добраться до ближайшего автосервиса.Во-вторых, у вас должны быть при себе основные документы на транспортное средство.

В случае если вы выезжаете за рубеж, в страны, где не требуются международные права, необходимо дополнительно взять загранпаспорт, визу и медицинскую страховку.

В-третьих, нужно запастись едой. Лучше выбрать ту, которая не портится: печенье, снеки, орехи. Кроме того, в автомобиле должно быть не меньше пяти литров питьевой воды. Запасы провианта позволят вам чувствовать себя комфортно даже во время вынужденной остановки.

Кроме того, не забудьте о бензине. В Госавтоинспекции советуют взять с собой канистру из металла или специального пластика объемом 15–20 литров. Даже если вы окажетесь вдали от заправок, сможете "дотянуть" до ближайшей на этом количестве топлива.

Если в машине есть дети

В случае если вы путешествуете всей семьей, нужно обязательно помнить о правилах перевозки детей.

"Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка", – гласит пункт 22.9 ПДД.Детей в возрасте от 7 до 11 лет разрешается перевозить и с использованием обычных ремней безопасности, если они едут сзади, на переднем же сиденье также понадобится удерживающее устройство.

Штраф за нарушение этих правил составит 3 тысячи рублей (12.23 КоАП РФ).

Подробнее о том, как нужно перевозить детей в автомобиле, читайте в нашем материале.

Максимум внимания

На автодорогах вне населенных пунктов движение не такое интенсивное, как в городе, но зато намного выше скорость. Поэтому водитель должен сохранять максимальную бдительность и основные правила безопасности в поездке:

ни в коем случае не употреблять алкоголь;

пристегнуть ремень безопасности и проследить, чтобы это сделали все пассажиры без исключения;

не отвлекаться на посторонние предметы, в том числе на телефон;

строго соблюдать скоростной режим и дистанцию;

обгонять другие автомобили только по правилам и без лишней спешки. Сначала следует убедиться в безопасности маневра, а затем выполнять его.

Наконец, никогда не садитесь за руль уставшим. Перед поездкой нужно хорошо выспаться, а в пути обязательно делать остановки. Если же на улице стемнело, а дорогу вы знаете не очень хорошо, в Госавтоинспекции рекомендуют продолжить путь утром. Лучше доехать до пункта назначения с задержкой, чем не доехать вовсе.

Социальная реклама. ГУ МВД РОССИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ ИНН 2224011531

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