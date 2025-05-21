Замглавы Барнаула проверил ход реконструкции водопровода на проспекте Социалистическом

Старые трубы меняют на современные, полиэтиленовые

21 мая 2025, 18:15, ИА Амител

Выездное совещание на месте реконструкции водопровода на проспекте Социалистическом / Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

Заместитель главы администрации Барнаула по городскому хозяйству Сергей Татьянин проверил ход работ по реконструкции водопровода на проспекте Социалистическом. Как сообщает пресс-центр мэрии Барнаула, данный момент замена участка канализационных сетей диаметром до 400 мм почти завершена.

Напомним, реконструкция водопровода на Социалистическом проспекте началась 12 мая. Она проводится для повышения надежности водоснабжения в центральной части города, а также для подключения к воде многоквартирного жилого дома № 97 по проспекту Социалистическому. Реконструкцию и строительство сетей водоснабжения и водоотведения проведут на участке общей протяженностью более 1689 метров – из них свыше 985 метров сетей водоснабжения и более 703 метров сетей водоотведения. Общая стоимость работ составляет 66,6 млн рублей без НДС, а завершить их собираются до конца августа.

В выездном совещании с Татьяниным приняли участие глава администрации Железнодорожного района Андрей Данькин, гендиректор барнаульского водоканала Андрей Полюго, депутат Барнаульской гордумы Марина Понкрашева, а также руководители профильных комитетов администрации города и подрядчика. Полюго отметил, что в результате работ будет заменен водопровод по проспекту Строителей от улицы Профинтерна до Социалистического проспекта по четной стороне и далее по проспекту до улицы Молодежной по нечетной стороне.

"Будет использоваться надежная современная полиэтиленовая труба. На сегодняшний день, в рамках данных мероприятий, участок канализационных сетей диаметром до 400 мм почти завершен. Работы на сетях водоснабжения с учетом благоустройства планируем завершить до конца августа", – рассказал гендиректор барнаульского водоканала.

Полюго подчеркнул, что благодаря методу горизонтально направленного бурения рабочим удается максимально сократить нарушение благоустройства и ограничения движения на дорогах. На время работ перекрывается лишь одна полоса: сначала – по проспекту Социалистическому, затем – по проспекту Строителей. Напомним, ограничения на проезд будут вводиться следующим образом:

с 12 по 27 мая перекрыто пересечение Социалистического проспекта и улицы Молодежной;

с 19 мая по 19 августа будет перекрыта крайняя правая полоса по нечетной стороне Социалистического проспекта от площади Победы до улицы Молодежной;

с 26 июля по 22 августа перекроют крайнюю правую полосу по четной стороне проспекта Строителей от улицы Профинтерна до площади Победы.

Всего за строительный сезон 2025 года в Барнауле планируют отремонтировать более 142 км инженерных сетей. Общая стоимость работ составит 2,6 млрд рублей. На данный момент к ним приступили все ресурсоснабжающие организации, в том числе Барнаульская теплосетевая компания и барнаульский водоканал. Проводимые мероприятия находятся на контроле в администрации города.