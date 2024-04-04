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Зампрокурора Алтая: иноагенты раскручивают недостоверные видео о паводке в крае

На заседании правительства Шипиев отметил, что раздувают ситуацию "иноагенты"

04 апреля 2024, 18:55, ИА Амител

Паводок / Фото: Минтранс Алтайского края
Паводок / Фото: Минтранс Алтайского края

Первый заместитель прокурора Алтайского края Вячеслав Шипиев заявил, что иноагенты распространяют недостоверные ролики о ситуации с паводком в регионе. Об этом он заявил на заседании правительства края под руководством губернатора Виктора Томенко.

Шипиев напомнил, что несколько дней назад в мессенджерах начал распространяться ролик с затопленной дорогой. Утверждалось, что кадры якобы сняты в Алтайском крае. На самом же деле, запись снята в Казахстане.

Зампрокурора отметил, что сегодня в Сети также активно раскручивается видео с председателем сельсовета поселка Солнечный Алексеем Дуровым. Он обвинил власти Первомайского района в неэффективной работе по борьбе с паводком. Кадры были сняты по меньшей мере несколько дней назад.

Паводок Прокуратура
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Комментарии 19

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Элен без ребят

19:12:50 04-04-2024

это глава сельсовета иноагент? Оо

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Гость

19:19:57 04-04-2024

Иноагенты они такие. Всегда чем то недовольны.

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Гость

19:26:07 04-04-2024

Всё понятно. "ИНОГЕНТ!". "Враг народа" - если по русски сказать.

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Сибиряк.

19:30:24 04-04-2024

Этого главу лечить надо. Вот уж действительно, говорящая фамилия.

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Гость

19:53:06 04-04-2024

Зампрокурора отметил, что сегодня в Сети также активно раскручивается видео с председателем сельсовета поселка Солнечный Алексеем Дуровым-------- т.е. это не в казахии снято, а у нас оказывается? и ведь фейком не назовешь... а что он думает насчет статьи "хулиганство" для водилы гелика угрожавшего убийством? кто в данной ситуации "иноагент"?

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Гость

20:03:30 04-04-2024

Чудные дела происходят. Сказал прокурор - люминий, значит люминий!

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Гость

21:19:09 04-04-2024

В Солнечном был настоящее бедствие ( люди спасали сами свой посёлок, трактора грейдера нанимали.

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Гость

07:41:00 05-04-2024

А нафига им это? Чтобы, что?

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Гость

07:50:59 05-04-2024

Гость (07:41:00 05-04-2024) А нафига им это? Чтобы, что?... Чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть общество

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Гость

08:31:10 05-04-2024

Гость (07:50:59 05-04-2024) Чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть общество... расколоть общество --- на кого, на мокрых и сухих?

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Гость

09:59:38 05-04-2024

Гость (08:31:10 05-04-2024) расколоть общество --- на кого, на мокрых и сухих?... К сожалению, сухие рулят в стране.

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Гость

08:00:21 05-04-2024

Раскольники, однако. Мерещится им вода кругом. МЧС сказало, что усё под контролем, значит так и есть. Там специалисты и зрение у них 146 %.

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Гость

09:27:50 05-04-2024

Гость (08:00:21 05-04-2024) Там специалисты и зрение у них 146 %.а если что быстрыкин со своей лупой подключится

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гость

08:18:26 05-04-2024

Нашим дай волю , 37 год прийдет. Как определили иноагента , без соответствующего заключения комиссии ? И как паводок влияет, или нечищенные дороги, кроме как на то , что шевелиться надо на работе и работать???

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Гость

08:30:06 05-04-2024

Много лет жил в СССР, но слово иноагент не слышал. Эпидемия какая то, в головах наших небожителей.

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Гость

08:32:07 05-04-2024

Гость (08:30:06 05-04-2024) Много лет жил в СССР, но слово иноагент не слышал. Эпидемия ... тогда в ходу было слово диссидент)

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Гость

10:05:56 05-04-2024

Гость (08:32:07 05-04-2024) тогда в ходу было слово диссидент)... Диссидент слышал, но их можно было по пальцам пересчитать, а когда были враги народа, то в тот период жили мои родители. А сейчас какое то дремучие прошлое, когда жгли на кострах, колесовали, уши резали....

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Гость

10:37:58 05-04-2024

Гость (10:05:56 05-04-2024) Диссидент слышал, но их можно было по пальцам пересчитать, а... Дремучие прошлое, когда жгли на кострах, колесовали и уши резали примерно тогда и было, когда были диссиденты и враги народа. Иногент, которому пофиг на это, не сравнится с диссидентом, приравниваемым к предателю Родины или узником ГУЛАГа, в котором сидели враги народа

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Гость

08:47:22 05-04-2024

Гость (08:30:06 05-04-2024) Много лет жил в СССР, но слово иноагент не слышал. Эпидемия ... слово иноагент не слышал --- слово враг народа заглушало. Такая эпидемия была в головах тогдашних небожителей

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