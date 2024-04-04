Зампрокурора Алтая: иноагенты раскручивают недостоверные видео о паводке в крае

На заседании правительства Шипиев отметил, что раздувают ситуацию "иноагенты"

04 апреля 2024, 18:55, ИА Амител

Паводок / Фото: Минтранс Алтайского края

Первый заместитель прокурора Алтайского края Вячеслав Шипиев заявил, что иноагенты распространяют недостоверные ролики о ситуации с паводком в регионе. Об этом он заявил на заседании правительства края под руководством губернатора Виктора Томенко.

Шипиев напомнил, что несколько дней назад в мессенджерах начал распространяться ролик с затопленной дорогой. Утверждалось, что кадры якобы сняты в Алтайском крае. На самом же деле, запись снята в Казахстане.

Зампрокурора отметил, что сегодня в Сети также активно раскручивается видео с председателем сельсовета поселка Солнечный Алексеем Дуровым. Он обвинил власти Первомайского района в неэффективной работе по борьбе с паводком. Кадры были сняты по меньшей мере несколько дней назад.