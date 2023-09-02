Часть препаратов теперь будут продавать строго по рецепту, а за некоторые медицинские услуги разрешат брать деньги

02 сентября 2023, 08:01, ИА Амител

Иллюстрации: amic.ru

Сентябрь традиционно богат на изменения в законодательстве. Во многом это связано с началом учебного года: в первый месяц осени начнет действовать немало новых школьных правил. Кроме того, два больших нововведения произойдут и в медицине. Так, за рецептурными препаратами введут строгий контроль, а часть медицинских услуг больницы смогут оказывать платно. Кроме того, введут жесткие правила для такси, а водителей ждут новые штрафы.

Об этом и других самых важных законах, которые изменят жизнь россиян в сентябре, – в карточках amic.ru.

1 Новые правила для школьников и учителей В этом году в школах вводят сразу несколько важных изменений. Касаются они как учеников, так и учителей. Подробно все эти нововведения мы разбирали в отдельном материале: ознакомиться с ними можно по ссылке Здесь же кратко "пробежимся" по основным новшествам. Общественно полезный труд Школьников теперь официально смогут привлекать к общественно полезному труду. Такое изменение внесли в закон "Об образовании". Дети будут сажать растения на пришкольных территориях, заниматься оформлением площадок и классов, помогать в музее или библиотеке. При этом школа должна учитывать возраст детей и их особенности, когда подбирает им вид труда. Согласие родителей при этом не требуется. Новые дисциплины У школьников появится предмет, посвященный профориентации, – "Россия – мои горизонты". Проводить его будут для 6-11 классов один раз в неделю в рамках внеурочной деятельности. Предполагается, что такие уроки должны будут помочь детям определиться с будущей профессией. В курсы по обществознанию, литературе и истории добавят изучение вопросов, связанных с противодействием коррупции. А ОБЖ в этом учебном году дополнят новым модулем, посвященным военной подготовке. Изучать его будут в 10 и 11 классах. Единые образовательные стандарты и пособия С 1 сентября во всех школах страны вводят единые образовательные стандарты. Для этого в России разработали онлайн- сервисы, где учителя и руководство школы может разрабатывать свои учебные планы. По каждому предмету составлен единый перечень государственных пособий. Особое внимание уделили истории, по которой разработали единый учебник. Раньше школы разрабатывали свои программы самостоятельно, а госстандарт использовали лишь в качестве ориентира. Новые правила аттестации учителей Учителей начнут аттестовывать по-новому. Теперь педагоги будут разделены на четыре категории: молодой специалист (пришедший работать в школу выпускник педвуза);

соответствующий должности учитель молодой специалист (проработавший три года и прошедший аттестацию);

учитель-методист (учитель, который также разрабатывает новые ученые пособия и методички);

учитель-наставник (учитель наивысшей квалификации, консультирует молодых педагогов и студентов). Аттестацию нужно проходить каждые пять лет. Студентам педколледжей разрешат работать в школах Студенты выпускных курсов педагогических колледжей смогут преподавать в начальных классах и вести у детей кружки. Предполагается, что это поможет решить кадровый дефицит в образовании. Подробнее о нововведении читайте в разборе amic.ru Возвращение серебряных медалей Серебряные медали, вручение которых отменяли несколько лет назад, теперь решили вернуть. Медаль "За особые успехи в учебе" второй степени будут получать школьники, у которых не более двух четверок, а остальные – пятерки.

2 "Платная" медпомощь С 1 сентября части государственных медучреждений разрешать взимать плату за некоторые виды помощи. Это следует из изменений, которые еще в мае 2023-го внесли в постановление "Об утверждении правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг". Список услуг, за которые разрешено брать деньги, расширили. В частности, там появились: медпомощь при обращении без направления;

медпомощь российским гражданам, которые не проживают в стране и не имеют полиса ОМС;

медпомощь лицам без гражданства;

медпомощь иностранным гражданам;

анонимная медпомощь;

организация индивидуального медицинского поста;

применение медицинских изделий и питания, не закупаемых за бюджетные средства;

применение препаратов не из списка ЖНВЛП и не закупаемых за счет бюджета. Новость об этом постановлении моментально вызвала панику в соцсетях. Некоторые люди истолковали документ неверно и решили, что теперь с них смогут брать плату за вызов скорой помощи. Но в Минздраве оперативно пояснили, что поводов для тревоги нет. Список медицинских услуг, которые положены россиянам бесплатно, остался прежним. А изменения лишь касаются единичных и редких случаев. В основном речь идет о пациентах, желающих хотят получить услуги, которые им никто не назначал. При этом порядок работы медучреждений остается прежним: сначала вас должны оповестить обо всех бесплатных услугах, а уже затем рассказывать о платных. Подробнее о том, как изменения скажутся на работе больниц, читайте в нашем разборе.

3 Лекарства – только по рецепту В России 1 сентября введут жесткий контроль за оборотом рецептурных препаратов. Теперь у покупателей не будет вариантов приобрести то или иное лекарство без рецепта. Аптекарь будет обязан вносить номер и серию каждого рецепта на препараты в систему мониторинга движения лекарственных препаратов. Соответственно, фармацевты будут требовать от вас рецепт на специальном бланке с датой, номером, подписью врача и печатью. По идее так должно было работать и раньше. Но поскольку отрасль не так строго контролировалась, случаи продажи рецептурных препаратов без рецепта встречались регулярно. В Сети опасаются, что изменение сильно скажется на жизни и здоровье россиян. Причем главную проблему многие видят в другом: чтобы заполучить тот самый рецепт, нужно с огромным трудом пробиваться к врачу. Как на самом деле нововведение повлияет на нашу жизнь, узнаем в ближайшее время. Разбор amic.ru по этой теме можно прочитать здесь

4 Новые правила работы такси Большие перемены грядут и в сфере такси. С 1 сентября вступит в силу несколько новых и очень важных правил как для служб заказа такси, так и для самих водителей. Теперь попасть в эту сферу труда будет намного сложнее: придется собрать солидный пакет документов. Согласно новому закону, таксисты должны будут в обязательном порядке пройти аттестацию и получить разрешение на работу. Кроме того, понадобится справка об отсутствии судимости и выполнение еще ряда требований. Другими словами, правила для водителей такси теперь будут такие же, как и для сотрудников компаний-перевозчиков. В России появится три отдельных реестра: перевозчиков, легковых такси и служб заказа легковых такси. Водитель просто не сможет получить заказ, если его нет в реестре. А еще для водителей теперь регламентируют рабочее время: не больше 12 часов в сутки и 40 часов в неделю. Кроме того, на автомобили нужна будет специальная транспортная страховка, которая обойдется заметно дороже обычной. Предполагается также, что перевозчики должны будут страховать свою гражданскую ответственность перед пассажирами. В общем, изменений много, и таксисты, с которыми говорил amic.ru, мягко говоря, не очень им рады. А эксперты полагают, что реформа такси приведет к дефициту водителей и подорожанию услуг. Подробнее о том, что ждет сферу такси, читайте в нашем материале

5 Новые штрафы для водителей С 1 сентября начнут действовать новые штрафы для водителей. Речь идет о статье 12.5 КоАП РФ, где дополнили перечень неисправностей, езда с которыми карается штрафом или даже эвакуацией на штрафстоянку. Теперь "запрещенными" будут считаться: неисправная антиблокировочная система (ABS). Если мигает желтая лампочка, нужно незамедлительно проследовать в ближайший сервис;

несезонные шины. С июня по август нельзя ездить на зимней шипованной резине, а с декабря по март – на летней;

видеорегистратор или другой гаджет на ветровом стекле. Любые предметы должны быть установлены так, чтобы не перекрывать обзор водителю. Штраф за подобные нарушения составит 500 рублей.

6 Штрафы за рекламу в интернете В России уже действует нашумевший закон о рекламе в интернете. Теперь любое рекламное размещение должно сопровождаться токеном – специальным уникальным кодом. Нарушение этих правил с 1 сентября будет караться штрафами. Физлицам за рекламу без идентификатора грозит от 30 до 100 тысяч рублей штрафа, должностным лицам – от 100 до 200 тысяч, а юрлицам – от 200 до 500 тысяч.