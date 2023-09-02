Часть препаратов теперь будут продавать строго по рецепту, а за некоторые медицинские услуги разрешат брать деньги
Сентябрь традиционно богат на изменения в законодательстве. Во многом это связано с началом учебного года: в первый месяц осени начнет действовать немало новых школьных правил. Кроме того, два больших нововведения произойдут и в медицине. Так, за рецептурными препаратами введут строгий контроль, а часть медицинских услуг больницы смогут оказывать платно. Кроме того, введут жесткие правила для такси, а водителей ждут новые штрафы.
Об этом и других самых важных законах, которые изменят жизнь россиян в сентябре, – в карточках amic.ru.
Новые правила для школьников и учителей
В этом году в школах вводят сразу несколько важных изменений. Касаются они как учеников, так и учителей. Подробно все эти нововведения мы разбирали в отдельном материале: ознакомиться с ними можно по ссылке
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Здесь же кратко "пробежимся" по основным новшествам.
Общественно полезный труд
Школьников теперь официально смогут привлекать к общественно полезному труду. Такое изменение внесли в закон "Об образовании".
Дети будут сажать растения на пришкольных территориях, заниматься оформлением площадок и классов, помогать в музее или библиотеке. При этом школа должна учитывать возраст детей и их особенности, когда подбирает им вид труда. Согласие родителей при этом не требуется.
Новые дисциплины
У школьников появится предмет, посвященный профориентации, – "Россия – мои горизонты". Проводить его будут для 6-11 классов один раз в неделю в рамках внеурочной деятельности. Предполагается, что такие уроки должны будут помочь детям определиться с будущей профессией.
В курсы по обществознанию, литературе и истории добавят изучение вопросов, связанных с противодействием коррупции.
А ОБЖ в этом учебном году дополнят новым модулем, посвященным военной подготовке. Изучать его будут в 10 и 11 классах.
Единые образовательные стандарты и пособия
С 1 сентября во всех школах страны вводят единые образовательные стандарты. Для этого в России разработали онлайн- сервисы, где учителя и руководство школы может разрабатывать свои учебные планы.
По каждому предмету составлен единый перечень государственных пособий. Особое внимание уделили истории, по которой разработали единый учебник.
Раньше школы разрабатывали свои программы самостоятельно, а госстандарт использовали лишь в качестве ориентира.
Новые правила аттестации учителей
Учителей начнут аттестовывать по-новому. Теперь педагоги будут разделены на четыре категории:
- молодой специалист (пришедший работать в школу выпускник педвуза);
- соответствующий должности учитель молодой специалист (проработавший три года и прошедший аттестацию);
- учитель-методист (учитель, который также разрабатывает новые ученые пособия и методички);
- учитель-наставник (учитель наивысшей квалификации, консультирует молодых педагогов и студентов).
Аттестацию нужно проходить каждые пять лет.
Студентам педколледжей разрешат работать в школах
Студенты выпускных курсов педагогических колледжей смогут преподавать в начальных классах и вести у детей кружки. Предполагается, что это поможет решить кадровый дефицит в образовании. Подробнее о нововведении читайте в разборе amic.ru
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Возвращение серебряных медалей
Серебряные медали, вручение которых отменяли несколько лет назад, теперь решили вернуть. Медаль "За особые успехи в учебе" второй степени будут получать школьники, у которых не более двух четверок, а остальные – пятерки.
"Платная" медпомощь
С 1 сентября части государственных медучреждений разрешать взимать плату за некоторые виды помощи. Это следует из изменений, которые еще в мае 2023-го внесли в постановление "Об утверждении правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг". Список услуг, за которые разрешено брать деньги, расширили.
В частности, там появились:
- медпомощь при обращении без направления;
- медпомощь российским гражданам, которые не проживают в стране и не имеют полиса ОМС;
- медпомощь лицам без гражданства;
- медпомощь иностранным гражданам;
- анонимная медпомощь;
- организация индивидуального медицинского поста;
- применение медицинских изделий и питания, не закупаемых за бюджетные средства;
- применение препаратов не из списка ЖНВЛП и не закупаемых за счет бюджета.
Новость об этом постановлении моментально вызвала панику в соцсетях. Некоторые люди истолковали документ неверно и решили, что теперь с них смогут брать плату за вызов скорой помощи.
Но в Минздраве оперативно пояснили, что поводов для тревоги нет. Список медицинских услуг, которые положены россиянам бесплатно, остался прежним. А изменения лишь касаются единичных и редких случаев. В основном речь идет о пациентах, желающих хотят получить услуги, которые им никто не назначал.
При этом порядок работы медучреждений остается прежним: сначала вас должны оповестить обо всех бесплатных услугах, а уже затем рассказывать о платных.
Подробнее о том, как изменения скажутся на работе больниц, читайте в нашем разборе.
Лекарства – только по рецепту
В России 1 сентября введут жесткий контроль за оборотом рецептурных препаратов. Теперь у покупателей не будет вариантов приобрести то или иное лекарство без рецепта. Аптекарь будет обязан вносить номер и серию каждого рецепта на препараты в систему мониторинга движения лекарственных препаратов.
Соответственно, фармацевты будут требовать от вас рецепт на специальном бланке с датой, номером, подписью врача и печатью.
По идее так должно было работать и раньше. Но поскольку отрасль не так строго контролировалась, случаи продажи рецептурных препаратов без рецепта встречались регулярно.
В Сети опасаются, что изменение сильно скажется на жизни и здоровье россиян. Причем главную проблему многие видят в другом: чтобы заполучить тот самый рецепт, нужно с огромным трудом пробиваться к врачу.
Как на самом деле нововведение повлияет на нашу жизнь, узнаем в ближайшее время. Разбор amic.ru по этой теме можно прочитать здесь
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Новые правила работы такси
Большие перемены грядут и в сфере такси. С 1 сентября вступит в силу несколько новых и очень важных правил как для служб заказа такси, так и для самих водителей. Теперь попасть в эту сферу труда будет намного сложнее: придется собрать солидный пакет документов.
Согласно новому закону, таксисты должны будут в обязательном порядке пройти аттестацию и получить разрешение на работу. Кроме того, понадобится справка об отсутствии судимости и выполнение еще ряда требований. Другими словами, правила для водителей такси теперь будут такие же, как и для сотрудников компаний-перевозчиков.
В России появится три отдельных реестра: перевозчиков, легковых такси и служб заказа легковых такси. Водитель просто не сможет получить заказ, если его нет в реестре.
А еще для водителей теперь регламентируют рабочее время: не больше 12 часов в сутки и 40 часов в неделю.
Кроме того, на автомобили нужна будет специальная транспортная страховка, которая обойдется заметно дороже обычной. Предполагается также, что перевозчики должны будут страховать свою гражданскую ответственность перед пассажирами.
В общем, изменений много, и таксисты, с которыми говорил amic.ru, мягко говоря, не очень им рады. А эксперты полагают, что реформа такси приведет к дефициту водителей и подорожанию услуг. Подробнее о том, что ждет сферу такси, читайте в нашем материале
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Новые штрафы для водителей
С 1 сентября начнут действовать новые штрафы для водителей. Речь идет о статье 12.5 КоАП РФ, где дополнили перечень неисправностей, езда с которыми карается штрафом или даже эвакуацией на штрафстоянку.
Теперь "запрещенными" будут считаться:
- неисправная антиблокировочная система (ABS). Если мигает желтая лампочка, нужно незамедлительно проследовать в ближайший сервис;
- несезонные шины. С июня по август нельзя ездить на зимней шипованной резине, а с декабря по март – на летней;
- видеорегистратор или другой гаджет на ветровом стекле. Любые предметы должны быть установлены так, чтобы не перекрывать обзор водителю.
Штраф за подобные нарушения составит 500 рублей.
Штрафы за рекламу в интернете
В России уже действует нашумевший закон о рекламе в интернете. Теперь любое рекламное размещение должно сопровождаться токеном – специальным уникальным кодом. Нарушение этих правил с 1 сентября будет караться штрафами.
Физлицам за рекламу без идентификатора грозит от 30 до 100 тысяч рублей штрафа, должностным лицам – от 100 до 200 тысяч, а юрлицам – от 200 до 500 тысяч.
Отпуск для родителей детей-инвалидов
С сентября родители и опекуны детей инвалидов смогут рассчитывать на большее количество отпускных дней. Сейчас они имеют право ежемесячно брать по четыре дополнительных выходных.
С осени эти дни можно будет "копить" в течение всего года, а затем потратить одним отпускным периодом. Продолжительность – не более 24 дней отдыха подряд.
07:34:15 31-08-2023
больницы смогут оказывать платно ---- чтобы нищеброды поменьше лечились
08:19:36 31-08-2023
С первым сентября вас Господа!!!
08:50:41 31-08-2023
Больше штрафов и запретов, меньше бесплатной медицины. А можно я перестану отчислить постоянно денежку в фонд ОМС? Деньги от меня они получают регулярно (и деньги немалые). А за мед. услугами я обращаюсь все равно в платную поликлинику, т.к. "бесплатной" пользоваться невозможно...
09:21:11 31-08-2023
Так у нас практически все лекарства - рецептурные. Если на тот же эутирокс будут каждый раз требовать рецепт... Ладно, понятно антибиотики. Но есть же пожизненная терапия, когда человек постоянно на одном и том же препарате. Будет весело, когда все ломанутся обновалять, скажем, рецепты на препараты от диабета, астмы или гипотиреоза...
11:40:48 31-08-2023
Мне врач на словах сказал пить пожизненно препарат, осталось получить пожизненный рецепт.
13:12:28 31-08-2023
Гость (11:40:48 31-08-2023) Мне врач на словах сказал пить пожизненно препарат, осталось... Рецептурный перпарат? Если не рецептурный, то и пейте спокойно дальше.
19:36:12 31-08-2023
Гость (13:12:28 31-08-2023) Рецептурный перпарат? Если не рецептурный, то и пейте спокой... А чего минусовать? Ну не пейте то, что вам выписали. Ложитесь, да подыхайте, раз вам это больше нравится. Странные вы люди...
14:52:27 31-08-2023
Ну в поликлинниках будет беспридел.
14:57:29 31-08-2023
Т.Е. таксисты поднимут таксу...