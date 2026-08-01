"Заряжены на пятерки". В Барнауле будущим первоклассникам подарили ранцы

660 ребят участвовали в игровой программе, а самые нуждающиеся семьи получили поддержку

01 августа 2026, 17:54, ИА Амител

Подготовка к школе / Фото: мэрия Барнаула

1 августа в парке культуры и отдыха "Центральный" состоялся традиционный городской праздник "Здравствуй, школа!". В нем приняли участие 660 будущих первоклассников. Подробности рассказали в мэрии Барнаула.

Для ребят подготовили насыщенную творческую программу и игровые активности с аниматорами. В рамках мероприятия детям из многодетных семей, семей, воспитывающих детей‑инвалидов, семей в трудной жизненной ситуации, а также семей погибших и пропавших без вести участников СВО вручили ранцы с полным комплектом канцелярских принадлежностей. Подарки были переданы от имени главы города.

Председатель комитета по социальной поддержке населения Барнаула Татьяна Королева отметила, что подготовка ребенка к школе связана с большими хлопотами, и подчеркнула: традиция помогать семьям перед началом учебного года сохраняется уже более 20 лет.

С теплыми пожеланиями к ребятам обратился руководитель фракции "Единая Россия" Барнаульской городской Думы Вячеслав Перерядов: он пожелал школьникам хорошо отдохнуть перед учебным годом и пообещал, что новые ранцы "заряжены на одни пятерки".

Член Общественной палаты VI созыва Барнаула Евгений Носенко напомнил об исторической ценности парка "Центральный" — одного из старейших в городе — и поблагодарил родителей за своевременную подготовку детей к школе.

Родители отметили важность поддержки. Так, Татьяна Бервеничук, мама двойняшек Димы и Максима, поблагодарила администрацию за практичные рюкзаки с ортопедическими лямками: для семьи, собирающей в школу двоих детей, такая помощь особенно ценна. Мальчики выбрали ранцы с военной тематикой — они поступают в кадетский класс, вдохновляясь профессией отца‑военнослужащего.

Елена Косихина, мама первоклассницы Виталины и многодетная мать (в семье трое детей), рассказала, что поддержка важна не только материально, но и эмоционально: она дает ощущение, что семья не остается один на один с расходами и заботами.

Отметим, что праздник прошел в рамках всероссийской благотворительной акции "Соберем детей в школу", которая стартовала 1 августа и продлится до конца месяца.