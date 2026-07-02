В Барнауле с 6 июля стартует второй этап приема в первые классы

С этой даты родители могут подать заявление для детей, не проживающих на закрепленной территории

02 июля 2026, 15:19, ИА Амител

Ученики в классе / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

В Барнауле 6 июля открывается второй этап зачисления детей в первые классы. Как информирует пресс‑служба городской администрации, с 08:00 начнется прием заявлений для ребят, которые не живут на закрепленной за школой территории. Подать документы можно, пока есть свободные места, но в любом случае не позже 5 сентября.

Зачислить ребенка в 1‑й класс можно, если на 1 сентября 2026 года ему исполнится не меньше шести с половиной и не больше восьми лет, а также если нет медицинских противопоказаний. В отдельных случаях школа вправе принять ученика раньше или позже этого возраста — для этого родителям нужно подать соответствующее заявление.

Получить консультацию по вопросам зачисления можно у специалистов комитета по образованию Барнаула. Прием ведется по расписанию: понедельник — с 09:00 до 11:00, вторник — с 15:00 до 17:00, среда — с 08:00 до 10:00, четверг — с 08:00 до 10:00, пятница — с 09:00 до 11:00. Полный список документов и варианты их подачи размещены на главной странице официального сайта комитета по образованию.