Домашние задания для первоклассников отменят. Что об этом думает алтайский педагог

Домашняя работа играет важную роль в формировании самостоятельности ребенка

13 июля 2026, 09:18, ИА Амител

Школа / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С нового учебного года российским первоклассникам больше не будут задавать домашние задания и ставить оценки. Если раньше школам лишь рекомендовали ограничивать объем домашних занятий одним часом, то теперь Минпросвещения намерено полностью отказаться от такой практики. Нововведение уже вызвало активное обсуждение среди педагогов, психологов и родителей, в том числе в Алтайском крае.

Как рассказали в эфире радиостанции Business FM Барнаул, мнения специалистов разделились. Одни считают, что отказ от домашних заданий поможет детям легче адаптироваться к школьной жизни, другие опасаются, что это осложнит обучение во втором классе.

Педагог по образованию и директор Алтайского бюро оценки Виктор Омелянчук уверен, что домашняя работа играет важную роль в формировании самостоятельности ребенка.

«Я вырос в семье с двумя учителями, поэтому к домашним заданиям отношусь скорее положительно. Домашние задания должны быть, потому что именно они учат ребенка самостоятельно организовывать свое время вне класса, вне школы, искать информацию, давать оценку и, в общем-то, нести ответственность за ту работу, которую он сделал, проделал дома. По сути, взрослая жизнь во многом и состоит из таких домашних заданий. То есть никто не будет стоять рядом и заставлять выполнять работу. Единственное, что хочется сказать, что с приходом искусственного интеллекта подход к домашним заданиям, конечно, необходимо менять. Бессмысленно задавать детям тестовые задания или такие, где легко с нейросетью что-то сделать. Но при этом сама суть выполнения домашней работы готовит ребенка к взрослой жизни», — считает эксперт.

Похожую позицию занимает руководитель семейной школы "Классики" Галина Мордовина. По ее мнению, без регулярного закрепления материала дома детям будет сложнее освоить базовые навыки письма и чтения, а переход ко второму классу может стать стрессом.

«У ребенка не будет сформирована долговременная память. Знания, которые он получает школе, дома не будут закреплены. Когда мы говорим о первом классе, это умение писать буквы. Вот представьте: когда он прописал две-три строчки на уроке, а дома этого не закрепил. У него рука еще не поставлена. То есть, соответственно, сколько времени он будет учиться писать эти самые буквы? Представьте, начинается второй класс, ребенка привык, что ему никаких домашних заданий не задают, у него за год сформировалась эта поведенческая модель. А во втором классе учитель начинает задавать домашние задания, а ребенок к ним не готов. Стресс для ребенка будет колоссальнейший», — считает Мордовина.

Впрочем, среди родителей есть и те, кто поддерживает изменения. Многодетная мама из Барнаула Оксана Прыжкова считает, что первый класс должен стать временем адаптации к школе, а не ежедневных домашних занятий.

«Ребенок еще не адаптировался от игр. После школы он, как правило, остается один дома, и, конечно, самоорганизовать свое рабочее время, чтобы сделать самостоятельно уроки, он не может. Поэтому приходится ждать маму с работы. И вечернее время у нас, как правило, занимают как раз эти уроки, которые по большей части выполняют родители, нежели сам ребенок. Конечно, это нервная обстановка в семье. Ребенок никоим образом позитивно не заряжается желанием учиться. Поэтому, наверное, лучше первый класс оставить как адаптационный период к школьной программе, а уже со второго класса плавно вводить те задания, которые требует наша система образования», — рассказала она.

Семейный детский психолог Ольга Щерба считает, что полностью отказываться от домашних занятий все же не стоит. По ее словам, младшие школьники действительно еще не готовы к серьезной учебной нагрузке, однако небольшие задания помогают развивать самостоятельность и ответственность.

«Тема отмены домашних заданий для первоклассников вызвала у меня двойственные чувства. С точки зрения нейропсихологии я понимаю: мозг ребенка в 6–8 лет физиологически не готов к ежедневной, многочасовой нагрузке. У этих деток еще не сформировано произвольное внимание, и у них слабы лобные доли — те самые, что отвечают за самоконтроль и планирование. И перегружать их домашними заданиями — значит закладывать тревогу и отвращение к учебе с первого класса. Но я бы не стала кричать "ура!" и полностью отменять домашние задания, потому что в этом решении есть один риск: навык выполнять небольшое задание самостоятельно — это, по сути, тренировка воли», - отметила специалист.

Щерба подчеркнула, что ребенок учится преодолевать свое "не хочу", учится работать от слова "надо". И важно здесь заботиться о мотивации. И это совсем не про оценки, это про характер. Домашние задания нужны, но в другом формате. Это может быть несколько минут посидеть с мамой, прописать пару букв, порешать примеры на логику интересные. Поэтому домашние задания нужны, но не более 20-30 минут в день.