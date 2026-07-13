Домашние задания для первоклассников отменят. Что об этом думает алтайский педагог
Домашняя работа играет важную роль в формировании самостоятельности ребенка
13 июля 2026, 09:18, ИА Амител
С нового учебного года российским первоклассникам больше не будут задавать домашние задания и ставить оценки. Если раньше школам лишь рекомендовали ограничивать объем домашних занятий одним часом, то теперь Минпросвещения намерено полностью отказаться от такой практики. Нововведение уже вызвало активное обсуждение среди педагогов, психологов и родителей, в том числе в Алтайском крае.
Как рассказали в эфире радиостанции Business FM Барнаул, мнения специалистов разделились. Одни считают, что отказ от домашних заданий поможет детям легче адаптироваться к школьной жизни, другие опасаются, что это осложнит обучение во втором классе.
Педагог по образованию и директор Алтайского бюро оценки Виктор Омелянчук уверен, что домашняя работа играет важную роль в формировании самостоятельности ребенка.
«Я вырос в семье с двумя учителями, поэтому к домашним заданиям отношусь скорее положительно. Домашние задания должны быть, потому что именно они учат ребенка самостоятельно организовывать свое время вне класса, вне школы, искать информацию, давать оценку и, в общем-то, нести ответственность за ту работу, которую он сделал, проделал дома. По сути, взрослая жизнь во многом и состоит из таких домашних заданий. То есть никто не будет стоять рядом и заставлять выполнять работу. Единственное, что хочется сказать, что с приходом искусственного интеллекта подход к домашним заданиям, конечно, необходимо менять. Бессмысленно задавать детям тестовые задания или такие, где легко с нейросетью что-то сделать. Но при этом сама суть выполнения домашней работы готовит ребенка к взрослой жизни», — считает эксперт.
Похожую позицию занимает руководитель семейной школы "Классики" Галина Мордовина. По ее мнению, без регулярного закрепления материала дома детям будет сложнее освоить базовые навыки письма и чтения, а переход ко второму классу может стать стрессом.
«У ребенка не будет сформирована долговременная память. Знания, которые он получает школе, дома не будут закреплены. Когда мы говорим о первом классе, это умение писать буквы. Вот представьте: когда он прописал две-три строчки на уроке, а дома этого не закрепил. У него рука еще не поставлена. То есть, соответственно, сколько времени он будет учиться писать эти самые буквы? Представьте, начинается второй класс, ребенка привык, что ему никаких домашних заданий не задают, у него за год сформировалась эта поведенческая модель. А во втором классе учитель начинает задавать домашние задания, а ребенок к ним не готов. Стресс для ребенка будет колоссальнейший», — считает Мордовина.
Впрочем, среди родителей есть и те, кто поддерживает изменения. Многодетная мама из Барнаула Оксана Прыжкова считает, что первый класс должен стать временем адаптации к школе, а не ежедневных домашних занятий.
«Ребенок еще не адаптировался от игр. После школы он, как правило, остается один дома, и, конечно, самоорганизовать свое рабочее время, чтобы сделать самостоятельно уроки, он не может. Поэтому приходится ждать маму с работы. И вечернее время у нас, как правило, занимают как раз эти уроки, которые по большей части выполняют родители, нежели сам ребенок. Конечно, это нервная обстановка в семье. Ребенок никоим образом позитивно не заряжается желанием учиться. Поэтому, наверное, лучше первый класс оставить как адаптационный период к школьной программе, а уже со второго класса плавно вводить те задания, которые требует наша система образования», — рассказала она.
Семейный детский психолог Ольга Щерба считает, что полностью отказываться от домашних занятий все же не стоит. По ее словам, младшие школьники действительно еще не готовы к серьезной учебной нагрузке, однако небольшие задания помогают развивать самостоятельность и ответственность.
«Тема отмены домашних заданий для первоклассников вызвала у меня двойственные чувства. С точки зрения нейропсихологии я понимаю: мозг ребенка в 6–8 лет физиологически не готов к ежедневной, многочасовой нагрузке. У этих деток еще не сформировано произвольное внимание, и у них слабы лобные доли — те самые, что отвечают за самоконтроль и планирование. И перегружать их домашними заданиями — значит закладывать тревогу и отвращение к учебе с первого класса. Но я бы не стала кричать "ура!" и полностью отменять домашние задания, потому что в этом решении есть один риск: навык выполнять небольшое задание самостоятельно — это, по сути, тренировка воли», - отметила специалист.
Щерба подчеркнула, что ребенок учится преодолевать свое "не хочу", учится работать от слова "надо". И важно здесь заботиться о мотивации. И это совсем не про оценки, это про характер. Домашние задания нужны, но в другом формате. Это может быть несколько минут посидеть с мамой, прописать пару букв, порешать примеры на логику интересные. Поэтому домашние задания нужны, но не более 20-30 минут в день.
09:29:52 13-07-2026
Первоклассников надо с детства воспитывать так, чтобы они докладывали о чём разговаривают в семье и выявлять неблагонадёжных родителей.
10:41:01 13-07-2026
Гость (09:29:52 13-07-2026) Первоклассников надо с детства воспитывать так, чтобы они до... Надеюсь это сарказм
09:49:58 13-07-2026
ну вот, откатают на первых классах. а потом у всех отменят. видимо, слишком еще высокий уровень знаний у современных школьников, надо его понизить
10:48:25 13-07-2026
Ребята педагоги, вы сами все эти годы доводили ситуацию до абсурда, реально перегружая первоклассников, да и всех школьников домашними заданиями. Теперь заохали. Что мешало раньше вменяемо оценить нагрузку на детей?
12:34:09 13-07-2026
Гость (10:48:25 13-07-2026) Ребята педагоги, вы сами все эти годы доводили ситуацию до а... Где кого перегружают? Тем более в началке. Домашка максимум на 2-30 минут.
Конечно если ребенка не учить учится и он приходит в школу играть, то о чём может быть разговор.
Тогда самое элементарное задание на 5-10 минут растягивается на 40-60 минут.
Но тут уже сами родители виноваты, не привили до школы своему ребёнку интереса к учёбе.
Вот и пожинают плоды своего труда, вернее полного его отсутствия.
11:31:17 13-07-2026
не порите чуши. где найти ту гармонию в ВОСПИТАНИИ и ОБУЧЕНИИ. Макаренко крутится на вертеле современного образования.
11:32:51 13-07-2026
Вспоминаю школьные годы, когда летнего чтения задавали очень много и требовали рецензию писать на прочитанное произведение. За это, могу только поблагодарить наших учителей русского языка и литературы, Наталью Александровну Андрюкову и Валентину Петровну Репину. Школа №55
15:15:13 13-07-2026
Я училась давно. Мне было интересно. С детства творчески подходила к предметами. Родителям некогда было меня проверять, я даже на это обижалась. Зато сейчас это мне пригодилось.
17:48:36 13-07-2026
Интересная логика: в первом классе, дескать, ребенок остается дома один и не может организовать свое время. А во втором что - резко научится? Или у него внезапно появится нянька? Мамашка многодетная хоть сама понимает, что буровит? Или просто радуется избавлению от забот?
17:55:38 13-07-2026
Очень хочется увидеть статью с методическим обоснованием, что отмена д/з в первом классе действительно отвечает поступательному развитию детей. А ещё узнать фамилию и звание того методиста, что берёт на себя ответственность разрушать фундаментальные основы учебно-воспитатеного процесса в школе! По этому вопросу надо не проводить опросы родителей и депутатов, а изучать мнения действительных специалистов: эта сфера очень важна в развитии общества!
20:06:25 13-07-2026
Я училась с 1983 по 1993 годы. И в первом классе нам уже задавали домашние задания - сначала палочки и крючочки, как положено в первом классе - ну, или как б ы л о положено - сейчас не знаю - ну, а потом всё больше и больше. Другого ничего и не предполагалось. Наоборот - о том, чтобы ребёнок уходил из школы без полученного домашнего задания, которое надо было сделать к следующему уроку, речи вообще даже не шло. Но вот в чём дело - никто как-то на это не жаловался - даже в голову не приходило. Совершенно наоборот - это дисциплинировало (правда, понимали некоторые это чуть-чуть попозже - но всё равно понимали). Нас учили работать, думать, выражать свои мысли - с самого первого школьного дня. И сейчас, по прошествии уже многих лет - да что там лет - десятилетий - до сих пор говоришь огромное спасибо - всем тем, кто нас учил все эти годы и годы назад. За то, что учили нас работать, думать, осознавать, кто мы и что мы в этом мире. И ещё - не знаю, как у других, но могу сказать, что мои родители со мной часами не сидели и уроки вместе - читайте "вместо" меня не делали - нужды в этом не было. Как могла, так и училась - сама. Хотя, конечно, учебный процесс контролировали - по возможности. Но на это существовала связь с учителем через дневник - как было положено в те времена (домой звонили учителя в то время в исключительных случаях - чаще всего, когда ребёнку ставилось явное "поведение неуд." (те, кто учился тогда же, меня поймут - потому что наверняка знают и помнят, что это такое)). Ну, и - не побоюсь этих слов - я просто сгорела бы со стыда и провалилась сквозь землю - и не один раз - если бы моим родителям - ну, или бабушке с дедушкойпришлось ВМЕСТО меня - именно ВМЕСТО, а не ВМЕСТЕ со мной - делать МОЁ домашнее задание (даже по точным наукам, которые, признаюсь честно, моей сильной стороной никогда не были). Зато сейчас, как я понимаю, это практически повсеместная практика - я правильно думаю, нет? И последнее - отменять домашние задания, пусть даже в первом классе, ни в коем случае нельзя - они дисциплинируют ребёнка по всем статьям, приучают думать, планировать и отвечать за свои действия. И совершенно правы те, кто озабочен уже сейчас тем, что иначе, не приучившись к работе уже в первом классе, дети не смогут как следует учиться во втором - потому что во втором классе нагрузка всё-таки уже возрастает, а они всё ещё к этому не приучены. Конечно, это только моё мнение, но... надеюсь всё же, что не только моё - многие, скорей всего, думают так же. Простите, пожалуйста, за такой пространный комментарий, и спасибо огромное за то, что дочитали до конца - просто тема достаточно важна. С уважением - Елена