Защита арестованного депутата АКЗС Людмилы Клюшниковой обжаловала ее заключение в СИЗО

Ранее Октябрьский районный суд отправил Людмилу Клюшникову в СИЗО до 11 января 2026 года

25 ноября 2025, 11:12, ИА Амител

Людмила Клюшникова на суде/ Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

Адвокат депутата АКЗС Людмилы Клюшниковой, которую подозревают в мошенничестве, обжаловал ее заключение в СИЗО. Теперь меру пресечения народной избраннице могут изменить в апелляции. Информация об этом есть на сайте Октябрьского районного суда.

Жалоба была зарегистрирована 24 ноября 2025 года. Когда вопрос о мере пресечения для Клюшниковой рассмотрит Алтайский краевой суд, пока неизвестно.

Отметим, что 21 ноября 2025 года Октябрьский районный суд отправил Людмилу Клюшникову в СИЗО до 11 января 2026 года. Депутата АКЗС подозревают в том, что она трудоустроила на должность своей помощницы Светлану Кербер, которая якобы никаких работ не выполняла и предоставляла в краевой парламент подложные документы – табели учета использования рабочего времени и расчета зарплаты. В них якобы были ложные сведения о выполнении Кербер своих трудовых обязанностей. Следствие уверено, что с 2021 по 2025 год помощник получила из краевого бюджета более трех миллионов рублей, которыми воспользовалась по своему усмотрению.

В суде сама Клюшникова просила не заключать ее под стражу, так как у нее есть заболевания, а малолетний сын и престарелый отец нуждаются в постоянном уходе. Также Клюшникова назвала подозрения незаконными, с задержанием не согласилась и вину не признала. Народная избранница считает, что обвинение и возбуждение уголовного дела связано с ее политической деятельностью.

После обращения главы КПРФ Геннадия Зюганова дело взял на контроль председатель российского Следкома Александр Бастрыкин.