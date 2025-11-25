Защита арестованного депутата АКЗС Людмилы Клюшниковой обжаловала ее заключение в СИЗО
Ранее Октябрьский районный суд отправил Людмилу Клюшникову в СИЗО до 11 января 2026 года
25 ноября 2025, 11:12, ИА Амител
Адвокат депутата АКЗС Людмилы Клюшниковой, которую подозревают в мошенничестве, обжаловал ее заключение в СИЗО. Теперь меру пресечения народной избраннице могут изменить в апелляции. Информация об этом есть на сайте Октябрьского районного суда.
Жалоба была зарегистрирована 24 ноября 2025 года. Когда вопрос о мере пресечения для Клюшниковой рассмотрит Алтайский краевой суд, пока неизвестно.
Отметим, что 21 ноября 2025 года Октябрьский районный суд отправил Людмилу Клюшникову в СИЗО до 11 января 2026 года. Депутата АКЗС подозревают в том, что она трудоустроила на должность своей помощницы Светлану Кербер, которая якобы никаких работ не выполняла и предоставляла в краевой парламент подложные документы – табели учета использования рабочего времени и расчета зарплаты. В них якобы были ложные сведения о выполнении Кербер своих трудовых обязанностей. Следствие уверено, что с 2021 по 2025 год помощник получила из краевого бюджета более трех миллионов рублей, которыми воспользовалась по своему усмотрению.
В суде сама Клюшникова просила не заключать ее под стражу, так как у нее есть заболевания, а малолетний сын и престарелый отец нуждаются в постоянном уходе. Также Клюшникова назвала подозрения незаконными, с задержанием не согласилась и вину не признала. Народная избранница считает, что обвинение и возбуждение уголовного дела связано с ее политической деятельностью.
После обращения главы КПРФ Геннадия Зюганова дело взял на контроль председатель российского Следкома Александр Бастрыкин.
11:18:55 25-11-2025
Все такие белые и пушистые
11:22:35 25-11-2025
Гость (11:18:55 25-11-2025) Все такие белые и пушистые... это называется "люди с светлыми лицами".
12:17:53 25-11-2025
Musik (11:22:35 25-11-2025) это называется "люди с светлыми лицами".... "люди с светлыми лицами" - это как раз рукопожатные либерасты. Она вроде к ним не относится.
13:15:37 25-11-2025
Musik (11:22:35 25-11-2025) это называется "люди с светлыми лицами".... Кто сегодня пишет за Мусика? Постит с ранья всякую хрень!
22:25:10 25-11-2025
Гость (13:15:37 25-11-2025) Кто сегодня пишет за Мусика? Постит с ранья всякую хрень!... Да он всегда такой
13:43:07 25-11-2025
Musik (11:22:35 25-11-2025) это называется "люди с светлыми лицами".... Мусик, вам ли не знать, к кому относится это выражение?
11:36:03 25-11-2025
справедливость должна быть восстановлена
12:43:32 25-11-2025
А как больная попала в АКЗС ?
Она что, брошенка, что некому за ребёнком ухаживать ? У нас государство есть.
Наберут по объявлению .
13:12:48 25-11-2025
Гость (12:43:32 25-11-2025) А как больная попала в АКЗС ?Она что, брошенка, что неко... У нее есть муж, обязанности по воспитанию одинаковые.
13:55:38 25-11-2025
Гость (13:12:48 25-11-2025) У нее есть муж, обязанности по воспитанию одинаковые.... Да и детдома у нас хорошие, присмотрят пока за ребёнком.
13:49:55 25-11-2025
Надоел этот цирк. " Депутата АКЗС подозревают в том, что она трудоустроила на должность своей помощницы ...". Сначала докажите, потом под арест. Кто бы она не была.
16:32:58 25-11-2025
по закону работодателем помощника является сам депутат, он берет его на работу. Значит, в АКЗС кто-то настучал, или следком
21:58:06 25-11-2025
А что тут удивительного? Если бы не обжаловали вот тогда была бы новость. Нужно же показать видимость рабоыт. Деньги же получили и пообещали скорее всего что решат вопрос.