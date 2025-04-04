Однако, со слов представителей музыканта, шансов выжить при транспортировке у него мало

04 апреля 2025, 16:15, ИА Амител

Паша Техник / Фото: кадр из программы "Вопрос ребром" на VK Видео

Рэпера Пашу Техника, который находится в госпитале на Пхукете, могут перевезти в Бангкок на вертолете. Сейчас этот вопрос обсуждают с российским врачом, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей артиста.

При этом шанс выжить при перелете у музыканта небольшой. Больница, в которой он находится, пока не разрешает транспортировку.

"Пашу нужно срочно перевозить вертолетом в Бангкок: 20 из 100%, что он выживет при перелете. Госпиталь, в котором он находится, не дает добро на транспортировку, а завтра у них вообще выходные до понедельника. В данный момент идет сложное принятие решения российским специалистом", – сказали представители рэпера.

Ранее в палату к лежащему в коме Паше Технику пригласили священника. Бывшая жена артиста Ева Карицкая заявила, что прогнозы по здоровью музыканта неутешительные. При этом уточняется, что менеджер музыканта привез для него лекарства, а тайские врачи начали менять лечение, исходя из рекомендаций российского специалиста.

Напомним, рэпер Паша Техник попал в больницу 27 марта, когда находился в Таиланде. Точно неизвестно, что он делал в этой стране. По одной из версий, отдыхал, по другой – леченился от наркозависимости. Местные врачи диагностировали у музыканта множественные поражения: пневмонию, сепсис, полиорганную недостаточность, а также острый респираторный дистресс-синдром. Жизнь исполнителя сейчас поддерживается при помощи аппарата ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация).