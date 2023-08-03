Завершившие обучение студенты военного учебного центра АлтГТУ простятся со знаменем

Торжественное мероприятие пройдет на площади Советов

03 августа 2023, 13:00, ИА Амител

Торжественное построение / Фото: пресс-служба АлтГТУ

В предстоящую субботу, 5 августа 2023 года, в 10:00 утра на площади Советов пройдет мероприятие по случаю чествования выпускников военного учебного центра АлтГТУ.

На торжественное построение выйдут более 200 студентов. Напутственные слова выпускникам скажут ректор АлтГТУ Андрей Марков, а также представители администраций города и края.

Студентам, которые окончили обучение в военном учебном центре, прошли учебные сборы и успешно сдали итоговую аттестацию, будет присвоено соответствующее воинское звание с последующим зачислением в запас.

Завершившим обучение по программам подготовки:

офицеров запаса – лейтенант;

сержантов и солдат запаса – сержант и рядовой соответственно.

Выпускники попрощаются со знаменем военного учебного центра и пройдут по площади торжественным маршем.