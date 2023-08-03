Завершившие обучение студенты военного учебного центра АлтГТУ простятся со знаменем
Торжественное мероприятие пройдет на площади Советов
03 августа 2023, 13:00, ИА Амител
В предстоящую субботу, 5 августа 2023 года, в 10:00 утра на площади Советов пройдет мероприятие по случаю чествования выпускников военного учебного центра АлтГТУ.
На торжественное построение выйдут более 200 студентов. Напутственные слова выпускникам скажут ректор АлтГТУ Андрей Марков, а также представители администраций города и края.
Студентам, которые окончили обучение в военном учебном центре, прошли учебные сборы и успешно сдали итоговую аттестацию, будет присвоено соответствующее воинское звание с последующим зачислением в запас.
Завершившим обучение по программам подготовки:
- офицеров запаса – лейтенант;
- сержантов и солдат запаса – сержант и рядовой соответственно.
Выпускники попрощаются со знаменем военного учебного центра и пройдут по площади торжественным маршем.
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