Со слов главного редактора RT, в силах врачей только ухаживать за режиссером

17 июня 2025, 10:55, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube-канал "Эмпатия Манучи"

Российский телеведущий и режиссер Тигран Кеосаян уже шестой месяц находится в коме. Врачи все еще оценивают его состояние как стабильно тяжелое. При этом супруга режиссера, главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что его пробуждение не зависит от медицины. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

"Врачи сейчас могут обеспечить только уход, и они его обеспечивают. Когда Тигран проснется – зависит не от медицины, а от Господа", – ответила Симоньян на вопрос одного из пользователей, уточнившего, чем можно помочь Кеосаяну.

Также журналистка попросила молиться за своего мужа и поблагодарила всех, кто уже делает это.

Ранее в программе "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на телеканале "Россия 1" она рассказала, что положительную динамику в состоянии Кеосаяна начали замечать после 30 января. Со слов Симоньян, режиссер реагирует на ее голос.

"Он не говорит, но он отвечает. Ему говорю: "Солнышко, если ты меня слышишь, моргни". Он моргает. Я ему что-то говорю: "Пойдем домой, пойдем домой". Он рот открывает, начинает шевелиться, руки протягивает", – говорила журналистка.

Тогда же Симоньян заявила, что от врачей в сложившейся ситуации уже ничего не зависит. С ее слов, так говорят сами медики, не давая никаких прогнозов.

"Врачи говорят, что все в руках Божьих. Что все это уже находится за пределами медицины. Кто-то выходит из комы, кто-то не выходит. Кто-то выходит через шесть лет, кто-то через месяц, кто-то не выходит никогда. Почему это происходит или не происходит – ни один врач так и не смог объяснить", – сказала главред RT.

Напомним, о том, что Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому, стало известно 9 января 2025 года. При этом режиссера госпитализировали еще в декабре 2024-го. Ранее телеведущий перенес два инфаркта: в 2008 и 2010 годах. Сердечные проблемы также стали причиной нынешней госпитализации: именно они привели режиссера к клинической смерти и последующей коме.