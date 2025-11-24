НОВОСТИОбщество

Завораживающее звездное небо Алтая попало в объектив фотографов

Сотрудникам Алтайского биосферного заповедника удалось запечатлеть Млечный Путь над Телецким озером в месте, где нет светового загрязнения

24 ноября 2025, 13:46, ИА Амител

Завораживающее звездное небо Алтая / Фото: Роман и Татьяна Воробьевы

В Алтайском биосферном заповеднике сфотографировали уникальное ночное небо. Снимки были сделаны в одном из самых труднодоступных мест Телецкого озера – заливе Камга, который славится полным отсутствием светового загрязнения.

На полученных кадрах запечатлен Млечный Путь, протянувшийся над водной гладью озера. Звездная дорога и ее отражение в воде создают эффект бесконечного космического пространства.

Как отмечают специалисты заповедника, такая чистота неба и видимость звезд возможны только в местах, полностью изолированных от искусственного освещения.

Ранее в Алтайском заповеднике фотоловушка сняла редкие кадры охоты рыси.

заповедники космос

Комментарии 2

Avatar Picture
Musik

16:08:20 24-11-2025

Это в Яйле нет светового загрязнения?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:49:35 11-12-2025

Musik (16:08:20 24-11-2025) Это в Яйле нет светового загрязнения? ... Почти нет, поселок засыпает через пару часов после захода солнца и в основном светят лишь тусклые окна домов. На спутниковой карты засветки Яйлю нет вообще (в отличии от базы на противоположном берегу)

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров