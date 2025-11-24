Завораживающее звездное небо Алтая попало в объектив фотографов

Сотрудникам Алтайского биосферного заповедника удалось запечатлеть Млечный Путь над Телецким озером в месте, где нет светового загрязнения

24 ноября 2025, 13:46, ИА Амител

Завораживающее звездное небо Алтая / Фото: Роман и Татьяна Воробьевы

В Алтайском биосферном заповеднике сфотографировали уникальное ночное небо. Снимки были сделаны в одном из самых труднодоступных мест Телецкого озера – заливе Камга, который славится полным отсутствием светового загрязнения.

На полученных кадрах запечатлен Млечный Путь, протянувшийся над водной гладью озера. Звездная дорога и ее отражение в воде создают эффект бесконечного космического пространства.

Как отмечают специалисты заповедника, такая чистота неба и видимость звезд возможны только в местах, полностью изолированных от искусственного освещения.

