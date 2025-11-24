Завораживающее звездное небо Алтая попало в объектив фотографов
Сотрудникам Алтайского биосферного заповедника удалось запечатлеть Млечный Путь над Телецким озером в месте, где нет светового загрязнения
24 ноября 2025, 13:46, ИА Амител
В Алтайском биосферном заповеднике сфотографировали уникальное ночное небо. Снимки были сделаны в одном из самых труднодоступных мест Телецкого озера – заливе Камга, который славится полным отсутствием светового загрязнения.
На полученных кадрах запечатлен Млечный Путь, протянувшийся над водной гладью озера. Звездная дорога и ее отражение в воде создают эффект бесконечного космического пространства.
Как отмечают специалисты заповедника, такая чистота неба и видимость звезд возможны только в местах, полностью изолированных от искусственного освещения.
Ранее в Алтайском заповеднике фотоловушка сняла редкие кадры охоты рыси.
16:08:20 24-11-2025
Это в Яйле нет светового загрязнения?
22:49:35 11-12-2025
Musik (16:08:20 24-11-2025) Это в Яйле нет светового загрязнения? ... Почти нет, поселок засыпает через пару часов после захода солнца и в основном светят лишь тусклые окна домов. На спутниковой карты засветки Яйлю нет вообще (в отличии от базы на противоположном берегу)