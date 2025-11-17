В Алтайском заповеднике фотоловушка сняла редкие кадры охоты рыси

На записи видно, как грациозный хищник бесшумно движется между деревьев

17 ноября 2025, 08:45, ИА Амител

Рысь и ее добыча / Фото: Роман и Татьяна Воробьевы

В Алтайском заповеднике фотоловушка зафиксировала редкий момент охоты: рысь, крадущаяся по следу кабарги, попала в объектив камеры буквально за секунды до атаки. На записи видно, как грациозный хищник бесшумно движется между деревьев, а через минуту спокойная лесная сцена превращается в охоту.

По словам териолога Юрия Калинкина, кабарга – одна из основных жертв рыси в местах, где мало косуль.

«С появлением рыси следов кабарги становится значительно меньше. Кого-то она добывает, других распугивает», – поясняет специалист.

Сотрудники заповедника отмечают, что снять сам момент охоты удается крайне редко – обычно рысь остается невидимой даже для опытных егерей.

