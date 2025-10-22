Над Алтайским заповедником запечатлели самую яркую комету года. Фото
Небесное тело пролетело над прителецкой тайгой
22 октября 2025, 10:50, ИА Амител
Над Алтайским биосферным заповедником пролетела комета C/2025 A6 (Lemmon) – самая яркая в 2025 году. Ее запечатлели в звездном небе над прителецкой тайгой. Снимки опубликовали в сообществе заповедника во "ВКонтакте".
21 октября комета достигла пика яркости и максимально приблизилась к Земле, оказавшись на расстоянии 89 млн км.
Сотрудники заповедника, фотографы Роман и Татьяна Воробьевы, рассказали, как на протяжении недели наблюдали за небесным телом:
«Виновница бессонной недели, а именно столько мы снимали и учились обрабатывать для вас эти кадры, вращается вокруг Солнца с периодичностью более тысячи лет (орбитальный период оценивается в 1154 года). Надеемся, к следующему возвращению будем готовы сфотографировать ее получше», – отметили они.
