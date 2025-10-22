Над Алтайским заповедником запечатлели самую яркую комету года. Фото

Небесное тело пролетело над прителецкой тайгой

22 октября 2025, 10:50, ИА Амител

Комета в небе над Алтайским биосферным заповедником / Фото: vk.com/altzapovednik / Роман и Татьяна Воробьевы

Над Алтайским биосферным заповедником пролетела комета C/2025 A6 (Lemmon) – самая яркая в 2025 году. Ее запечатлели в звездном небе над прителецкой тайгой. Снимки опубликовали в сообществе заповедника во "ВКонтакте".

21 октября комета достигла пика яркости и максимально приблизилась к Земле, оказавшись на расстоянии 89 млн км.

Сотрудники заповедника, фотографы Роман и Татьяна Воробьевы, рассказали, как на протяжении недели наблюдали за небесным телом: