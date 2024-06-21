Здание Русского камерного оркестра отремонтируют в Барнауле

На работы планируется потратить более 1,5 млн рублей

21 июня 2024, 13:35, ИА Амител

Здание Русского камерного оркестра Барнаула / Фото: vk.com/club154784510

В здании Русского камерного оркестра Барнаула на пр. Комсомольском, 108а, проведут текущий ремонт отдельных помещений. На работы потратят более 1,5 млн рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок 21 июня.

Желающие смогут подавать заявки до 3 июля. Итоги торгов подведут 4 июля. Работы компания-победитель начнет с даты заключения договора и закончит не позднее 13 сентября 2024 года. Контракт будет действовать до 31 октября 2024 года.

Подрядчик должен отремонтировать полы, потолки, поклеить обои, установить новые двери, сделать облицовку стен и так далее.

Напомним, власти Барнаула сейчас ищут подрядчика для ремонта музея "Город", ему хотят заплатить 17,4 млн рублей. В мае 2024 года мэрия уже пыталась провести торги, но тогда никто не подал заявку на участие в них.