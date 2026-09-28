Зеленский пообещал Трампу, что снизит "обороты" интенсивности ударов по российским НПЗ

Президент США заявил, что "разберется с ситуацией"

28 сентября 2026, 07:44, ИА Амител

Переговоры / Украина и США / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Президент США Дональд Трамп рассказал, что обсуждал с Владимиром Зеленским удары по топливно‑энергетической инфраструктуре России. Подробности сообщает РИА Новости.

По словам Трампа, он призвал украинского лидера "сбавить обороты" в отношении российских нефтеперерабатывающих заводов. Зеленский, как отметил американский лидер, допустил, что Украина может пойти на такой шаг.

Разговор состоялся на фоне вопросов о запрете на экспорт американского дизельного топлива. Трамп, который в момент интервью находился на турнире по гольфу Presidents Cup в пригороде Чикаго, заверил, что ситуация будет урегулирована.

"Но мы разберемся с этой ситуацией", — подчеркнул глава США.

Владимир Путин ранее отмечал, что восстановление нефтеперерабатывающих заводов в России ведется в сжатые сроки. При этом президент подчеркивал, что ответные действия Москвы стали серьезным сигналом для тех, кто, по его словам, "открыл ящик Пандоры".

Российский лидер считает, что именно удары Киева по гражданским объектам на территории РФ спровоцировали принятие ответных мер.

В Москве не раз акцентировали: Россия не атакует гражданские объекты на Украине. Как пояснял пресс‑секретарь президента Дмитрий Песков, целями российских вооруженных сил выступают исключительно военные и связанные с ними объекты военной инфраструктуры.